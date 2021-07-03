Làm thế nào để sở hữu phòng thờ đẹp, sang trọng?

-Vị trí phòng thờ nên chọn vị trí cao nhất, kín đáo và yên tĩnh nhưng vẫn đáp ứng đủ ánh sáng và không gian thông thoáng.

Phòng thờ đẹp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người khi xây dựng hoặc sửa sang nhà cửa. Bởi vì, truyền thống thờ cúng “uống nước nhớ nguồn” đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Do đó, một vị trí đắc địa hay không gian thờ đẹp không chỉ giúp bạn thể hiện tấm lòng thành kính của mình đối với tổ tiên, mà còn thu hút được vận may, tài lộc. Hãy cùng Mộc Gia tìm hiểu chi tiết hơn tại bài viết này nhé!

-Phòng thờ chung cư không nên xây dựng cạnh lối đi hoặc trung tâm của ngôi nhà. Vì cần đảm bảo sự thanh tịnh cho không gian này.

-Tuyệt đối không bố trí không gian thờ đối diện hoặc kế bên nhà vệ sinh. Bởi vì, đây là nơi ô uế ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của phòng thờ gia tiên.

-Không nên đặt phòng thờ phật và gia tiên ở hướng có cửa sổ lớn và luồng gió mạnh. Điều này sẽ làm tắt nến và nhang trên bàn thờ, rất xui xẻo.

-Thêm vào đó, phòng thờ phật không nên đối diện với cửa chính. Vì việc bố trí này sẽ mang đến cảm giác bất an và không may mắn.

-Màu sơn phòng thờ chọn gam màu hài hòa, dịu nhẹ.

-Chiều cao của phòng thờ tầng 1 thường đặt cao để gia chủ thể hiện lòng kính trọng với thần linh và tổ tiên.

-Nơi thờ cúng phải giữ gìn sạch sẽ.

Mẫu phòng thờ hiện đại được chuộng nhất hiện nay

Phòng thờ gỗ

Phòng thờ phật đẹp khi được sắp xếp chỉn chu và chuẩn bị vật phẩm thờ cúng đầy đủ. Bạn có thể thiết kế tường bằng cách ốp gỗ, đặt cặp bình gốm ở hai bên để tạo cảm giác cân bằng cho phòng thờ trang nghiêm. Thêm vào đó, nên sử dụng bộ ấm trà sứ và một bình hoa tươi giúp không gian trở nên ấm cúng, sang trọng.

Mẫu phòng thờ được lấy cảm hứng từ chất liệu gỗ

Mẫu phòng thờ với gam màu nâu đỏ nổi bật

Phòng thờ màu nâu đỏ tạo dấu ấn cho khách khi đến nhà bạn

Nếu có ai đó hỏi phòng thờ nên sơn màu gì, thì Mộc Gia sẽ không do dự mà tư vấn ngay gam màu nâu đỏ. Kết hợp ánh đèn vàng sẽ giúp không gian thờ cúng nhà bạn trở nên trầm lắng và vô cùng trang nghiêm. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng, sử dụng quá nhiều đèn sẽ làm mất đi vẻ uy nghi của chốn tâm linh. Nếu có thể, hãy lắp sàn gỗ có màu nâu đỏ để tạo sự đồng bộ cho căn phòng.

Mẫu phòng thờ kết hợp phòng khách



Phòng thờ thiết kế vách bình phong ấn tượng

Một trong số những mẫu phòng thờ nhỏ nhưng vẫn sang trọng và hiện đại thường được chọn màu nâu đen làm điểm nhấn. Thiết kế vách bình phong với những họa tiết chạm khắc đẹp mắt sẽ mang đến cái nhìn mới mẻ và ấn tượng ngay từ lần đầu tiên.

Mẫu phòng thờ gỗ đẹp nên được bố trí riêng biệt trong nhà

Tiêu chuẩn xây dựng phòng thờ đẹp bất di bất dịch đó là phải kín đáo và được bố trí riêng riêng biệt trong nhà. Phía dưới nên kê thêm kệ tủ đựng đồ dùng thờ cúng, nhằm thuận tiện cho việc cất giữ lọ hoa, nến khi chưa dùng đến.

Mẫu phòng thờ hiện đại

Có thể khẳng định rằng, mẫu phòng với mục đích thờ cúng này đang dần trở thành xu hướng của thế hệ trẻ. Sự kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống đã tạo nên vẻ trang nghiêm, tính thẩm mỹ cao. Gia chủ đã thể hiện sáng tạo của mình bằng cách sử dụng bình phong và lam gỗ vừa để ngăn cách, vừa trang trí bức tường phía sau bàn thờ. Đây chính là nét độc đáo, táo bạo chưa từng có trước đây. Đừng quên tô điểm cho căn phòng bằng việc trưng bình hoa tươi ở hai bên để tạo đối xứng.

Hơi hướng truyền thống cùng nét hiện đại sẽ giúp không gian thờ cúng trở nên nổi bật

Phòng thờ sơn màu gì?

Có lẽ đây là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng thắc mắc khi chọn màu sơn cho phòng để thờ cúng. Thông thường, những gam màu được khuyến khích sử dụng nhất đó là màu nâu đỏ, màu nâu cà phê,... kết hợp cùng tủ thờ điêu khắc họa tiết sắc nét giúp chốn tâm linh nhà bạn trở nên ấm cúng và thông thoáng vô cùng.

Khi bước vào căn phòng này, bạn sẽ cảm nhận ngay sự bình yên và rất dễ chịu. Bên cạnh đó, nơi đây sẽ giúp bạn tĩnh tâm, tựa tinh thần và giảm bớt âu lo. Vì thế, đừng nên quá cầu kỳ, trang trí rối mắt gây ngột ngạt, trái với mục đích ban đầu.

Phòng thờ nên chọn rèm cửa màu gì?

Cho dù có bài trí như thế nào thì hãy luôn đảm bảo yếu tố ánh sáng tự nhiên, Bởi vì, thế mạnh của phòng thờ chính là đạt đủ các tiêu chuẩn cần và có của phong thủy. Bạn có thể chọn rèm cửa màu trắng để làm nổi bật các món đồ nội thất khác. Ngoài ra, cách phối màu nhẹ nhàng sẽ đem đến một cảm giác thư thái và tĩnh tâm cho gia chủ.

Mộc Gia - Đơn vị cung cấp phòng thờ hàng đầu

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Chắc hẳn, sau khi tham khảo xong bài viết trên, bạn đã tìm được cho mình cách để sở hữu phòng thờ đẹp và sang trọng rồi đúng không nào? Đừng quên cập nhật thường xuyên trang web của chúng tôi để không phải bỏ lỡ bất kỳ chương trình ưu đãi nào. Chúc bạn may mắn và thành công!