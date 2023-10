Điểm danh 5 loại cây cảnh đại diện cho thành công, phú quý và trường thọ - trồng trong nhà tăng thêm sự thịnh vượng và may mắn

Ảnh minh họa: Internet

Đinh lăng lá đĩa

Đinh lăng lá đĩa có lá tròn, xanh mướt, ngụ ý trong nhà có nhiều tiền, giàu sang phú quý, phúc lộc, thăng quan tiến chức. Ngoài ra, cây còn có ý nghĩa loại bỏ điềm xấu, khai thông vượng khí cho ngôi nhà. Nó cũng đại diện cho hạnh phúc, sự tươi mới, thu hút lộc tài đến với gia chủ.

Loại cây này được nhiều người ưa chuộng trồng trong nhà, trong văn phòng để cầu tài lộc. Hình dáng cây đơn giản và trang nhã, lá to tròn có màu xanh tươi và có giá trị trang trí cao.

Ảnh minh họa: Internet

Sen đá ống điếu

Tương tự như củ bình vôi, vẻ ngoài của sen đá ống điếu không thực sự hút mắt giống các loại cây khác, thế nhưng chúng lại có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Loại cây này có hình dáng giống những ống điếu nên biểu trưng cho việc thu hút tài lộc, tiền tài vào nhà để gia chủ ngày một phát đạt và thành công.

Sen đá ống điếu có sức sống mãnh liệt nên gia chủ không cần tưới nước hay thay đất quá thường xuyên, mà chỉ cần đặt chúng ở những nơi có ánh sáng là được.

Huyền sâm

Cây huyền sâm có mày sắc rực rỡ và hình dáng như ví tiền. Cây cảnh này mang ý nghĩa cao đẹp về sự giàu sang phú quý cả đời.

Cây huyền sâm có nhiều màu sắc như cam, vàng, đỏ, pha màu, có hoa lại có nhiều chấm li ti nhìn rất rực rỡ, bắt mắt. Vẻ đẹp của chúng thích hợp để bày trong nhà, giúp chiêu tài, hút vận may.

Ảnh minh họa: Internet

Cây bình an

Vẻ ngoài của cây bình an không quá bắt mắt nên dễ bị ''khước từ'' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng những người giàu lại vô cùng trân trọng loại cây này vì chúng mang đến may mắn và bình an cho người thân trong nhà. Lá của cây có màu xanh đậm lạ mắt đại diện cho hành Mộc nên rất phù hợp các gia chủ mệnh Mộc và Hỏa. Vị trí tốt nhất để chưng cây bình an trong nhà chính là bàn làm việc và bàn đọc sách.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.