Giấy dán tường Hàn Quốc giá bao nhiêu? Có tốt không? Những điều cần biết

Giấy dán tường cũng là một trong những giải pháp cải tạo tường đã cũ được nhiều gia đình áp dụng. Giá thành của giấy dán tường khá rẻ với các dòng sản phẩm bình thường từ 80.000 đến tầm 100.000/met hoàn thiện.

Giấy dán tường là một trong những vật liệu trang trí tường được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Với vô vàng mẫu mã cũng như thiết kế đủ các phong cách từ hiện đại đến cổ điển, sang trọng và ấn tượng. Nó làm cho không gian trở nên sinh động và sang trọng hơn rất nhiều. Bạn có hàng ngàn sự lựa chọn cho bất kỳ phong cách gì và biến căn phòng trở nên xinh đẹp lạ thường.

Mỗi dòng sản phẩm mang một nét riêng trong văn hóa trang trí và thiết kế, nhìn chung thì nó vẫn phù hợp với ngôi nhà của bạn bởi sự đa dạng trong hoa văn cũng như màu sắc.

Màu sắc và hoa văn vô cùng phong phú cũng như nhiều lựa chọn trang trí. Hiện nay tại Việt Nam có 2 dòng sản phẩm giấy dán tường phổ biến được lựa chọn đó là giấy Nhật và Hàn Quốc .

Thị trường giấy dán tường Hàn Quốc tại Việt Nam hiện nay rất phát triển, mẫu mã phong phú và giá thành hợp lý nên được rất nhiều người dùng sử dụng và chiếm tới 1/3 số lượng giấy dán tường hiện có.

Và dưới đây tôi sẽ chia sẻ đến bạn 2 dòng sản phẩm giấy dán tường phổ biến tại Việt Nam được người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất.

Giấy dán tường Hàn Quốc là gì?

Giấy dán tường Hàn Quốc là một vật liệu dùng để trang trí nội thất. Giấy dán tường sẽ có hai mặt một mặt được in các hình hoa văn trang trí, mặt còn lại là mặt nhựa. Loại giấy dán tường này có rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng bạn có thể lựa chọn những loại giấy phù hợp với gia đình mình.

Giấy dán tường Hàn Quốc.

Giấy dán tường Hàn Quốc có đến khoảng hơn 10.000 mẫu các kiểu dáng khác nhau. Nhìn chung trong văn hóa trang trí của người Hàn Quốc thường ưu tiên sự đơn giản. Tuy nhiên vẫn có những hoa văn cổ điển thật sự sang trọng và đẳng cấp để bạn dùng trang trí ( xem và mua tại đây)

Giá thành : 1.200.00-1.500.000 cuộn hoàn thiện.

Đây là một mức giá khá phù hợp với nhu cầu trang trí hiện nay của nhiều gia đình.

Một thực tế khẳng định rằng giấy Hàn đang chiếm phần lớn thị phần giấy dán tường trang trí nội thất hiện nay. Mẫu mã đa dạng giá thành phải chăng khiến dòng sản phẩm này ngày càng được quan tâm. Với giá thành tầm trung từ 80.000/met phù hợp với các nhu cầu trang trí của căn hộ, chung cư hoặc cả biệt thự.

Trong những năm gần đây việc trang trí nhà cửa thường ưu tiên sự đơn giản và nhanh gọn thì giấy dán tường trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

Các thiết kế nhà ở hiện nay cũng rất ưa chuộng việc đưa mẫu giấy Hàn vào trong thiết kế. Các KTS nói rằng khách hàng của họ rất hài lòng với giấy Hàn bởi giá thành và mẫu mã khá phù hợp.

Giấy dán tường Hàn Quốc có tốt không?

Nói về độ bền thì giấy Hàn có thời gian sử dụng tầm khoảng 5-7 năm sử dụng.

Độ bền phụ thuộc vào trình độ thi công, chất lượng tường và nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên ở Việt Nam nếu chất lượng tường nhà tốt thì thời gian sử dụng có thể kéo dài rất lâu. Nhiều khách hàng khi sử dụng giấy dán tường Hàn Quốc đã nói rằng sao 5 năm sử dụng thì độ phai màu của sản phẩm chỉ tầm 10-20%. Vấn đề duy nhất của sản phẩm đó là bong tróc.

