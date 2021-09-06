Minh Phương Tiến - Công ty thi công, xây dựng phần thô uy tín tại TP.HCM

Công ty TNHH Minh Phương Tiến hay xây dựng Minh Phương Tiến thành lập từ năm 2015, có trụ sở tại 14/3 Lê Hữu Kiều, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM. Công ty sở hữu đội ngũ kiến trúc sư, công nhân thi công lành nghề, giàu kinh nghiệm thực tế. Khởi đầu là một công ty xây dựng nhỏ nhưng công ty luôn nỗ lực hoàn thiện và phát triển để mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty đã trở thành đối tác tin cậy của các cá nhân, tập thể lớn trong khu vực.

Với sứ mệnh mang lại những giải pháp, dịch vụ xây dựng chuyên nghiệp, công ty không ngừng phát triển về mọi mắt. Đội ngũ nhân viên luôn chủ động, sáng tạo trong công việc để đẩy nhanh tiến độ công trình. Công nhân thi công làm việc hết mình, luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu. Ngoài ra, lãnh đạo công ty luôn theo sát, tạo niềm tin vững chắc cho nhân viên để họ sẵn sàng cống hiến hết mình trong công việc. Hiện nay, công ty TNHH Minh Phương Tiến đang cung cấp đa dạng các dịch vụ xây dựng bao gồm:

Thi công nội - ngoại thất

Tư vấn thiết kế nhà ở

Tư vấn thiết kế nội, ngoại thất

Thiết kế kết cấu xây dựng

Thiết kế hệ thống điện

Thiết kế quy hoạch - cảnh quản

Thiết kế mỹ thuật - quảng cáo

Tiếp thị và phân phối bất động sản

Tư vấn và đầu tư bất động sản

Đội ngũ công nhân xây dựng hoàn thiện nhà xây thô

Trong mỗi lịch vực, công ty đều nỗ lực hết mình để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty được nhiều người biết đến nhất trong hoạt động xây dựng phần thô công trình. Vậy dịch vụ xây dựng phần thô công trình là gì?

2. Giới thiệu về dịch vụ xây dựng phần thô

Dịch vụ xây dựng phần thô là các tổ chức thi công các phần mặt bằng, xây dựng tường rào và những phần cơ bản của công trình. Hoạt động xây dựng phần thô công trình gồm nhiều bước từ khi mới khởi công cho tới khi hoàn thiện kết cấu tổng thể công trình. Những hoạt động cần làm trong dịch vụ xây dựng phần thô gồm:

Tổ chức công trường, xây dựng lán trại cho công nhân.

Vệ sinh toàn bộ mặt bằng thi công ,định vị tim, móng, cọc.

Thi công móng và các phần hầm phân, bể nước và các phòng theo hạng mục công trình.

Xây dựng tường bao, tường ngăn các chia phòng và vệ sinh toàn công trình.

Hoàn thiện mặt tiền công trình.

Thi công nền các tầng lầu, các phòng.

Chống thấm cho sàn sân thượng, mái, ban công.

Lắp đặt hệ thống điện nước theo yêu cầu công trình.

Lát nền gạch, ốp tường trang trí theo yêu cầu công trình.

Sơn hoàn thiện công trình.

Lắp đặt thiết bị điện nước, thiết bị vệ sinh.

Lợp mái ngói.

Dọn dẹp vệ sinh công trình hàng ngày

Vê sinh công trình trước khi bàn giao.

Công trình thi công, xây dựng hoàn thiện nhà xây thô

Công việc xây dựng phần thô công trình yêu cầu đảm bảo đúng tiêu chuẩn để công trình có độ bên cao. Công ty cam kết sử dụng vật tư đúng vật tư theo hợp động. Đội ngũ công nhân thi công đúng kỹ thuật và được giám sát thường xuyên. Khách hàng sẽ có những công trình theo đúng hợp đồng.

