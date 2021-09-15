Điện lạnh HK - sửa máy nước nóng tại nhà uy tín số 1 tại TPHCM

Nếu nhà bạn đang gặp tình trạng máy nước nóng không nóng, máy nước nóng rò điện hay bạn cần lắp đặt máy nước nóng, hàn bình nước nóng, sửa máy nước nóng , thay thế linh kiện, vệ sinh, bảo dưỡng máy nước nóng thì đây chính là bài viết dành cho bạn.

Điện lạnh HK tự tin có đủ những kỹ thuật viên chuyên nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệm để phục vụ quý khách trên khắp đất Sài Gòn. Dịch vụ sửa máy nước nóng của Điện Lạnh HK được tất cả khách hàng công nhận, và liên kết nhiều đơn vị lớn như Nguyễn Kim hay Điện Máy Xanh. Ngoài những dịch vụ trên thì Điện lạnh HK còn chuyên cung cấp dịch vụ :

Chúng tôi luôn muốn mang lại sự hài lòng, những trải nghiệm tuyệt vời và sự an toàn khi sau khi sử dụng dịch vụ sửa bình nóng lạnh tại Điện lạnh HK. Chúng tôi cam kết:

Cung cấp dịch vụ đến tay khách hàng một cách nhanh nhất. Kỹ thuật viên được điều phối đến nhà của khách hàng chỉ trong vòng 30 phút.

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất với mức giá hợp lý. Không có tình trạng lừa đảo hay gian lận khi báo giá.

Có chính sách hậu mãi hấp dẫn. Chế độ bảo hành lên tới 2 năm.

Luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng mọi nơi, mọi lúc một cách nhanh nhất và kịp thời.

Cam kết sử dụng các linh kiện chính hãng 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tất cả đều có chính sách bảo hành dài hạn, giúp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Công ty xây dựng được một đội ngũ nhân viên tận tâm, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Toàn bộ nhân viên công ty đều được đào tạo kỹ lưỡng và thường xuyên.

Quy trình sửa máy nước nóng của Điện lạnh HK

Tiếp nhận thông tin: Công ty sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng nhanh chóng, qua tổng đài của công ty Kiểm tra báo giá: Nhân viên kỹ thuật sẽ trực tiếp đến nhà khách và kiểm tra tình trạng hoạt động của máy nước nóng. Sau đó đưa ra giải pháp sửa chữa và báo giá theo khung giá quy định của công ty Tiến hành sửa chữa: Sau khi thỏa thuận xong giá cả kỹ thuật sẽ tiến hành sửa chữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên nghiệp. Bàn giao thanh toán: Kiểm tra vận hành máy nước nóng trước khi bàn giao, dán tem bảo hành và viết phiếu thanh toán cho khách hàng Bảo hành hậu mãi: Chế độ bảo hành dài hạn sau khi sửa chữa, sau 3 ngày làm việc sẽ có nhân viên gọi điện cho khách hàng hỏi thăm về chất lượng dịch vụ . Nếu có vấn đề gì phát sinh nhân viên sẽ trực tiếp đến và khắc phục triệt để. Ngoài ra công ty còn có nhiều chế độ ưu đãi dành cho khách hàng cũ

Các câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng khi sửa máy nước nóng tại nhà?

Tại sao máy nước nóng không nóng?

Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này đó chính là do:

Nút chỉnh nhiệt độ của máy bị hỏng, không hoạt động được

Máy nước nóng bị mất nguồn

Sợi đốt nóng trong bình nước nóng bị hỏng ( sợi đốt này có tác dụng đun nóng nước trong bình ở nguồn chảy vào, khi bị cháy nước sẽ không được làm nóng.)…

Lý do máy nước nóng bị rò rỉ điện?

Về vấn đề rò điện là do:

Nhân viên lắp đặt máy không đúng kỹ thuật

Do lớp cách điện của dây điện bị đứt và mòn nên không còn tác dụng nữa.

Bình nóng lạnh( máy nước nóng) bị hỏng gioăng (ron) cao su cách điện…

Tại sao máy nước nóng không lên nguồn?

Đối với vấn đề này, bạn nên trực tiếp kiểm tra phích cắm điện, cb, công tắc có bị lỏng hay không. Cũng có thể kiểm tra xem có nguồn điện tại những chỗ đó không bằng bút thử điện hoặc đồng hồ đo điện.

Nếu đã kiểm tra tất cả những vẫn không có điện thì có thể máy của bạn đã bị hư bo mạch chính, cháy tụ, hỏng linh kiện trên bo mạch.

Điện lạnh HK chuyên cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng uy tin hàng đầu tại TP HCM

Với đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tự tin sẽ đem đến cho KH dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp nhất. Hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi nếu bạn đang gặp sự cố về máy nước nóng, hãy để cho chúng tôi được phục vụ bạn !

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