Tuy nhiên do quy trình thi công của giấy Nhật rất cao nên đảm bảo được vấn đề này. Với giấy Hàn thì chất lượng thi công chưa bằng nên vấn đề này thường xảy ra.

Hiện nay thì có nhiều ý kiến cho rằng giấy dán tường thường bị ẩm mốc. Tuy nhiên nếu tường nhà bị thấm hoặc ẩm thì sơn hay gỗ vẫn sẽ bị ẩm không riêng giấy dán tường. Do đó để khắc phục được vấn đề này thì nên đảm bảo chất lượng tường tuyệt đối để tránh những vấn đề đáng tiếc xảy ra khi trang trí tường.

Nhìn chung giấy dán tường vẫn có những hạn chế nhất định như dễ bị bong hoặc rách nếu va chạm. Nhưng chúng cũng dễ thay đổi dễ trang trí và sạch sẽ.

Nếu để chấm điểm thì giấy dán tường đạt 8/10 điểm.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu hơn về giấy dán tường nên tìm đến đơn vị thi công có chất lượng tốt thay vì đơn vị có chất lượng thi công kém và giá rẻ để sử dụng. Vấn đề chất lượng của giấy dán tường nằm ở chất lượng thi công là phần lớn. Đây là lời khuyên cho bạn.

Kích thước và giá thành của giấy dán tường Hàn quốc

Giấy dán tường Hàn Quốc có kích thước tiêu chuẩn là 1.06x15.6m/1 cuộn tương ứng với 16.5m². Khi quyết định lựa chọn mua giấy bạn nên cân nhắc mua theo cuộn hay theo m² bởi nếu mua theo cuộn bạn sẽ được giá rẻ hơn rất nhiều so với việc mua theo m², giá thành của một cuộn giấy dán tường Hàn Quốc dao động từ 900k-1.5tr/1 cuộn còn nếu bạn mua theo m² lại dao động từ 100-110k/1m². Để tính được số lượng giấy dán tường cần sử dụng cho không gian của mình bạn chỉ cần đo m² tường cần dán + 10% diện tích (với các mẫu trơn) hoặc +20% diện tích (với các mẫu hoa văn) bởi trong quá trình dán sẽ phải cắt bớt một ít do sai số hoặc ghép hoa văn.

Cách tính số mét vuông tường và chi phí.

Dưới đây chúng tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách tính diện tích cho phòng đơn giản. Còn nếu bạn gặp các phòng góc cạnh thì tốt nhất nên gọi cho chúng tôi, sẽ có nhân viên kỹ thuật đến đo đạc miễn phí tận nhà cho các bạn Các bạn muốn tính được diện tích của tường thì trước tiên phải đo đạc các số liệu sau nhé.

Chiều cao tường (h)Chiều dài căn phòng (d)Chiều rộng của căn phòng (m)Diện tích không cần dán như cửa ra vào, cửa sổ…(a)

Vậy diện tích tường của bạn cần dán sẽ bằng S= h x 2(d+m) -a Tôi lấy ví dụ nó bằng 40m2 để phục vụ cho các vấn đề sau.

Khổ 16.5m2/cuộn

Đây là khổ giấy quy chuẩn của giấy dán tường Hàn Quốc, với chiều rộng là 1.06 chiều dài là 15.6 tương ứng =16m2. Ví dụ với diện tích như trên bạn cần là 3 cuộn giấy.

Đặc điểm giấy dán tường Hàn Quốc.

Giấy dán tường Hàn Quốc là vật liệu trang trí nội thất có cấu tạo bề mặt dưới là giấy mặt trên là nhựa và được in trên đó các hoa văn, họa tiết với đủ các màu sắc khác nhau.

Bề mặt phủ Vinyl chống trầy dễ vệ sinh.

Mẫu mã phong phú đa dạng có đến hơn 5000 mẫu.

Thi công nhanh chóng sạch sẽ trong ngày.

Đảm bảo thi công xong sẽ ở luôn không cần vệ sinh.

Keo dán đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Tiêu chuẩn thi công đảm bảo tính thẩm mỹ cao nhất cho quý khách.

