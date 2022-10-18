Gia đình bất hòa, tài lộc khó "chảy" vào nhà chỉ vì mắc sai lầm phong thủy khi thiết kế CỬA SỔ

Nhà đẹp 18/10/2022 17:39

Mắc những sai lầm này khi thiết kế cửa sổ có thể 'gián tiếp' tạo nên những bất hòa không đáng trong gia đình, thậm chí Thần tài cũng 'tiếp bước ra đi'.

Làm lưới bảo vệ quá dày

Nhiều nhà để đảm bảo an toàn thường làm lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên khi bạn làm lưới bảo vệ quá dày sẽ gây nhiều bất lợi cho ngôi nhà cả về mặt thẩm mỹ và cũng là ảnh hưởng đến tầm nhìn và ảnh hưởng xấu về mặt phong thủy khiến cho tài lộc khó chảy vào nhà.

Việc gia chủ làm lưới quá dày còn làm cho trong nhà thiếu đi ánh sáng cần thiết gia chủ dễ bị đau ốm do tù túng và không lưu thông ánh  sáng tốt.

Gia đình bất hòa, tài lộc khó 'chảy' vào nhà chỉ vì mắc sai lầm phong thủy khi thiết kế CỬA SỔ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa sổ có góc nhọn hoặc hình tam giác 

Theo Ngũ hành, cửa sổ có hình dạng thẳng và dài thuộc Mộc. Nó làm cho bề ngoài ngôi nhà trông cứng cáp hơn, tạo cho các thành viên trong gia đình một tâm thái tích cực vươn lên. 

Cửa sổ hình vuông hoặc hình chữ nhật nằm ngang thuộc Thổ. Nó mang đến cho ngôi nhà cảm giác vững chắc, người trong nhà có tác phong làm việc tự tin. 

Cửa sổ hình tròn hoặc hình vòm thuộc Kim. Loại cửa sổ này có thể tạo ra sự ngưng tụ, mang lại bầu không khí đoàn kết trong gia đình. 

Còn với cửa sổ góc nhọn hoặc hình tam giác thuộc Hoả. Hình dạng loại cửa sổ này có góc sắc nhọn, mang đến khả năng sát thương cao nên không tốt cho người trong nhà. Do đó, loại cửa sổ này rất hiếm khi được sử dụng trong thiết kế nhà ở. 

Mở nhiều cửa sổ

Tuy là nơi đón luồng sinh khí tốt cho nhà nhưng nhà không nên mở quá nhiều cửa sổ, khiến dương khí trong nhà ra hết. Ngược lại, nếu nhà quá ít cửa sổ thì gia chủ thiếu hụt khí. Cửa sổ ở phòng khách và phòng ngủ quá nhiều, kích thước lớn dễ khiến cha con bất hòa.

Phòng có diện tích dưới 15m2 có thể mở cửa sổ 2 cánh; phòng có diện tích từ 15m2 trở lên có thể mở cửa sổ 3 hoặc 4 cánh. Số cánh cửa thường gắn với tầm bao quát và một số quan niệm dân gian liên quan đến cửa sổ. Ngoài ra, cửa 1 cánh thường được thiết kế ở tầng hầm, trên tường hướng bắc hoặc những nơi âm u, gọi là “cửa sổ bối âm”, bần hàn.

Cửa sổ quá thấp 

Phần đỉnh của khung cửa sổ không nên thấp hơn chiều cao của người cao nhất trong nhà. Nếu đỉnh này thấp hơn tầm nhìn thì khi muốn nhìn ra ngoài, người trong nhà sẽ phải khom lưng, cúi đầu, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Bố trí cửa sổ quá thấp còn bị kẻ trộm đột nhập và cũng hay bị người ngoài nhòm ngó. Đặt biệt, nếu cửa thông gió của phòng ngủ quá thấp, thậm chí chỉ cao bằng giường ngủ, thì gió sẽ dễ lùa vào, như vậy rất không tốt. 

Gia đình bất hòa, tài lộc khó 'chảy' vào nhà chỉ vì mắc sai lầm phong thủy khi thiết kế CỬA SỔ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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