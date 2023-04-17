Điểm danh 6 nguyên tắc "tối kỵ" trong phong thủy nhà bếp: bố trí toàn ở vị trí “tọa hung hướng cát” bảo sao tiêu tán tài lộc, xáo trộn về sức khỏe

Bố trí nền bếp cao hơn nền sảnh, phòng khách sẽ khiến tài lộc chảy ra ngoài, khó tụ tài bởi bếp nấu là nơi cung cấp 3 bữa ăn, tượng trưng cho tiền bạc.

Ngoài ra, nhà bếp cũng không nên bố trí đối diện cửa ra vào hoặc quay lưng với cửa sổ vì gió thổi sẽ làm lửa dễ bị tắt. Theo phong thủy thì nó cũng khiến gia chủ không giữ được của cải dài lâu.

Người xưa khuyên không nên đặt bếp ở hướng Nam vì theo quan niệm phong thủy, hướng Nam thuộc hành hỏa và hỏa khí của hướng Nam rất mạnh. Nếu đặt ở hướng Nam thì hai hỏa gặp nhau sẽ hết sức nóng, không có lợi cho gia chủ. Trường hợp đặt bếp ở hướng nam, phạm vào thế “Lưỡng hỏa hỏa kiệt”, sẽ làm bất lợi về sức khỏe, lộc tài cho gia chủ, vì thế rất cần kiêng kỵ.

Ngoài ra, quan niệm phong thủy thì phòng bếp hướng Nam sẽ khiến chủ nhân có xu hướng tiêu nhiều, tán lộc. Để khắc phục trường hợp phòng bếp tọa ở hướng nam, kinh nghiệm dân gian khuyên nên trồng ở phía ngoài gian bếp những loại cây có nhiều lá hoặc cây có lá to, để làm giảm ánh nắng của mặt trời vào phòng bếp, và giảm bớt xu hướng tiêu tán tài lộc của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Bếp không được nằm ở đầu hướng gió

Không nên để khí thải từ bếp như hơi dầu mỡ, khói, mùi truyền sang các phòng khác. Nếu bếp nằm ở đầu hướng gió thì nên bố trí vách ngăn, hoặc bình phong để làm chuyển hướng luồng khí thổi từ bếp.

không phải là không có lý do. Ví dụ như, xét trên khía cạnh khoa học hiện đại thì việc để cửa chính thông thẳng vào bếp hay để luồng khí thải từ bếp lan sang các phòng khác là điều hoàn toàn không nên.

Bởi khí thải từ bếp luôn mang theo những nguy cơ tiềm ẩn, bất lợi đối với sức khỏe con người. Một ngôi nhà cần phải được đảm bảo thông thoáng, luôn có khí tươi luân chuyển trong nhà.

Tránh đặt gương trong nhà bếp

Trong phong thủy, gương cũng được xem là một yếu tố của nước. Mà bếp lại luôn có lửa. Vậy nên theo phong thủy đặt gương đối diện cửa bếp là tối hỵ.

Vì nhà bếp là nơi phồn tịnh của lửa nên nếu như gương được đặt trong bếp thì bên trong và bên ngoài gương đều là lửa sẽ khiến cho ngọn lửa của nhà bếp càng thịnh vượng hơn, dễ gây cháy hoặc những điều ngoài ý muốn khác khiến cho người ta phát hỏa.

Bếp hướng đông nên kiêng bài trí cây cảnh

Sách phong thủy cho rằng, phòng bếp nằm ở hướng Đông được xem là hướng cát, hướng đại lợi, vì thế không nên bày trí cây cảnh ở hướng này vì như thế dễ làm ngăn chặn luồng khí tốt di chuyển vào trong nhà bếp, tạo ra những bất lợi cho những người cư ngụ trong ngôi nhà..

Nếu muốn tạo thêm vận khí tốt cho gia đình, có thể bày trí trên bàn hoặc tủ lạnh những loại cây hoặc hoa màu đỏ để góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Kiêng đặt bếp ở chỗ lộ liễu, dễ thấy

Bếp không nên đặt lộ liễu và cũng rất kỵ đặt ngay cửa chính hoặc đối diện với cửa chính, đặt bếp như vậy dân gian gọi là “khai môn kiến táo, tài phú đa hao”, còn phong thuỷ gọi ngắn gọn là “Lộ Khẩu Táo”, sẽ không tốt cho gia chủ.

Về phong thủy, đặt bếp hướng thẳng ra cửa chính không chỉ làm tiền nong trong nhà luôn thiếu hụt, mà còn tổn hại đến sức khỏe của những người cư ngụ.

Nếu vì điều kiện bất khả kháng, không thể có khoảng không gian khác để đặt bếp thì chỉ cần sắp xếp lại vị trí của phần bếp nấu sao cho tránh thẳng hàng với cửa ra vào, dễ quan sát và thuận tiện cho việc nấu nướng là ổn.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.