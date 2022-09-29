Gợi ý 5 linh vật mang ý nghĩa và biểu tượng phong thủy, đặt trong nhà để nhận được năng lượng tích cực, phúc lộc dồi dào

Theo phong thủy, Tỳ Hưu được xem là một trong những linh vật nổi tiếng bậc nhất được sử dụng trong nhà với mục đích chiêu tài đón lộc, mang may mắn, tiền bạc vào nhà. Không những thế, người ta còn mua Tỳ Hưu về để trấn trạch, trừ tà, bảo vệ tài sản cho ngôi nhà. Theo truyền thuyết, Tỳ Hưu tượng trưng cho lòng dũng cảm và thường thu nhận sinh khí, giúp mọi người trong nhà gặp nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Với những gia đình kinh doanh, nên đặt Tỳ Hưu trong phòng làm việc. Với những gia đình thông thường, có thể đặt Tỳ Hưu để trang trí. Lưu ý nên đặt Tỳ Hưu ở vị trí đầu và miệng hướng ra cửa để hút được nhiều may mắn, tài lộc đến cho gia đình.

Biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và may mắn. Theo thuật phong thủy, cá là biểu tượng chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt là cá chép, cá rồng và cá vàng (mắt lồi). Cá đại diện cho sự giàu sang, phú quý bởi ngay trong tiếng Hán thì cá đã mang ý nghĩa của sự sung túc. Các vật phẩm hình cá phong thủy được xem là món đồ mang lại may mắn và có thể được sử dụng để đặt trong văn phòng hoặc tại nhà bạn.

Gậy như ý

Có tác dụng hóa giải hung sát của các sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc đồng thời là vật đại diện cho quyền lực.

Những người mệnh cao, giữ trọng trách lớn đặt gậy như ý trong phòng khách, văn phòng hay trên bàn làm việc sẽ giúp tăng thêm quyền uy công danh và chống lại kẻ tiểu nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Rồng

Nếu trong nhà có trang trí tượng hình rồng sẽ mang đến nguồn sinh khí mạnh mẽ đến với gia đình. Rồng là con vật linh thiêng, đại diện cho sức mạnh và quyền uy của vũ trụ. Vì thế, nếu đặt tượng rồng hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình, giúp công việc thuận buồm xuôi gió.

Theo quan niệm xưa, nên đặt phù điêu rồng hay tượng rồng ở bên trái, bên phải của đại sảnh, phòng khách hay phòng làm việc của gia chủ. Bởi khi bố trí hình tượng rồng như vậy là cách thể hiện quyền uy của người đứng đầu và là điềm tốt lành trong các mối quan hệ ngoại giao, thuận lợi cho việc tương kiến những quý nhân giúp đỡ hay hợp tác, tránh tai tiếng thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng tiền xu

Tiền xu được đúc hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài, đất trong tượng trưng cho sự thịnh vượng. Vì vậy, treo những đồng tiền chéo nhau và kết nối chúng bằng một sợi dây màu đỏ, sau đó treo lên các cửa ra vào sẽ giúp giữ được năng lượng tiền bạc trong nhà. Dùng 9 hoặc 6 đồng tiền xu cho cửa chính và những cửa còn lại thì treo số lượng ít hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.