Các ưu điểm của giấy dán tường Hàn Quốc

Nhìn chung giấy dán tường Hàn Quốc có rất nhiều ưu điểm so với các mẫu giấy dán tường khác, chính bởi vậy mẫu giấy này mới đứng số 1 trong các mẫu giấy dán tường tại Việt Nam hiện nay

Ưu điểm 1 - nhiều mẫu mã

Ưu điểm 2: giá thành rẻ

Ưu điểm 3: sản xuất với công nghệ cao

Ưu điểm 4: dễ dàng thi công

Tại sao nên sử dụng giấy dán tường Hàn Quốc?

Giấy dán tường được sử dụng để trang trí tường nhà, làm tăng tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Giấy dán tường còn được sử dụng giống như. Giấy dán tường có rất nhiều tính năng sử dụng, bạn có thể dùng để trang trí phòng khách, phòng bếp hay phòng ngủ, các quán cafe, quán ăn,….

Mẫu mã đẹp và phong phú

Đầu tiên, khi nhắc đến giấy dán tường Hàn Quốc chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến tính thẩm mỹ. Những mẫu mã đa dạng, độc đáo được cập nhật liên tục giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn, sử dụng phù hợp với nhiều không gian hơn.

Dễ dàng thi công, thay thế

Đây chính là ưu điểm của giấy dán tường Hàn Quốc được nhiều người đánh giá cao nhất. Chính sự tiện lợi, dễ dàng trong thi công, hoặc thay thế khi cần thiết mà không tốn quá nhiều thời gian, không làm ảnh hưởng đến kết cấu tường nhà đã giúp giấy dán tường Hàn Quốc ghi điểm tuyệt đối.

Độ bền cao

Thời gian sử dụng giấy dán tường Hàn Quốc có thể lên đến 8-10 năm nếu được thi công đúng phương pháp, tường nhà được xử lý cẩn thận, khô ráo trước khi thi công,….

Thân thiện và an toàn với người dùng

Giấy dán tường Hàn Quốc được sản xuất từ những vật liệu tự nhiên, không gây độc hại cho người sử dụng. Ngoài ra, những họa tiết, hoa văn trang trí trên giấy dán tường Hàn Quốc cũng rất sinh động, gần gũi với cuộc sống thường nhật, với thiên nhiên… Tạo nên một không gian sống lý tưởng, an toàn cho mọi người.

Không bám bẩn, dễ vệ sinh

Ưu điểm đặc biệt của tranh dán tường Hàn Quốc chính là khả năng vệ sinh dễ dàng. Khi phát hiện vết bẩn, bạn chỉ cần dùng khăn mềm ẩm lau nhẹ nhàng là đã có thể đánh bay những vết bẩn trên tường.

Giá rẻ, giúp tiệt kiệm chi phí

Giấy dán tường Hàn Quốc có giá thành rẻ nên rất “được lòng” khách hàng. Chỉ đầu tư một lần với chi phí rẻ hơn nhiều lần so với các vật liệu khác, bạn đã có thể sử dụng đến 10 năm mà không cần tốn thêm chi phí sửa chữa, thay thế định kỳ.

Mua giấy dán tường hàn quốc giá rẻ ở đâu TPHCM?

Mua giấy dán tường ở đâu tại tphcm? để có sản phẩm cao cấp chất lượng tránh mau nhầm hàng giả kém chất lượng, Bạn nên chọn giấy dán tường Hàn Quốc chính hãng mua về trang trí nhé vì dòng giấy dán tường này thường là những mẫu hoa văn nhẹ nhàng, màu sắc tươi tắn sinh động và dễ thương phù hợp với thị hiếu thẫm mỹ người Việt mà tất cả các công trình từ cao cấp đến bình dân đều sử dụng trang trí được giá cả lại phải chăng và hợp lý nhất.

Lúc này Bạn nên tìm đến các đơn vị giấy dán tường uy tín tại HCM nên nhớ rằng Bạn phải đến những đơn vị chuyên bán các loại sản phẩm giấy dán tường cao cấp đừng nên vì giá rẻ mà sẽ dễ bị mua nhầm hàng kén chất lượng thật nguy hại cho sức khỏe.

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