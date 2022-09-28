Đừng chỉ trồng hoa giấy ở ban công, kham khảo thêm 6 loại cây ra hoa quanh năm lại còn dễ chăm sóc

Cây ngọc bút hay còn gọi là ngọc anh, lài trâu, nhài tây,.. có nguồn gốc từ Ấn Độ, thuộc họ Trúc Đào (Apocynaceae). Tên gọi ngọc bút có lẽ cũng một phần xuất phát từ hình dáng bên ngoài của cây. Nụ hoa màu trắng và giống với chiếc bút lông mực tàu ngày xưa.

Hoa của cây ngọc bút thường mọc tập trung ở đầu cành, màu trắng, có 2 loại là hoa đơn và hoa kép. Hoa ngọc bút đơn có 5 cánh hoa nhưng lại không có mùi thơm. Hoa kép gồm nhiều cánh xếp thành và có mùi hương khá dễ chịu.

Nếu ở môi trường nhiều nắng thì các bộ phận của cây sẽ nhỏ hơn so với khi sống ở trong bóng râm. Loại cây này dễ trồng, có thể sống nhiều năm rất thích hợp để trong sân, ban công nhà.

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Hoa mai địa thảo

Hoa mai địa thảo hay còn gọi là ngọc thảo được nhiều người yêu thích với vẻ đẹp mềm mại, mộng mơ cả loại đơn và loại kép. Mai địa thảo là loài hoa không khó để chăm sóc nếu chúng ta biết cách. Cây thường ra hoa xum xuê, rực rỡ, hoa nở hầu như quanh năm, cây ít bị sâu bệnh, ưa sáng và rất dễ chăm sóc.

Hoa phong lữ thảo

Phong lữ thảo có rất nhiều màu rực rỡ như hồng, đỏ… rất ấn tượng và mùi rất thơm và hoa nở quanh năm. Hoa nở kéo dài được 2 tuần. Hoa này rất thích hợp để trồng ở ban công, hoặc ở cửa nhà. Với những bông hoa dễ thương, ngôi nhà bạn sẽ thêm rực rỡ và tràn đầy sinh khí.

Có hai loại là phong lữ thảo đơn (5 cánh) và kép với những màu đặc trưng như trắng, hồng, cam nhạt, cam, đỏ, đỏ tươi, tím và hai màu. Phong lữ thảo vua với cánh hoa to, thường có màu tím, hồng tím pha màu rất đẹp. Trái: Quả của phong lữ thảo có hình dạng như mỏ sếu nên trong tiếng Anh, nó được gọi dưới tên Geranium do xuất xứ từ chữ Hy Lạp “geranos” nghĩa là con sếu.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa bông tuyết

Hoa bông tuyết là một trong những dòng hoa tuyệt vời tạo nên vẻ đẹp mới lạ, hoa thường nở có 2 màu sắc là màu trắng và màu tím, bông hoa nhỏ li ti tạo nên màu sắc cuốn hút va ấn tượng, là loài hoa thích hơp để trồng khu ban cong đẹp, hoa thường nở rất đẹp màu sắc tuyệt vời, hoa có thể đón nhận rất nhiều ánh sáng, cây không cần quá nhiều công chăm sóc.

Cây nở hoa quanh năm, hoa mọc xum xuê, ngoài ra có thể trồng thành từng chậu treo lên cao trang trí cho ngôi nhà cũng rất đẹp tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời cho dòng hoa này và cũng chính điều đó đã tạo nên vẻ đẹp mới cho cây trồng và màu sắc đó.

Hoa hồng leo

Hoa hồng leo nổi bật vì hoa nhiều, hoa mang vẻ đẹp hoang dại và có hương thơm nồng nàn. Điều đặc biệt của loài hoa này là nở quanh năm, do vậy mà không gian của gia đình bạn luôn tràn ngập hương thơm dễ chịu của chúng.

Ngoài ra, loài hoa này còn có màu sắc phong phú như hồng cánh sen, hồng phấn, hồng đỏ, hồng trắng, hồng cam nên thích hợp để trồng ở giàn leo, tường rào hay ban công các nhà cao tầng.

Hoa dâm bụt (râm bụt)

Dâm bụt (râm bụt) là loài cây cảnh được trồng phổ biến tại Việt Nam và các nước thuộc khu vực vành đai nhiệt đới gió mùa. Hoa có nhiều màu sắc đỏ, vàng, cam, hồng,… bắt mắt. Tuy ít hương thơm nhưng lại có khả năng chịu được nắng nóng khắc nghiệt nên dâm bụt sẽ là lựa chọn tô điểm cho ban công hướng Tây nhà bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.