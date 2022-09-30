Hút tài lộc, gặp nhiều may mắn, làm việc cứ được "thăng quan tiến chức" với 5 vật phẩm phong thủy đặt trên bàn làm việc

Những chậu cây cảnh không chỉ góp phần thanh lọc không khí, điểm tô sắc xanh mà còn “hút tài lộc” cho bàn làm việc của bạn. Theo phong thủy, một số loại cây cảnh như: cây thanh tâm, hồng môn, vạn thiên thanh, thường xuân, thủy tiên, hoàng kim cát, phát tài, thủy cúc, trầu bà đế vương, bạch mã hoàng tử,… sẽ mang lại tài lộc, thuận lợi trên đường công danh cho chủ nhân.

Cây cảnh không chỉ thanh lọc không khí mà còn “hút tài lộc” cho bàn làm việc của bạn. Lưu ý chọn cây tươi tốt, mạnh khỏe, đặt cây ở nhiều nơi có nhiều ánh sáng và thoáng khí. Nếu không đáp ứng được những điều kiện này, cây dễ héo và chết. Đây là điều rất kiêng kỵ khi chơi cây cảnh. Ngoài ra, chỉ nên đặt một chậu nhỏ ở góc bàn, không “tham lam” quá nhiều sẽ khiến không gian chật chội, tù túng.

Ở một công ty có lẽ đây là một vật phẩm mà ai cũng có nếu bạn giữ một chức vị ở công ty. Việc để con dấu trên bàn làm việc là một việc rất tốt cho phong thủy.

Con dấu là đồ phong thủy để bàn làm việc thể hiện cho sự uy quyền, dứt khoát, mang lại sự tin tưởng cho đối tác, đồng thời cũng mang lại may mắn cho chính chủ nhân.

Quả cầu phong thủy

Quả cầu phong thủy là vật phẩm mang lại sự may mắn, thông tuệ, uyên bác mà hầu hết các chính trị gia, doanh nhân… đều lựa chọn đặt trên bàn làm việc. Quả cầu phong thủy thường được làm từ loại đá đẹp, quý như: đá mắt mèo, đá dạ minh châu, đá thạch anh, ngọc xanh,…

Quả cầu phong thủy là biểu tượng cho sự quy tụ năng lượng trong không gian về một điểm. Từ đó xét về khả năng tư duy, sáng tạo của người làm việc sẽ được tích tụ nâng cao tăng cường. Đồng thời, chúng còn giúp khống chế hung khí và đem lại sự quyền uy của một người quản lý, mở rộng các mối quan hệ.

Ngoài ra, nếu đặt trên bàn làm việc quả cầu phong thủy đá thạch anh hồng, quả cầu đá thạch anh xanh hoặc đá pha lê thì công việc kinh doanh sẽ hanh thông, phát đạt.

Tượng linh vật

Nếu bàn làm việc của bạn quá nhỏ, không đủ chỗ để trồng chậu cảnh hay bể cá thì có thể chọn cho mình một biểu tượng linh vật phong thủy. Những biểu tượng được biết đến nhiều nhất để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp bao gồm: Cá chép hóa rồng, kỳ lân, cóc ngậm tiền, rùa đầu rồng, ngựa phi nước đại,…

Loại tượng linh vật được chọn cần có sự hài hòa về kích cỡ, màu sắc và chất liệu để tránh tương khắc. Khi được tư vấn kỹ càng, bạn sẽ an tâm trưng bày linh vật để mang lại may mắn cũng như xua đuổi tà khí bên mình.

Bể cá Mini

Bể cá mini cũng là một đồ phong thủy đề bàn làm việc tạo cho bạn sự thoải mái, thư giãn trong công việc, giảm căng thẳng, giúp giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bể cá mini ít được lựa chọn hơn cả vì khá tốn công chăm sóc.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.