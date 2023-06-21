Có thể tái sử dụng nước thải từ điều hòa không?

Nhà đẹp 21/06/2023 17:07

Khi dùng máy điều hoà nhiệt độ, chúng ta thường thấy có một lượng nước chảy ra ngoài, liệu nước thải điều hòa có sạch không, có thể giữ lại để sử dụng hay không?

Lượng nước chảy ra từ điều hòa là do ngưng tụ không khí trong phòng. Đây là điều xảy ra hoàn toàn tự nhiên trong quá trình thiết bị điều hòa hoạt động, là

Có thể tái sử dụng nước thải từ điều hòa không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước thải điều hòa từ đâu mà có?

Khi máy điều hòa vận hành, căn phòng sẽ nhanh chóng đạt tới mức nhiệt độ mà người dùng cài đặt. Không gian trong phòng khô thoáng cũng đồng nghĩa với việc một lượng hơi nước trong không khí được tích tụ lại hình thành giọt nước. Sau đó, nước sẽ theo ống nước dẫn nước thải ra ngoài.

Thông thường, lượng nước chảy ra từ điều hòa trong quá trình vận hành thường không quá nhiều. Nếu máy điều hòa nhà bạn thải ra quá nhiều nước thì có thể thiết bị đang gặp sự cố. Một số nguyên nhân chính khiến máy điều hòa bị chảy nước liên tục với số lượng nhiều: Không vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỳ, ống thoát nước bị vỡ hoặc kẹt vị trí lắp đặt máng nước sai… Lúc này bạn cần gọi thợ đến kiểm tra và sửa chữa ngay. 

Nước thải từ điều hòa có sạch không?

Hiện nay vấn đề nước chảy từ điều hòa này còn đang được nhiều người tranh luận về việc sạch hay không sạch. Bản chất nước chảy từ điều hòa là tinh khiết, thậm chí là có thể đun sôi uống được nếu đảm bảo được bộ phận lọc khí, đường ống dẫn nước được được vệ sinh và bảo quản tốt và luôn trong tình trạng sạch sẽ tuyệt đối.

Tuy nhiên theo thời gian sử dụng, chúng ta không thể tránh khỏi việc ống đồng và ống dẫn và các bộ phận bên trong điều hòa bị bẩn bụi, rong rêu tích tụ, chứa nhiều vi khuẩn độc hại. Lúc này nước chảy từ điều hòa sẽ cuốn theo cả những bụi bẩn, vi khuẩn này ra bên ngoài và không còn sạch nữa.

Có thể tái sử dụng nước thải từ điều hòa không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho nên lời khuyên được đưa ra ở đây chính là bạn có thể sử dụng nguồn nước này, nhưng không dùng cho việc nấu nướng, nội trợ, không nên đun sôi để uống, vì có đun sôi thì vi khuẩn, bụi bẩn cũng không thể nào tiêu diệt sạch được. Nếu muốn sử dụng cho việc ăn uống trực tiếp thì bạn phải đưa nguồn nước này qua các loại máy lọc nước để được lọc sạch hết những tác nhân gây bệnh, vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc.

Tốt nhất, bạn nên tận dụng nguồn nước này cho việc vệ sinh nhà cửa, tưới cây, lau nhà, rửa xe, giật nước cầu tiêu,... Đây là một ý tưởng hay ho để tiết kiệm "tài nguyên" tại nhà đó nhé, đặc biệt là vào mùa hè, khi giá nước tăng cao.

Hiện tượng điều hòa rò nước có nguy hiểm không?

Trước tình trạng điều hòa bị chảy nước thì rất nhiều người dùng thắc mắc rằng: hiện tượng này có nguy hiểm không? Giải đáp cho thắc mắc này, nhiều chuyên gia khẳng định rằng, mặc dù đây là một trong các lỗi thường gặp ở điều hòa không khí, tình trạng này gây nhiều bất tiện cho người sử dụng, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, thậm chí là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho các gia đình.

Cụ thể, khi máy lạnh bị chảy nước sẽ dẫn đến tình trạng mất vệ sinh, ẩm thấp, khó chịu, sàn nhà bị ố vàng,... thậm chí còn xuất hiện mùi khó chịu và rất bất tiện cho người sử dụng. Nếu tình trạng điều hòa bị chảy nước diễn ra trong thời gian dài mà không được khắc phục thì rất dễ tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, nảy nở, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình bạn.

Có thể tái sử dụng nước thải từ điều hòa không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tệ hại hơn, máy lạnh rỉ nước còn tiềm ẩn cả nguy cơ rò điện, gây chập cháy rất nguy hiểm. Do đó, khi hiện tượng điều hòa bị chảy nước xảy ra thì các gia đình phải ngay lập tức tìm ra nguyên nhân và cần nhanh chóng khắc phục.

Cách khắc phục khi điều hòa chảy nước

 

Muốn khắc phục điều hòa bị chảy nước nhanh chóng và hiệu quả, bạn cần tìm ra đúng nguyên nhân để có thể đưa ra cách khắc phục phù hợp. Trường hợp máy lạnh bị rỉ nước do dàn lạnh bị bám bụi, gia đình bạn cần vệ sinh máy điều hòa định kỳ thường xuyên. Theo đó, bạn có thể tháo lưới lọc ra, dùng vòi nước xịt vào để vệ sinh sạch sẽ, sau đó để khô rồi lắp lại là được.

Trường hợp máy lạnh chảy nước do tắc nghẽn máng điều hòa thì bạn có thể tự thông tắc ống thoát nước bằng cách xịt, thổi thông ống. Còn nếu như bị nứt, vỡ thì bạn nên nhờ tới sự giúp đỡ của thợ điều hòa để có thể sửa hoặc thay đường ống mới. Nếu hiện tượng này xảy ra do lỗi lắp đặt của thợ thì bạn cần liên hệ với người đã lắp đặt điều hòa cho gia đình mình để yêu cầu kiểm tra lại, xử lý sự cố lắp đặt nếu có.

Có thể tái sử dụng nước thải từ điều hòa không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với trường hợp máy lạnh thiếu gas gây ra tình trạng chảy nước, sau khi đã xác định đúng nguyên nhân, bạn cần gọi lại thợ sửa điều hòa nạp gas, giúp máy lạnh hoạt động trở lại bình thường. Đặc biệt, để hạn chế tối đa các sự cố hay các lỗi thường gặp ở điều hòa có thể xảy ra, khi mua máy lạnh bạn nên chọn sản phẩm của các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

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