Gia đình sung túc, tài lộc ùa vào nhà nhờ trồng 6 loại cây này ngoài BAN CÔNG

Nhà đẹp 30/09/2022 15:28

Trồng 6 loại cây này ban công không chỉ có tác dụng tạo không gian xanh, đẹp mà còn có tác dụng sinh vượng cho gia chủ.

Xương rồng 

Thân cây xương rồng mọc thẳng hướng lên trên giống như xương sống thẳng đứng của rồng. Đây là loại cây tràn đầy năng lượng, có tác dụng che chắn và hoá giải sát khí bên ngoài. 

Gia đình sung túc, tài lộc ùa vào nhà nhờ trồng 6 loại cây này ngoài BAN CÔNG - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây đỗ quyên

Cây đỗ quyên là biểu tượng của tình yêu, sự ấp áp, hòa thuận trong gia đình. Hoa đỗ quyên có màu sắc nhẹ nhàng, tươi tắn mang lại sự thoải mái cho gia chủ. Vì cây này có gai nên có thể hóa giải phong thủy xấu ở khu vực ban công và mang đến tài lộc cho gia chủ.

Vạn niên thanh

Có sức sống mãnh liệt, cây vạn niên thanh có thân thô ráp, lá dày to, màu xanh nhạt. Lá của vạn niên thanh duỗi thẳng giống như bàn tay xoè ra, hướng ra ngoài nạp khí tiếp phúc. Vì thế, trồng vạn niên thanh có lá càng to càng tốt và lưu ý phải luôn giữ cây luôn xanh tuơi. 

Hoa giấy

Cây hoa giấy có nhiều màu sắc tươi sáng, rạng rỡ vì vậy loại hoa này mang ý nghĩa sum vầy, hạnh phúc. Bên cạnh đó hoa mọc thành từng chùm nên nó mang ý nghĩa của sự đầy đủ, bao bọc che chở giúp cho gia chủ luôn may mắn, phát tài, phát lộc.

Khi trồng hoa giấy, nếu hoa nở càng nhiều thì gia chủ càng gặp nhiều may mắn, tốt lành. Hơn nữa, vận xui xẻo cũng sẽ được đẩy lùi. Tuy nhiên, nếu hướng ban công tốt thì không nên trồng hoa giấy mà nên chọn cây thân gốc to, vững chắc, mang ý nghĩa tài lộc.

Gia đình sung túc, tài lộc ùa vào nhà nhờ trồng 6 loại cây này ngoài BAN CÔNG - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của loài hỗ. Theo quan niệm dân gian, nó có tác dụng xua đuổi ma quỷ, trừ ta ma. Ngoài ra, hình ảnh những chiếc lá mọc thẳng, vươn cao tượng trưng cho sức mạnh cá nhân. Loài cây này còn giúp mang lại sức mạnh cho gia chủ, củng cố tiền tài, sự nghiệp.

Hoa hồng 

Hoa hồng có vẻ đẹp cao quý nhưng lại có gai, hình tượng hiên ngang không thể xâm phạm. Ngoài tác dụng trang trí và làm đẹp ban công, hoa hồng còn có chức năng hoá sát, đặc biệt thích hợp sử dụng ở những ngôi nhà có nhiều phụ nữ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Top 4 loại cây phong thủy giúp gia chủ ngày càng phát tài, có thêm bình an và may mắn nếu đặt trên bàn thờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở cây phong thủy ban công

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua