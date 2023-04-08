Có nhiều gia đình vì để tiết kiệm diện tích nên đã tận dụng không gian phía trên nóc tủ lạnh để đặt các thiết bị điện như lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy làm đậu nành,… Về mặt phong thủy những đồ gia dụng này sẽ phát ra từ trường cộng hưởng tới tủ lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Đối với tủ lạnh bạn nên lau chùi thường xuyên, giữ sạch sẽ cả trong lẫn ngoài mới mang lại điều may mắn.

Vì vậy tốt nhất bạn không nên đặt bất cứ đồ vật gì trên nóc tủ lạnh, tránh chuốc họa vào thân. Ngay cả với những món đồ trang trí cũng vậy vì nó gây phiền trong việc dọn dẹp vệ sinh và ảnh hưởng đến sự tụ tài.

Không đặt tủ lạnh cạnh bếp

Tủ lạnh là thiết bị làm lạnh, bếp là nơi sinh ra nhiệt, xung đột với nhau về tính chất. Nếu đặt chúng gần nhau thì nhiệt của bếp có thể ảnh hưởng đến tác dụng làm lạnh của tủ lạnh. Khiến mức tiêu thụ điện gia tăng, thậm chí còn gây hỏng hóc.

Ngoài ra, theo phong thủy, tủ lạnh thuộc hành Kim, trong khi bếp nấu lại chủ về hành hành Hỏa, ngũ hành tương khắc. Điều này không có lợi cho việc tích lũy tài sản trong gia đình. Nhà nào đặt tủ lạnh ngay cạnh bếp sẽ chỉ càng ngày càng nghèo hơn, không khấm khá lên nổi.

Bên cạnh đó, phạm phải thế kỵ này sẽ gây loạn nguồn khí trong nhà, khiến các thành viên trong gia đình rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã, khó dung hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên để tủ lạnh trong tình trạng trống rỗng

Tủ lạnh là vật dụng có liên quan rất mật thiết với chế độ ăn uống, từ đó liên quan đến sức khỏe của cả gia đình. Nếu tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn, điều đó phản ánh về sự trù phú trong khẩu phần ăn hàng ngày của gia đình. Nhưng nếu tủ lạnh trống trải, nó phần nào nói lên tình hình tài chính eo hẹp của gia đình và có thể dự báo sự hao hụt nguồn tiền. Do vậy, hãy cố gắng để tủ lạnh luôn có thức ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt tủ lạnh đối diện hay cạnh cửa ra vào

Tủ lạnh là nơi chúng ta bảo quản thực phẩm, xét về mặt thẩm mỹ hay phương diện sinh hoạt hàng ngày thì việc đặt tủ lạnh ở ngay cửa ra vào sẽ gây cản trở lối đi, rất bất tiện.

Việc đặt tủ lạnh đối diện với cửa ra vào nhà bếp là phạm phải vị trí hung trong phong thủy, tạo nên tình trạng khí lưu nhanh ra ngoài dễ khiến tài vận trong nhà không ổn định, không có lợi cho việc tích lũy tài sản của gia đình. Theo thời gian tiền tài của gia chủ tiêu tan, dễ gặp phải cảnh nghèo khó. Vì vậy, nếu tủ lạnh nhà bạn đang đặt đối diện cửa bếp, hãy cố gắng thay đổi cách sắp xếp này càng sớm càng tốt.

Tối kỵ đặt trong phòng ngủ

Ngày nay, do muốn tiện lợi, nhiều người có thêm xu hướng đặt một chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không nên đặt tủ lạnh trong không gian nghỉ ngơi bởi nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ của mọi người. Chính sự suy giảm về sức khỏe cũng là đầu mối gây ra nhiều tai họa cho con người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.