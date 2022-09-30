Gia đình sung túc, tài lộc ùa vào nhà nhờ trồng 6 loại cây này ngoài BAN CÔNG

Trồng 6 loại cây này ban công không chỉ có tác dụng tạo không gian xanh, đẹp mà còn có tác dụng sinh vượng cho gia chủ.

Xương rồng

Thân cây xương rồng mọc thẳng hướng lên trên giống như xương sống thẳng đứng của rồng. Đây là loại cây tràn đầy năng lượng, có tác dụng che chắn và hoá giải sát khí bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Cây đỗ quyên

Cây đỗ quyên là biểu tượng của tình yêu, sự ấp áp, hòa thuận trong gia đình. Hoa đỗ quyên có màu sắc nhẹ nhàng, tươi tắn mang lại sự thoải mái cho gia chủ. Vì cây này có gai nên có thể hóa giải phong thủy xấu ở khu vực ban công và mang đến tài lộc cho gia chủ.

Vạn niên thanh

Có sức sống mãnh liệt, cây vạn niên thanh có thân thô ráp, lá dày to, màu xanh nhạt. Lá của vạn niên thanh duỗi thẳng giống như bàn tay xoè ra, hướng ra ngoài nạp khí tiếp phúc. Vì thế, trồng vạn niên thanh có lá càng to càng tốt và lưu ý phải luôn giữ cây luôn xanh tuơi.

Hoa giấy

Cây hoa giấy có nhiều màu sắc tươi sáng, rạng rỡ vì vậy loại hoa này mang ý nghĩa sum vầy, hạnh phúc. Bên cạnh đó hoa mọc thành từng chùm nên nó mang ý nghĩa của sự đầy đủ, bao bọc che chở giúp cho gia chủ luôn may mắn, phát tài, phát lộc.

Khi trồng hoa giấy, nếu hoa nở càng nhiều thì gia chủ càng gặp nhiều may mắn, tốt lành. Hơn nữa, vận xui xẻo cũng sẽ được đẩy lùi. Tuy nhiên, nếu hướng ban công tốt thì không nên trồng hoa giấy mà nên chọn cây thân gốc to, vững chắc, mang ý nghĩa tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của loài hỗ. Theo quan niệm dân gian, nó có tác dụng xua đuổi ma quỷ, trừ ta ma. Ngoài ra, hình ảnh những chiếc lá mọc thẳng, vươn cao tượng trưng cho sức mạnh cá nhân. Loài cây này còn giúp mang lại sức mạnh cho gia chủ, củng cố tiền tài, sự nghiệp.

Hoa hồng

Hoa hồng có vẻ đẹp cao quý nhưng lại có gai, hình tượng hiên ngang không thể xâm phạm. Ngoài tác dụng trang trí và làm đẹp ban công, hoa hồng còn có chức năng hoá sát, đặc biệt thích hợp sử dụng ở những ngôi nhà có nhiều phụ nữ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-sung-tuc-tai-loc-ua-vao-nha-nho-trong-6-loai-cay-nay-ngoai-ban-cong-500256.html