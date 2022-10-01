Giật mình với 4 loại cây là tín đồ của bia, cây sinh trưởng mạnh mẽ và ra hoa siêu đẹp nếu siêng "nạp bia" hàng tuần

Cây cảnh trầu bà (vạn niên thanh) là cây xanh phổ biến trong nhà. Cây cảnh này phát triển rất mạnh mẽ, lá rậm rạp, xanh tươi.

Ngoài ra, cây trầu bà có tác dụng thanh lọc không khí rất lớn. Nếu lâu ngày lá cây bị bám bụi thì sẽ ngăn cản khả năng quang hợp, không tốt cho cây cảnh đồng thời làm giảm tác dụng lọc không khí của chúng.

Khi chăm sóc cây cảnh này, bạn có thể thường xuyên cho thêm một ít bia pha loãng để tưới cây, rất thích hợp cho cây phát triển.

Do đó, bạn nên dùng khăn ẩm để lau sạch lá, cây sẽ xanh hơn. Bạn cũng có thể dùng bia để lau lá cho lá bóng đẹp.

Cây Lan càng cua

Hoa lan càng cua cũng là loài hoa bạn thường gặp trước và sau Tết. Nếu bạn muốn cây nhanh ra hoa nhiều và nhanh hơn có thể bón thêm một ít phân lân và kali trước khi ra hoa để màu hoa đẹp hơn, nhìn có sức sống hơn.

Có một số loại chất dinh dưỡng tự nhiên tốt cho cây cảnh này như nước vo gạo hoặc phân bột xương. Tất nhiên, loài cây này cũng rất yêu bia nên mỗi tuần bạn có thể cho chúng "uống" một ly bia để kích thích ra hoa, xanh lá.

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam

Nha đam là loại cây có sức sống mãnh liệt, vì thế khi vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima xảy ra, nha đam là cây đầu tiên phục hồi. Nha đam tuy có vẻ ngoài rất gầy nhưng cũng rất cần tưới nước và bón phân. Lúc này, bia có thể giúp bạn bổ sung lượng nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho nha đam cùng một lúc.

Thao tác cụ thể là mở bia, để qua một đêm, sau đó pha loãng thành dung dịch 1:200, sau đó dùng nước này để tưới rễ nha đam. Cũng là tần suất mỗi tháng một lần, chỉ cần dùng tốt thì sinh trưởng của nha đam sẽ ngày càng mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Lan quân tử

Hoa Lan quân tử nhiều người quen thuộc. Loại cây cảnh này sinh trưởng mạnh mẽ, lá mọc đối xứng, xanh mứt, nhìn rất đẹp mắt. Chỉ ngắm lá của cây cảnh này thôi cũng đủ thú vị. lá gọn gàng, trông rất đẹp.

Khi chăm sóc cây cảnh lan quân tử, chúng ta có thể lau lá bằng bia loãng, lá sẽ tiết dầu và xanh hơn, rất hữu ích cho việc ra hoa.