Công trình biệt thự hoàn thiện xây thô

3. Bảng giá dịch vụ xây dựng phần thô

Đơn giá xây dựng phần thô của Xây dựng Minh Phương Tiến:

Công trình diện tích 400m2 sàn: 3.450.000VNĐ/m2

Công trình diện tích từ 350m3 đến trên 300m2 sàn: 3.600.000VNĐ/m2

Công trình diện tích dưới 300m2 sàn: 3.700.000VNĐĐ/m2

Báo giá hoàn thiện nhà xây thô: từ 5.850.000VNĐ/m2 (phụ thuộc vào diện tích xây dựng và tiêu chuẩn).

Với những đơn giá xây dựng phần thô trên, Xây dựng Minh Tiến Phương cam kết mang đến các công trình đảm bảo chất lượng với các tiêu chí sau:

Cam kết vật tư: Sử dụng vật tư chính hãng, đúng chủng loại theo thoả thuận hợp đồng. Nếu phát hiện sai sót chấp nhận chịu phạt 50 triệu đồng.

Cam kết chất lượng: Thi công công trình đúng theo quy định, tiêu chuẩn xây dựng, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chi tiết từng hạng mục, bảo dưỡng công trình trong thời gian thi công. Công ty áp dụng công nghệ hiện đại, vật liệu, thiết bị tốt nhất cho công trình.

Không phát sinh chi phí. Mọi chi phí được kê khai minh bạch, rõ ràng trong hợp đồng. Nếu thi công có phát sinh chi phí ngoài, công ty chịu hoàn toàn chi phí phát sinh và thi công đúng theo hợp đồng.

Không bán thầu: Xây dựng với đội công nhân thi công lành nghề, kiến trúc sư, chuyên viên vật tư, giám sát an toàn lao động của công ty. Cam kết không bán cho nhà thầu khác.

Cam kết tiến độ: Đảm bảo công trình đúng tiến độ theo hợp đồng và chịu phạt nếu không theo đúng tiến độ.

Đảm bảo an toàn lao động: Tất cả công trình được bao, che chắn theo quy định và tuân thủ quy định an toàn lao động.

Bảo hành dài lâu: Công ty bảo hành tổng thể 12 tháng, bảo hành chống thấm dột 2 năm, bảo hành kết cấu 10 năm và thực hiện bảo hành trong thời gian sớm nhất.

Pháp lý: Công ty chịu trách nhiệm pháp lý với tất cả các công trình công ty thi công.

Cập nhật bảng báo giá thi công, hoàn thiện nhà xây thô

4. Đánh giá review từ các trang đánh giá, review Top:

Công ty TNHH Minh Phương Tiến đã dần khẳng định được uy tín với khách hàng trong hơn 5 năm hoạt động. Những công trình luôn nhận được đánh giá cao về chất lượng và tính thẩm mỹ. Nhờ những nỗ lực của mình, công ty đã tự tin ở các vị trí cao trên các trang đánh giá, review chất lượng.

Theo thống kê của trang web đánh giá Top247.vn - website review dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, Minh Phương Tiến đứng vị trí số 2 trong danh sách Top 9 công ty xây dựng nhà ở uy tín nhất tại TP.HCM. (Links: https://top247.vn/top-9-cong-ty-xay-dung-nha-o-lon-nhat-tai-tphcm/)

Cũng theo một website review các địa chỉ của TPHCM Top10SaiGon.vn, công ty Minh Phương Tiến đứng trong top các công ty xây dựng uy tín tại TPHCM.

(Links: https://top10saigon.vn/cong-ty-xay-dung-uy-tin-tphcm/).

Đây là minh chứng rõ rệt nhất cho chất lượng dịch vụ xây dựng phần thô của công ty TNHH Minh Phương Tiến. Nếu bạn đang tìm nhà thầu cho công trình của mình thì có thể liên hệ với công ty để được báo giá xây dựng nhà phần thô chi tiết và cụ thể.

Minh Phương Tiến – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng, thi công phần thô với đơn giá, bảng báo giá xây dựng, hoàn thiện nhà phần thô uy tín hàng đầu tại TP.HCM. Thông tin liên hệ tại:

Công ty TNHH Minh Phương Tiến