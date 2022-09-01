Khám phá 4 loại cây phá phong thủy nhà ở, sẽ cực sai lầm nếu "chứa" nó trong nhà

Nhà đẹp 01/09/2022 19:49

Đôi lúc nhà bạn gặp những chuyện không may mắn thì có thể là do 'ấm khí' của 4 loại cây này.

Dạ lan hương

Dạ lan hương có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng cũng không nên trồng trong nhà. Loài hoa này có màu tím được cho là biểu tượng của sự phá hoại, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng bất hòa.

Đặc biệt, dạ lan hương có chứa độc tố là canxi oxalate và lycorine, tập trung nhiều ở phần củ. Nếu vô tình ăn phải sẽ gây buồn nôn, chóng mặt...

Mùi hương của loại hoa này cũng không phù hợp để đặt ở phòng ngủ. Những người có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp nếu ngửi mùi hoa dạ lan hương quá lâu có thể thấy hoa mắt, chóng mặt.

Khám phá 4 loại cây phá phong thủy nhà ở, sẽ cực sai lầm nếu 'chứa' nó trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xương rồng

Trong phòng khách, bạn không nên đặt các loại cây như xương rồng, lô hội, cây tùng. Những loại cây này mang "sát khí". Nếu trồng những loại cây này trong phòng khách sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, gây tranh cãi, bất hòa.

Phòng khách chỉ nên đặt những loại cây chiêu tài như trúc phú quý, lan quân tử, dứa cảnh nến đỏ... Những loại cây này tượng trưng cho cát tường, không chỉ đem lại may mắn mà còn khiến phòng khách đẹp hơn.

Hoa tulip

Phòng làm việc là nơi học hỏi, sáng tạo, cần không khí yên tĩnh, thoải mái. Trong khi đó, hoa tulip có chất kiềm độc, nếu vô tình động vào dễ khiến tóc và lông rụng.

Ngoài ra, theo phong thủy, hoa tulip là biểu tượng phá tài, khiến đường công danh của gia chủ gặp bất trắc.

Góc phòng làm việc thích hợp để đặt hoa thủy tiên, với tác dụng trừ uế tránh tà, mang lại điềm cát tường, chiêu tài. Ngoài ra, loại hoa này còn là biểu tượng của sự thanh cao, nhã nhặn nên có thể để ở phòng khách.

Khám phá 4 loại cây phá phong thủy nhà ở, sẽ cực sai lầm nếu 'chứa' nó trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa đại

Hoa đại thường được trồng nhiều ở đền chùa. Tuy nhiên, hình dáng của hoa được cho là nhạy cảm nên trở thành loài hoa kiêng kỵ, không được đặt lên bàn thờ. Ngoài ra, dân gian còn cho rằng loài hoa này không tốt cho đường tình duyên nên cần tránh để trong nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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