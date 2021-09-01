Công ty xây dựng Nhà Lá Trọng Nhân - nhà lá miền Tây

Với sự đam mê nhiệt huyết với không gian tươi mát, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những không gian nhà lá đẹp và phù hợp với mọi xu hướng.

Trong vài năm gần đây, lá cỏ tranh dần trở nên thịnh hành. Lá thay thế cho các nguyên liệu làm nhà khác như: ngói, tôn... Nếu được thi công đúng cách, lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô sẽ mang những ưu điểm vô cùng tối ưu cho công trình được ứng dụng.

Những ngôi nhà được lợp bằng lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô thường mát hơn so với vật liệu khác. Vì đây là loại vật liệu tốt, được làm từ thiên niên nên có khả năng chống nắng, chống nóng hiệu quả. Đồng thời, còn rất thân thiện với môi trường và tạo không gian thoáng mát khi sử dụng. Điều này rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Nhà lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô là vật liệu khá nhẹ, tuy nhiên tuổi thọ sử dụng lại cực kỳ cao. Bên cạnh đó, với nét đẹp mộc mạc, nhưng không kém phần đặc biệt. Nhà lá lợp cỏ tranh rất phù hợp với nhiều lối kiến trúc khác nhau. Có thể dùng để xây dựng các công trình truyền thống như lợp lều, láng. Đến các công trình hiện đại như trang trí quán ăn, quán cafe hoặc các nhà hàng lớn.

Giá bán lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô lợp nhà

Dù mang đến nhiều tiện ích, tuy nhiên giá bán cỏ tranh lợp nhà không quá đắc. Loại lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô lợp nhà thường được bán theo cuộn để linh hoạt trong việc vận chuyển.

Thông thường, các cuộn cỏ lá tranh lợp nhà thường có kích thước từ 6m x 1m hoặc 0.8m x 1m. Tuy nhiên, khách hàng có thể yêu cầu nhà cung cấp cắt theo kích thước mong muốn.

Giá lá dừa nước lợp nhà hiện nay có giá khoảng 290.000vnđ/ 100 lá lợp đã được chằm sẵn.

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Lời kết từ Nhà lá Miền Tây

Nhà Lá Miền Tây là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thi công và cung cấp lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô cho thị trường xây dựng. Lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô lợp nhà do Nhà Lá Miền Tây cung cấp luôn đảm chất lượng và nguồn gốc.

Trước khi cung cấp cho khách hàng, lá cỏ tranh, lá dừa nước, lá dừa khô đã được trải qua quá trình xử lý đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi thi công.

Với mong muốn mang nét đẹp dân dã đến với mọi miền, Nhà Lá Miền Tây là đơn vị bán lá cỏ tranh lợp nhà sỉ và lẻ lớn nhất hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thi công lợp nhà lá uy tín, nhanh chóng và chất lượng.

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