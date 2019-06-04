Vốn yêu thích thể thao và có ý thức khám tầm soát bệnh định kỳ, chị Thu Trang không nghĩ căn bệnh ung thư lại “ghé thăm” mình một cách bất ngờ như thế.

Đến tháng 4/2018, khi chị tái khám, bác sĩ nói chị cần làm tiểu phẫu lấy khối u. Sau tiểu phẫu, sinh thiết thì kết quả cho thấy, chị bị ung thư tuyến nhầy vú, phải mổ ngay.

Cảm nhận được cục u nhỏ xíu ở ngực phải, năm nào chị cũng đi khám chụp đầy đủ. Và trong vòng 3 năm, lần nào kết quả khám cũng cho thấy đây chỉ là một khối u lành tính.

Khi thông báo cho chị, bác sĩ còn run run, nhưng bản thân chị lại hết sức bình thản. Chị chỉ hỏi bác sĩ “Bệnh này có nguy hiểm không?”.

Dù chiến đấu với bệnh ung thư nhưng chị Trang chưa bao giờ khiến người đối diện có cảm giác chị là một bệnh nhân bởi tinh thần lạc quan, vui vẻ của chị. Ảnh: NVCC

Ngày 15/4 phát hiện bệnh, 2 tuần sau lên bàn mổ. Sau khi được hội chẩn kỹ càng, chị chọn mổ ở một bệnh viện tư nhân vì chị cho rằng môi trường thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh ở đó sẽ là cơ hội để chị hồi phục nhanh.

Cả nhà thay nhau chăm sóc chị. Dịp nghỉ lễ năm đó, bạn bè vào viện thăm chị tíu tít.

“Bố mẹ tôi dặn không được kể với ai về việc mình bị ung thư. Nhưng tôi cho rằng, mình phải là người truyền cảm hứng cho mọi người và tôi tin mình làm được điều đó. Tinh thần thoải mái là vô cùng quan trọng. Sự mệt mỏi, bi quan sẽ giết chết người bệnh, là cơ hội để tế bào ung thư phát triển nhanh chóng”, chị Trang bày tỏ.

Vừa xạ trị vừa hát

Mổ mấy tiếng sau chị đi lại được, truyền giảm đau 4 tiếng một lần nên không cảm thấy đau đớn. Hai tháng sau, chị sang bệnh viện K Tân Triều xạ trị. Vừa xạ trị vừa đi công tác, 33 mũi xạ trị trong vòng 3 tháng.

Cuốn mình theo công việc là cách để chị quên đi bệnh tật. Thậm chí, chị hiểu rằng, với người bệnh ung thư, thời gian là vô cùng quý giá nên chị làm việc gấp hai, gấp ba lần.

Xác định “sống chung vui vẻ” với “mẹ chồng ung thư” nên chị tìm hiểu tất cả thông tin về nó và đối mặt với nó một cách lạc quan nhất.

Có bác sĩ tại bệnh viện K (Quán Sứ, Hà Nội) còn nói chưa thấy bệnh nhân nào lạc quan như chị. Bởi gặp chị, không ai biết chị là bệnh nhân ung thư.

Một mặt, chị đắm mình trong công việc kinh doanh. Nhưng mặt khác, chị lại là con người của hoạt động nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Với chị, kỷ niệm vui nhất lúc đi điều trị là được bác sĩ gọi “ca sĩ Thu Trang vào xạ trị”. Bởi dù xạ lúc 22h đêm, bệnh nhân vẫn ngồi la liệt nhưng cứ ra khỏi phòng xạ trị là chị lại cất tiếng hát như một thói quen. Nhìn cảnh tượng đó, mọi người cười ồ lên: “Cô này lạc quan nhỉ?”.

Làm việc, thiện nguyện là hai cặp đôi không thể tách rời trong thời gian chị điều trị bệnh. Có lần hát ở bệnh viện K Tân Triều, ai cũng ngỡ ngàng khi chị bảo “Cháu cũng là bệnh nhân ung thư ở đây, hàng ngày vẫn đi xạ trị”.

Nhờ chế độ tập luyện thể thao, tuân thủ điều trị nghiêm khắc và tinh thần lạc quan, chị đã chiến thắng ung thư. Giờ đây, các chỉ số xét nghiệm đều cho thấy tế bào ung thư trong cơ thể chị đã biến mất. Chị cảm thấy mình may mắn khi phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, không phải dùng hóa chất và chịu tác dụng phụ kinh khủng của nó.

Ít ai biết, chỉ cách đây vài năm, chị xuất hiện trước mọi người trong một thể trạng hoàn toàn khác. Sau sinh con, chị nặng tới 82kg và đến tận khi con 6 tuổi, số cân nặng vẫn “cán mốc” 85kg. Chị bỏ bê bản thân vì suy nghĩ “cứ kiếm được tiền thì mình béo thế nào cũng ổn hết”.

Đến khi chia tay chồng, công việc kinh doanh phá sản hàng loạt, chỉ còn lại cơ thể béo và hai bàn tay trắng, chị mới giật mình nhận ra suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm.

Lý trí mách bảo chị phải lấy lại vóc dáng, thứ đã bị lãng quên trong suốt 6 năm qua.

15 ngày đầu tiên của chiến dịch giảm cân, chị chiến đấu với cơn thèm ăn vật vã bằng cách lên mạng “tám” với bạn, chỉ để sữa chua không đường trong tủ lạnh thay vì thịt thà.

100% các buổi tiệc tùng đều được gạt bỏ, hoặc nếu chị có đến thì chỉ “ngồi im và gắp rau”. Sau gần 3 tháng chăm chỉ tập luyện dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của huấn luyện viên, chị giảm được 20kg.

Cú "lột xác" và hành trình "cãi lại" bệnh ung thư đã khiến chị cảm thấy cuộc đời thêm rộng mở. Ảnh: NVCC

Cơ thể mới, diện mạo mới, công việc mới khiến chị thấy mình được “lột xác”. Thậm chí có nhiều người còn không nhận ra chị.

Cách chị đối mặt với việc sụp đổ trong kinh doanh, chia tay chồng cũng lạc quan như khi chị đối mặt với căn bệnh ung thư sau này. Không kêu ca, oán thán hay so đo, kỳ kèo, chỉ lẳng lặng chuyển hướng và tập trung làm lại từ đầu bằng 200% năng lượng.

Cuộc đời nhiều thăng trầm, chị đi lên từ một cô bé nghèo khó, từng là ca sĩ “hot” tại các phòng trà tại Hà Nội suốt quãng tuổi trẻ và sau này chị nhận ra, năng lượng tích cực là điều quan trọng nhất giúp chị “vượt bão”.

Từ hành trình của mình và những thiện nguyện, chị khẳng định trong hơn một năm qua, ung thư không làm đảo lộn mà trái lại, nó khiến chị cân bằng cuộc sống.