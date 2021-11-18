Hóa chất cấy thép - Vật liệu cần thiết của mỗi công trình xây dựng

Nên sử dụng loại hóa chất cấy thép nào, mua ở nhà cung cấp nào là uy tín và chất lượng?
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Hiện nay, hóa chất cấy thép là vật liệu không thể thiếu trong mỗi công trình xây dựng. Đây là sản phẩm nổi bật với các đặc tính riêng và nhiều công dụng trong quá trình thi công. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu tất tần tật thông tin liên quan đến hóa chất cấy thép nhé!
Giới thiệu hóa chất cấy thép
Hóa chất cấy thép hay còn gọi là keo cấy thép, là sản phẩm hóa chất được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Khi trộn đều với nhau, những thành phần này sẽ tạo nên phản ứng hóa học và cho ra một hợp chất đồng nhất có tính kết dính cao.
Ứng dụng của hóa chất cấy thép trong các công trình xây dựng
- Cải tạo, sửa chữa các công trình đang gặp vấn đề hư hỏng. Ngoài ra, hóa chất cấy thép giúp liên kết phần móng, bổ sung, mở rộng cấu trúc từ công trình cũ.
- Là vật liệu có khả năng kết dính đặc biệt, giúp liên kết cốt thép với các bề mặt bê tông.
- Trong một số trường hợp cần sửa chữa thì keo cấy thép đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bổ sung hệ thống cột, dầm hay khi mở rộng các hạng mục khác như sàn nhà, ban công…
- Bên cạnh đó nếu như gặp vấn đề thép gãy, thép chờ không đúng vị trí, rất cần đến sự góp mặt của keo cấy thép. Nó giúp xử lý triệt để các tình trạng hư hỏng, gãy đổ tránh lãng phí về mặt tài chính và hạn chế tối đa những sự cố nguy hiểm trong suốt thời gian thi công.
- Có thể sử dụng hóa chất cấy thép để cải tạo các hạng mục khác, tiêu biểu là vách nhôm kính. Với mục đích làm cho xương nhôm kính có thể kết dính chặt chẽ với khung bê tông.
- Hóa chất cấy thép được sử dụng nhiều trong liên kết các bulong hóa chất hay thanh ren…
Các loại keo hóa chất sử dụng phổ biến trong xây dựng
- Keo cấy thép Ramset Epcon G5
- Keo cấy thép kết dính Hilti RE 500
- Keo cấy thép Hilti Hy 200
- Keo cấy thép Fischer 390s
- Keo cấy thép Fasfix X7
- Keo Friulsider KEM 394
Đây là những loại keo cấy thép được sử dụng phổ biến cho nhiều công trình xây dựng hiện nay.
Địa chỉ cung cấp hóa chất cấy thép uy tín, chất lượng
Nên sử dụng loại hóa chất cấy thép nào, mua ở nhà cung cấp nào là uy tín và chất lượng?
Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua hóa chất cấy thép chính hãng uy tín thì UNIC là cái tên bạn nên tham khảo. Công ty UNIC là đơn vị cung cấp hóa chất cấy thép uy tín và được nhiều khách hàng tin dùng trong nhiều năm qua. Lựa chọn UNIC là một quyết định tuyệt vời của bạn.
Công ty chúng tôi là địa chỉ uy tín có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối các sản phẩm bulong, ốc vít và các loại hóa chất cấy thép chất lượng nhằm phục vụ cho nhiều công trình xây dựng.
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- UNIC luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm keo cấy thép chất lượng có nguồn gốc từ nhiều thương hiệu uy tín.
- Giá thành phù hợp, cạnh tranh.
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Lời kết
Trên đây là bài viết tổng hợp tất cả những thông tin về hóa chất cấy thép và các loại hóa chất chuyên dụng được dùng phổ biến hiện nay. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đồng thời, có thể tìm kiếm được địa chỉ cung cấp sản phẩm uy tín và chất lượng.