Hoàng Phát Lighting - Phân phối đèn led nhà xưởng chính hãng giá tốt nhất thị trường

Ưu điểm của loại đèn led nhà xưởng

Đặc tính an toàn cho người sử dụng

Đèn led nhà xưởng là loại đèn khi phát sáng có tính năng ưu việt hơn các loại đèn khác là ít tỏa nhiệt nóng ra bên ngoài. Thêm vào đó, với thiết kế bằng các chất liệu như: hợp kim nhôm, nhựa PC tạo điều kiện giúp loại đèn này chống được các va chạm mạnh cũng như thời gian chiếu sáng lâu dài trong không gian nhà xưởng. Loại đèn led nhà xưởng này có chỉ số IP cao, lên đến tận IP66 nên có đặc điểm chống thấm nước và bụi bẩn giúp đèn đạt tối đa hiệu suất phát quang.

Đèn led nhà xưởng cung cấp nguồn ánh sáng với chất lượng tốt

Đèn led nhà xưởng có chỉ số hoàn màu cao giúp nguồn sáng phát ra luôn ổn định, êm dịu, sắc nét giúp người lao động làm việc trong nhà xưởng có thể nhìn thấy rõ ngay cả các chi tiết nhỏ nhất và không ảnh hưởng đến thị lực người dùng.

Ngoài ra, loại đèn này còn có nhiều mức nhiệt độ màu để quý khách hàng lựa chọn phù hợp với không gian chiếu sáng. Hơn thế nữa, cường độ ánh sáng của dòng đèn led nhà xưởng này rất cân bằng, ổn định, không xảy ra hiện tượng nhấp nháy hay chập chờn nên người lao động có thể yên tâm sản xuất.

Giúp tối ưu hóa nguồn ngân sách cho doanh nghiệp

Đèn led nhà xưởng còn có một ưu điểm nổi trội khác nữa là có tích hợp công nghệ tiết kiệm điện so với các thiết bị đèn khác. Theo đó, khả năng tiết kiệm điện năng so sánh với đèn sợi tóc là hơn 80%, so sánh với đèn huỳnh quang là hơn 40%. Ngoài ra, tuổi thọ của dòng đèn led nhà xưởng này rất lớn thường được sử dụng trong khoảng thời gian dài từ 40.000 đến 60.000 giờ. Do đó, khi doanh nghiệp sử dụng loại đèn led nhà xưởng này thì có thể tiết kiệm chi phí tiền điện cũng như sửa chữa và thay mới.

Bảo vệ môi trường

Một ưu điểm nổi bật khác không thể bỏ qua đó là đèn led nhà xưởng là khả năng bảo vệ môi trường. Đây là điều mà các doanh nghiệp sản xuất luôn luôn muốn hướng tới. Đèn led nhà xưởng được cấu tạo từ các nguyên vật liệu cao cấp, không phát ra các loại tia cực tím hay các tia gây hại cho người dùng. Điều này sẽ giúp loại trừ việc sản sinh ra khí CO2 giúp bảo vệ môi trường nhà xưởng an toàn hơn.

Khi lắp đặt đèn led nhà xưởng cần lưu ý gì

Vì đèn led nhà xưởng có hướng chiếu sáng từ trên cao xuống nên có thể lắp đặt loại đèn này ở vị trí trên cao như trần nhà giúp người lao động có thể nhìn rõ hơn.

Lưu ý là không lắp đèn led nhà xưởng ở các vị trí khó bảo đảm nhận được nhiều ánh sáng như vị trí lắp các loại quạt, phần cột tường ở xưởng.

Số lượng đèn led nhà xưởng phù hợp để doanh nghiệp sử dụng

Nhằm giúp tối ưu hóa chi phí tiền điện và giúp người lao động đón nhận đủ ánh sáng để làm việc, doanh nghiệp cần tính toán cụ thể. Số lượng đèn led nhà xưởng sử dụng cho phù hợp theo công thức như sau:

Tổng lượng ánh sáng sử dụng phù hợp = Diện tích của nhà xưởng x tiêu chuẩn mức độ ánh sáng của các không gian nhà xưởng khác nhau.

Tổng cộng công suất đèn led nhà xưởng cần sử dụng = Tổng quan thông để đo công suất bức xạ : Mức hiệu suất chiếu sáng của từng bóng đèn.

Số lượng đèn led nhà xưởng phù hợp để sử dụng = Tổng cộng công suất cần sử dụng : Mức công suất của từng bóng đèn.

Địa chỉ phân phối đèn led nhà xưởng chính hãng

