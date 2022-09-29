Gợi ý 5 linh vật mang ý nghĩa và biểu tượng phong thủy, đặt trong nhà để nhận được năng lượng tích cực, phúc lộc dồi dào

Nhà đẹp 29/09/2022 12:51

Kham khảo những linh vật phong thủy nhất định phải đặt trong nhà để hút tài lộc vào nhà.

Tỳ Hưu

Theo phong thủy, Tỳ Hưu được xem là một trong những linh vật nổi tiếng bậc nhất được sử dụng trong nhà với mục đích chiêu tài đón lộc, mang may mắn, tiền bạc vào nhà. Không những thế, người ta còn mua Tỳ Hưu về để trấn trạch, trừ tà, bảo vệ tài sản cho ngôi nhà. Theo truyền thuyết, Tỳ Hưu tượng trưng cho lòng dũng cảm và thường thu nhận sinh khí, giúp mọi người trong nhà gặp nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Với những gia đình kinh doanh, nên đặt Tỳ Hưu trong phòng làm việc. Với những gia đình thông thường, có thể đặt Tỳ Hưu để trang trí. Lưu ý nên đặt Tỳ Hưu ở vị trí đầu và miệng hướng ra cửa để hút được nhiều may mắn, tài lộc đến cho gia đình.

Gợi ý 5 linh vật mang ý nghĩa và biểu tượng phong thủy, đặt trong nhà để nhận được năng lượng tích cực, phúc lộc dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá chép

Biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và may mắn. Theo thuật phong thủy, cá là biểu tượng chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt là cá chép, cá rồng và cá vàng (mắt lồi). Cá đại diện cho sự giàu sang, phú quý bởi ngay trong tiếng Hán thì cá đã mang ý nghĩa của sự sung túc. Các vật phẩm hình cá phong thủy được xem là món đồ mang lại may mắn và có thể được sử dụng để đặt trong văn phòng hoặc tại nhà bạn.

Gậy như ý

 

Có tác dụng hóa giải hung sát của các sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc đồng thời là vật đại diện cho quyền lực.

 

Những người mệnh cao, giữ trọng trách lớn đặt gậy như ý trong phòng khách, văn phòng hay trên bàn làm việc sẽ giúp tăng thêm quyền uy công danh và chống lại kẻ tiểu nhân.

Gợi ý 5 linh vật mang ý nghĩa và biểu tượng phong thủy, đặt trong nhà để nhận được năng lượng tích cực, phúc lộc dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồng

Nếu trong nhà có trang trí tượng hình rồng sẽ mang đến nguồn sinh khí mạnh mẽ đến với gia đình. Rồng là con vật linh thiêng, đại diện cho sức mạnh và quyền uy của vũ trụ. Vì thế, nếu đặt tượng rồng hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình, giúp công việc thuận buồm xuôi gió.

Theo quan niệm xưa, nên đặt phù điêu rồng hay tượng rồng ở bên trái, bên phải của đại sảnh, phòng khách hay phòng làm việc của gia chủ. Bởi khi bố trí hình tượng rồng như vậy là cách thể hiện quyền uy của người đứng đầu và là điềm tốt lành trong các mối quan hệ ngoại giao, thuận lợi cho việc tương kiến những quý nhân giúp đỡ hay hợp tác, tránh tai tiếng thị phi.

Gợi ý 5 linh vật mang ý nghĩa và biểu tượng phong thủy, đặt trong nhà để nhận được năng lượng tích cực, phúc lộc dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đồng tiền xu

Tiền xu được đúc hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài, đất trong tượng trưng cho sự thịnh vượng. Vì vậy, treo những đồng tiền chéo nhau và kết nối chúng bằng một sợi dây màu đỏ, sau đó treo lên các cửa ra vào sẽ giúp giữ được năng lượng tiền bạc trong nhà. Dùng 9 hoặc 6 đồng tiền xu cho cửa chính và những cửa còn lại thì treo số lượng ít hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhà nào trồng 3 loại cây này trước nhà, dự báo "lộc tràn vào nhà" không sớm thì muộn cũng giàu sang

Nhà nào trồng 3 loại cây này trước nhà, dự báo "lộc tràn vào nhà" không sớm thì muộn cũng giàu sang

Trang trí trước cửa nhà với 3 loại cây cảnh này, không chỉ tô điểm thêm màu xanh mà còn hút tài lộc đến không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp linh vật phong thủy phong thủy nhà ở

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua