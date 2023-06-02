Điểm danh 5 đồ vật chứa nhiều SÁT KHÍ không nên đặt trong nhà: Ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ mất mát tiền bạc liên tục, tài lộc tiêu tán

Nhà đẹp 02/06/2023 10:28

Dưới đây là những đồ vật chứa rất nhiều sát khí, cứ đặt trong nhà mãi gia chủ sớm muộn cũng rước nhiều xui xẻo, tiền bạc tích góp bấy lâu nay không cánh mà bay.

Giày, dép cũ

Người xưa quan niệm, giày dép cũ tượng trưng cho sự nghèo khó, vất vả. Nếu như dép quá cũ, đã rách không nên giữ lại trong nhà vì chúng dễ khiến gia chủ hao tài, tán lộc.

Về mặt sức khỏe, giày dép cũ là nơi trú ngụ của vi khuẩn, nấm mốc. Để chúng trong nhà sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Thêm nữa, độ ma sát của giày dép cũ không còn tốt, nếu tiếp tục sử dụng có thể sẽ khiến bạn bị ngã.

Vậy nên bạn hãy thường xuyên dọn vệ sinh giày dép. Khi thấy những đôi giày quá cũ, rách thì nên bỏ đi.

Điểm danh 5 đồ vật chứa nhiều SÁT KHÍ không nên đặt trong nhà: Ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ mất mát tiền bạc liên tục, tài lộc tiêu tán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gương, bát bị vỡ

Người xưa cho rằng gương, bát đĩa vỡ luôn là điềm gở, báo hiệu những việc không hay sắp đến, vì thế cần tìm cách hóa giải khi làm vỡ gương.

Nếu lỡ tay làm vỡ gương, bát đĩa thì đừng để lâu trong nhà, cũng không nên vứt vào thùng rác hay ngoài đường.

 

Hãy gói vào một túi giấy bóng đem chôn xuống lòng đất ở xa nhà, như vậy điềm gở mới được hóa giải triệt để.

 

Điểm danh 5 đồ vật chứa nhiều SÁT KHÍ không nên đặt trong nhà: Ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ mất mát tiền bạc liên tục, tài lộc tiêu tán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngọc cổ không rõ nguồn gốc

Trong phong thủy phương Đông, mỗi một loại ngọc lại mang một loại khí tương ứng với ngũ hành khác nhau. Từ bao đời nay, việc sử dụng ngọc làm vật trang trí hay trang sức là điều dễ bắt gặp ở các gia đình. Vì ngọc quý không chỉ giúp đem lại những điều cát tường mà còn tôn lên sự quyền quý cho gia chủ.

Tuy nhiên, kiến nghị các gia chủ không nên sử dụng hoặc bài trí nhà bằng những loại ngọc cổ không rõ nguồn gốc.

Vì theo phong thủy học, các loại ngọc khi gắn liền với chủ nhân trong thời gian dài sẽ có khả năng hấp thụ sinh khí của người đó. Do đó, càng là những loại ngọc có niên đại lâu đời càng dễ tích tụ những hung khí và cát khí của nhiều chủ nhân trước đó. Nếu sử dụng những loại ngọc cổ này để trang trí nhà dễ làm ảnh hưởng và xáo trộn đến vận thế của cả căn nhà.

Ngoài ra, những loại ngọc cổ không rõ nguồn gốc bị mua đi bán lại nhiều nơi thường không sạch sẽ, đồng thời cũng dễ bị làm giả.

Do đó, tốt nhất không nên sử dụng những loại ngọc cổ không rõ nguồn gốc để làm vật trang trí trong nhà.

Hoa khô hoặc bị héo

Những bó hoa được phơi khô thường được nhiều người lưu lại để làm kỉ niệm nhưng theo phong thủy đây là dấu hiệu cho thấy sự chia ly, chết chóc. Rất có thể tài vận của bạn khó hanh thông khi treo những thứ như này vào trong nhà.

Tương tự, ngay khi những lọ hoa được bạn cắm đã héo thì cần được loại bỏ nhanh chóng. Không chỉ trong nhà, ngay cả ngoài vườn hoa, những bông hoa khô héo cũng cần được cắt bỏ đi.

Điểm danh 5 đồ vật chứa nhiều SÁT KHÍ không nên đặt trong nhà: Ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ mất mát tiền bạc liên tục, tài lộc tiêu tán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ chết 

Để đồng hồ chết trong 1 thời gian dài là một trong những cách treo đồng hồ không đúng phong thủy. 

 

Dân gian quan niệm, đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn.

 

Nếu không muốn vứt đồng hồ chết đi thì nên nhanh chóng đem đi sửa hoặc thay pin để khôi phục hoạt động cho đồ vật này.

 

Điểm danh 5 đồ vật chứa nhiều SÁT KHÍ không nên đặt trong nhà: Ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ mất mát tiền bạc liên tục, tài lộc tiêu tán - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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