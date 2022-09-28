Hải Hưng chuyên lắp đặt âm thanh hội trường, hội thảo uy tín, giá tốt

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Công Nghệ Hải Hưng được thành lập vào năm 2011, chuyên cung cấp và lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và tin học chuyên dụng. Mặc dù, thời gian hoạt động chưa phải là quá lâu nhưng Audio Hải Hưng đã xây dựng được thương hiệu và tên tuổi riêng trên thị trường.

Audio Hải Hưng có đội ngũ chuyên viên tư vấn, nhân viên kỹ thuật được tuyển chọn và đào tạo bài bản. Toàn bộ đều có trình độ chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn nên luôn đưa ra các giải pháp âm thanh hoàn hảo, phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã hợp tác với hàng nghìn cá nhân cũng như các tổ chức. Có một hệ thống khách hàng thân thiết, ổn định trải dài khắp mọi miền Tổ quốc. Để làm được điều đó, toàn bộ cán bộ công nhân viên của Hải Hưng đã không ngừng nỗ lực và cố gắng mỗi ngày. Với phương châm “Chữ Tín Tạo Thành Công”, công ty chinh phục khách hàng bằng chính những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cùng thái độ phục vụ tận tâm.

2.1. Âm thanh hội thảo

Âm thanh hội thảo là hệ thống các thiết bị âm thanh được thiết kế, kết nối với nhau để phục vụ cho mục đích thảo luận, hội họp; giúp việc trao đổi thông tin giữa những người tham gia tốt hơn. Tùy thuộc vào diện tích phòng và nội dung hội thảo mà Hải Hưng xin đưa ra một số cấu hình tham khảo như sau:

Âm thanh hội thảo đóng vai trò quan trọng trong các buổi thảo luận, hội họp

2.1.1. Hệ thống âm thanh hội thảo Bosch CCS 1000D

Micro cần ngắn CCSD-DS

Micro cần dài CCSD-DL

Bộ điều Khiển trung tâm CCSD-CU

Bộ điều khiển trung tâm CCSD-CURD

Hộp đại biểu chủ tọa cần ngắn Bosch CCSD-DS-EU

Thiết bị mở rộng cung cấp điện bổ sung Bosch CCSD-EXU

2.1.2. Hệ thống âm thanh hội thảo TOA

Micro chủ tọa Toa TS-802 Y

Micro chủ tọa Toa TS-901 Y

Micro đại biểu TS-802

Micro đại biểu Toa TS-902 Y

Cần micro loại dài Toa TS-904

Bộ thu phát hồng ngoại TS-905

Amply trung tâm dùng cho hội thảo TS-900

Amply trung tâm dùng cho hội thảo TS-800 CE

2.2. Âm thanh hội trường

Âm thanh hội trường là sự kết nối của các thiết bị âm thanh theo một quy chuẩn riêng, lắp đặt trong không gian hội trường. Chuyên dùng cho các sự kiện, hội nghị của một đơn vị cơ quan nào đó. Hệ thống này bao gồm nhiều thành phần như loa, micro, amply, mixer,... Dưới đây là các cấu hình âm thanh hội trường cho từng quy mô phòng khác nhau:

Dàn âm thanh hội trường gồm nhiều thiết bị kết nối với nhau

2.2.1. Hệ thống âm thanh hãng Bost Audio cho hội trường nhỏ

2 Loa toàn dài đặt sàn 3 đường tiếng T2318AII Bost Audio

2 Amplifier Bost Audio công suất 1500W x 2 kênh AH 1500

1 Mixer 16 kênh Soundcraft SIGNATURE 16

1 Bộ cắt nguồn tự động Bost Audio PC-830

2.2.1. Hệ thống âm thanh hãng APG cho hội trường vừa

4 Loa Line Array APG UC260W

2 Loa kiểm âm sân khấu APG DX5

1 Loa siêu trầm APG công suất 1000W UC115B

1 Amplifier DSP APG DA15:4

1 Bộ Microphone không dây Haiaudio HAI-D812

2.2.3. Hệ thống âm thanh cho hội trường lớn

6 Loa Line Array Bost Audio LA210A

2 loa siêu trầm Bost Audio LA22B

2 Loa kiểm âm sân khấu Bost Audio FC112M

2 Loa toàn dải đa năng bổ trợ MQ308 Bost Audio

2 Amplifier cho loa Line Array Bost Audio AH1100

2 Amplifier cho loa kiểm âm và loa phụ trợ Bost Audio AH450

2 Micro không dây HAI-D812 HaiAudio

1 Micro để bàn PC DESKTOP-18 Electro-voice

1 bàn trộn DC-CMS1600-3-MIG Dynacord

1 bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số Bost Audio XTA48

1 bộ cắt nguồn tự động Bost Audio PC-830

Hội trường lớn đòi hỏi cần nhiều thiết bị âm thanh có công suất lớn

3. Lý do khách hàng nên lựa chọn chúng tôi

Thị trường kinh doanh thiết bị âm thanh đang có sự cạnh tranh khốc liệt, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các đơn vị mới hoạt động trong lĩnh vực này. Thế nhưng, Hải Hưng chưa bao giờ đánh mất vị trí Top đầu của mình. Bởi chúng tôi luôn mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ uy tín, chất lượng, giá rẻ.

- Toàn bộ thiết bị âm thanh mà công ty cung cấp đều là hàng chính hãng 100%, đa dạng chủng loại.

- Giá bán phải chăng, chiết khấu cao cho đơn hàng lớn cùng nhiều chương trình khuyến mãi lớn.

- Chính sách bán hàng hấp dẫn như tư vấn miễn phí, vận chuyển tận nơi, hỗ trợ lắp đặt, bảo hành dài hạn,...

Hải Hưng luôn mong muốn có cơ hội được hợp tác và mang đến cho quý khách những giải pháp âm thanh hội trường, âm thanh hội thảo tốt nhất! Mọi thắc mắc liên quan và nhu cầu lắp đặt dàn âm thanh chuyên nghiệp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: