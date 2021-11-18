Hóa chất cấy thép - Vật liệu cần thiết của mỗi công trình xây dựng

Nhà đẹp 18/11/2021 17:51

Nên sử dụng loại hóa chất cấy thép nào, mua ở nhà cung cấp nào là uy tín và chất lượng?

Hiện nay, hóa chất cấy thép là vật liệu không thể thiếu trong mỗi công trình xây dựng. Đây là sản phẩm nổi bật với các đặc tính riêng và nhiều công dụng trong quá trình thi công. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu tất tần tật thông tin liên quan đến hóa chất cấy thép nhé!

Hóa chất cấy thép - Vật liệu cần thiết của mỗi công trình xây dựng - Ảnh 1

Giới thiệu hóa chất cấy thép

Hóa chất cấy thép hay còn gọi là keo cấy thép, là sản phẩm hóa chất được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Khi trộn đều với nhau, những thành phần này sẽ tạo nên phản ứng hóa học và cho ra một hợp chất đồng nhất có tính kết dính cao.

Ứng dụng của hóa chất cấy thép trong các công trình xây dựng

  • Cải tạo, sửa chữa các công trình đang gặp vấn đề hư hỏng. Ngoài ra, hóa chất cấy thép giúp liên kết phần móng, bổ sung, mở rộng cấu trúc từ công trình cũ.
  • Là vật liệu có khả năng kết dính đặc biệt, giúp liên kết cốt thép với các bề mặt bê tông.
  • Trong một số trường hợp cần sửa chữa thì keo cấy thép đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bổ sung hệ thống cột, dầm hay khi mở rộng các hạng mục khác như sàn nhà, ban công…
  • Bên cạnh đó nếu như gặp vấn đề thép gãy, thép chờ không đúng vị trí, rất cần đến sự góp mặt của keo cấy thép. Nó giúp xử lý triệt để các tình trạng hư hỏng, gãy đổ tránh lãng phí về mặt tài chính và hạn chế tối đa những sự cố nguy hiểm trong suốt thời gian thi công.
  • Có thể sử dụng hóa chất cấy thép để cải tạo các hạng mục khác, tiêu biểu là vách nhôm kính. Với mục đích làm cho xương nhôm kính có thể kết dính chặt chẽ với khung bê tông.
  • Hóa chất cấy thép được sử dụng nhiều trong liên kết các bulong hóa chất hay thanh ren…

Hóa chất cấy thép - Vật liệu cần thiết của mỗi công trình xây dựng - Ảnh 2

Các loại keo hóa chất sử dụng phổ biến trong xây dựng

  • Keo cấy thép Ramset Epcon G5
  • Keo cấy thép kết dính Hilti RE 500
  • Keo cấy thép Hilti Hy 200
  • Keo cấy thép Fischer 390s
  • Keo cấy thép Fasfix X7
  • Keo Friulsider KEM 394

Đây là những loại keo cấy thép được sử dụng phổ biến cho nhiều công trình xây dựng hiện nay.

Địa chỉ cung cấp hóa chất cấy thép uy tín, chất lượng

Nên sử dụng loại hóa chất cấy thép nào, mua ở nhà cung cấp nào là uy tín và chất lượng?

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua hóa chất cấy thép chính hãng uy tín thì UNIC là cái tên bạn nên tham khảo. Công ty UNIC là đơn vị cung cấp hóa chất cấy thép uy tín và được nhiều khách hàng tin dùng trong nhiều năm qua. Lựa chọn UNIC là một quyết định tuyệt vời của bạn.

Hóa chất cấy thép - Vật liệu cần thiết của mỗi công trình xây dựng - Ảnh 3

Công ty chúng tôi là địa chỉ uy tín có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối các sản phẩm bulong, ốc vít và các loại hóa chất cấy thép chất lượng nhằm phục vụ cho nhiều công trình xây dựng.

Lý do bạn nên mua hóa chất cấy thép tại UNIC?

  • UNIC luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm keo cấy thép chất lượng có nguồn gốc từ nhiều thương hiệu uy tín.
  • Giá thành phù hợp, cạnh tranh.
  • Có nhiều chế độ ưu đãi hấp dẫn khi mua hàng.
  • Hỗ trợ chính sách giao và đổi trả hàng tận tình.
  • Đội ngũ nhân viên tại UNIC hỗ trợ tư vấn cho khách hàng 24/24.

Lời kết

Trên đây là bài viết tổng hợp tất cả những thông tin về hóa chất cấy thép và các loại hóa chất chuyên dụng được dùng phổ biến hiện nay. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đồng thời, có thể tìm kiếm được địa chỉ cung cấp sản phẩm uy tín và chất lượng.

Trước cửa nhà xuất hiện những thứ này là đại kỵ, cẩn thận gia đình suy thoái, lụi bại

Trước cửa nhà xuất hiện những thứ này là đại kỵ, cẩn thận gia đình suy thoái, lụi bại

Một khi những thứ này xuất hiện trước cửa nhà, đừng coi thường, nó ngụ ý rằng 'một tai họa' đang ập đến ở nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   xây dựng chất liệu nhà ở

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc