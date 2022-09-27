Chọn hướng BAN CÔNG cần lưu ý những gì và nên bố trí như thế nào là phù hợp?

Hướng ban công tuyệt đối phải tránh khi xây nhà, hoặc chọn mua nhà bạn cần lưu ý đầu tiên là hướng bắc và tây.

Nếu ban công nằm ở hướng Đông, tài vận trong nhà sẽ hanh thông, tình cảm gia đình tốt đẹp. Mặt trời mọc ở đằng Đông, sẽ mang ánh sáng trong lành của buổi sáng vào nhà bạn. Cả ngôi nhà được ấm áp, tinh thần các thành viên gia đình luôn khỏe khoắn và vui tươi.

Theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy, ban công được xây về hướng Đông hoặc Nam là tốt nhất vì ban công hướng Nam sẽ mang lại không khí dễ chịu cho ngôi nhà bạn nhờ những luồng gió mát mang lại sức sống và năng lượng.

Nếu ban công hướng bắc, nhược điểm lớn nhất luôn hứng chịu những cơn gió lạnh, mưa bão ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà và không khí trong gia đình.

Ban công hướng Tây lại phải đón nhận ánh nắng mặt trời cả ngày, đến đêm không tiêu tán hết nhiệt, sức khỏe gia đình sẽ bị ảnh hưởng.



Ảnh minh họa: Internet

Tránh đường đâm thẳng vào nhà

Nếu ban công nhìn ra phía trước có con đường đâm thẳng vào nhà tạo cho con người cảm giác như có thú dữ đang phóng thẳng tới vồ lấy ngôi nhà. Không những thế, con đường nằm ở phương vị này cũng sẽ có nhiều người hay xe cộ lưu thông gây ồn ào, bụi bặm làm cho không khí bình yên trong nhà bị đảo lộn, làm giảm sút sức khỏe và tinh thần các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, khi xây nhà bạn còn cần tránh cả các con đường ngoằn ngoèo gấp khúc. Vì các con đường như thế này sẽ làm giảm đi lượng khí tốt lưu chuyển vào trong nhà.

Nên bài trí ban công hướng Nam là tốt nhất về phong thủy

Dưới góc độ phong thủy, vị trí thích hợp nhất để bài trí ban công là hướng Nam. Bài trí ban công ở hướng này sẽ làm tăng tài lộc cho ban công, tăng vận khí cho gia đình. Bạn cũng cần chú ý không bài trí ban công đối diện với góc của những ngôi nhà khác.

Mặt tiền của ban công không được đối diện với ngã tư đường, trạm biến áp, trạm điện cao thế... Bài trí theo cách này sẽ làm sẽ làm tiêu tán vận khí của ban công.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.