Cúng Thần tài nên trọng loại trái cây gì để nhận được phúc lộc, may mắn và thịnh vượng

Nhà đẹp 15/12/2022 13:00

Mùng 1 hay rằm nếu cúng cho Thần tài, Thổ địa những loại quả này đảm bảo sẽ nhận được nhiều tài lộc, tiền bạc đếm hoài không hết.

Chuối

Trong phong thủy, chuối mang ý "thu hút". Nải chuối tượng trưng cho bàn tay Phật nên được nhiều gia đình lựa chọn để đặt trên bàn thờ thắp hương, thờ cúng.

Lưu ý, trong dịp đi tảo mộ hoặc tháng cô hồn, gia chủ nên không nên bày chuối để tránh "chào đón" các vị khách không mời mà tới.

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Ảnh minh họa: Internet

Cam

Sự phổ biến của trái cam trong các ứng dụng phong thủy truyền thống được giải thích bởi sự tươi mát cũng như chất lượng của màu cam. Với biểu tượng của một loại quả trong phong thủy, người ta khuyên nên đặt 9 trái cam trong phòng khách hoặc phòng bếp để gặp may mắn và thịnh vượng.

Người ta tin rằng trái cây có múi như cam, quýt, chanh, có thể xua đuổi xui xẻo nên nó thường được dùng trong các ứng dụng phong thủy truyền thống. Mách bạn mẹo phong thủy tặng "vàng giả" nhận tài lộc.

Lựu

Bởi vì quả lựu có chứa nhiều hạt, mọng nước và ngon ngọt nên nó tượng trưng cho khả năng sinh sản, được coi là biểu tượng hóa giải, thúc đẩy vận may về con cái. Trong phong thủy, với những cặp vợ chồng hiếm muộn, trái lựu được coi như là một loại “thuốc” có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con.

Lựu cũng tượng trưng cho hạnh phúc trong gia đình và sự may mắn cho con cháu của một người. Các chuyên gia tư vấn phong thủy thường tư vấn cho các cặp vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc nên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gắn với hình ảnh quả lựu để thu hút sự may mắn và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

Cúng Thần tài nên trọng loại trái cây gì để nhận được phúc lộc, may mắn và thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Táo

Trong phong thủy, táo tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp. Người ta cũng chuộng loại quả này bởi chúng thường có màu đỏ mang lại may mắn. Ngày rằm, mùng 1 hoặc lễ tết, bày táo trên bàn thờ vừa đẹp mắt, có mùi thơm thoang thoảng lại mang đến nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Cúng Thần tài nên trọng loại trái cây gì để nhận được phúc lộc, may mắn và thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đào

Giống như trái cam, đào cũng là một trong những loại trái cây phong thủy phổ biến nên được đặt trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông địa thần tài. Quan niệm phong thủy tin rằng, quả đào là biểu tượng của sự bất tử, liên quan đến sự giàu có, sức khỏe và tuổi thọ.

Nho

Là một loại trái cây cúng ông địa cực kỳ quen thuộc, đại diện cho sự thành công, tượng trưng cho sự đa dạng, dồi dào phong phú của vật chất. Không những vậy, nho còn là một biểu tượng phong thủy truyền thống giúp hóa giải về các vấn đề sinh con một cách tốt nhất…

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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