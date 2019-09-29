Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh: Kết nạp thêm 76 hội viên mới, nâng tổng lên hơn 400 hội viên

Nhà đẹp 29/09/2019 19:48

Chiều tối ngày 28/9, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2019-2024) và kỷ niệm 15 năm thành lập. Nhân dịp này hội kết nạp thêm 76 hội viên mới, nâng tổng lên hơn 400 hội viên.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh: Kết nạp thêm 76 hội viên mới, nâng tổng lên hơn 400 hội viên - Ảnh 1

Thay mặt Ban chấp hành phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Đình Tuệ đặt mục tiêu nâng tầm của HDNNT tại TP.HCM thành một thương hiệu mạnh trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế

Tham dự Đại hội nhiệm kỳ V - Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh (HDNNT) tại TP. Hồ Chí Minh có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, cùng hơn 400 đại biểu doanh nhân là con em xứ Nghệ tại các tỉnh phía Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh: Kết nạp thêm 76 hội viên mới, nâng tổng lên hơn 400 hội viên - Ảnh 2

Ban chấp hành trao chứng nhận cho các hội viên mới

HDNNT tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 6157/QĐ-UB ngày 8/12/2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, hội quy tụ hơn 400 hội viên là doanh nhân, chủ doanh nghiệp đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Đại hội nhiệm kỳ V đã kết nạp thêm 76 hội viên mới, bầu ra 32 doanh nhân vào Ban chấp hành, trong đó có 9 doanh nhân vào Ban Thường trực, ông Phan Đình Tuệ (Phó Tổng giám đốc ngân hàng Sacombank) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh (HDNNT) nhiệm kỳ V (2019 - 2024).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của HDNNT tại TP. Hồ Chí Minh trong công tác kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, cộng đồng DN, doanh nhân Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đã và đang đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong thời gian qua, Chủ tịch tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh: Kết nạp thêm 76 hội viên mới, nâng tổng lên hơn 400 hội viên - Ảnh 3
Lãnh đạo Trung ương và các tỉnh thành phố tặng hoa chúc mừng  đại hội

Báo cáo tại đại hội, ông Phan Trọng Tuệ cho biết, điểm nhấn của HDNNT tại TP. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ IV (2015-2018), là hoạt động kết nối giao thương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xúc tiến Đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh và quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh. Trong đó, HDNNT đã phối hợp với tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức thành công nhiều hội nghị xúc tiến và kêu gọi đầu tư về quê hương tại TP. Chí Minh.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh: Kết nạp thêm 76 hội viên mới, nâng tổng lên hơn 400 hội viên - Ảnh 4
32 doanh nhân được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2019-2024)

Bên cạnh đó, hội đã cùng với lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh, các doanh nhân, DN tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại, tìm cơ hội đầu tư tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến nay, đã có nhiều dự án được triển khai có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ngoài ra, 15 năm qua HDNNT tại TP. Hồ Chí Minh đã tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, hội đã vận động đóng góp hơn 31 tỷ đồng ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lụt; tặng máy vi tính cho các trường học tại Nghệ An, Hà Tĩnh; xây nhà tình nghĩa, tình thương, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

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