Chào đón Tết 2023, mua ngay 3 loại cây cảnh mang ý nghĩa hanh thông đường tài vận, kích thích may mắn, đẩy lùi tà khí

Đúng như tên gọi, đế vương là biểu tượng của sự mạnh mẽ và quyền lực. Bên cạnh đó, cây cũng mang ý nghĩa về sự giàu có và tiền bạc. Do vậy đế vương là lý chọn lý tưởng để tặng quà cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Không gian làm việc hay học tập sẽ dễ chịu và thoáng đãng hơn rất nhiều nhờ những chậu cây cảnh, trong đó có đế vương. Nhiều người chọn cây đến vương đặt trước cửa sổ với ý nghĩa đón những may mắn cho không gian sống và sinh hoạt.

Cây kim ngân còn được nhiều người gọi là cây bím tóc, cây thắt bím bởi hình dáng độc lạ của chúng. Thân cây có thể cao đến 6m, lá xòe rộng như bàn tay và luôn xanh tốt. Cây kim ngân có ra hoa vào tháng 4 đến tháng 11, những cánh hoa to có màu kem và chỉ nở về đêm kèm hương thơm nhẹ dễ chịu.

Trong phong thủy, cây kim ngân được xem là biểu tượng của tiền vàng, sự sung túc, giàu có. Cây cũng rất dễ chăm sóc, nên có thể trồng trong nhà, sân vường, phòng máy lạnh, vừa đem lại tài lộc, may mắn, vừa đuổi muỗi.

Về vị trí đặt cây kim ngân tốt nhất là nên đặt ở phòng khách, hành lang hay đặt cạnh bàn thờ Thần tài, thổ công, những vị trí đón khí trong nhà, nơi làm việc.

Cây vạn lộc

Trong dân gian cây vạn lộc còn có tên gọi khác là cây thiên phú. Giống như tên gọi của nó, cây xanh trên bàn thờ này có thể đem lại vô vàn tài lộc. Vẻ ngoài của cây cũng vô cùng bắt mắt và tràn trề sức sống với lá dày, bóng, màu đỏ hồng mang ý nghĩa điềm lành, cây mọc thẳng, tán phủ tròn, giúp bàn thờ thoáng mát, đồng thời tăng sự trang trọng và ý nghĩa phong thủy.

Đặt chậu cây nhỏ trên bàn thờ giúp gia chủ gặp may trong cuộc sống và công việc, xua đuổi những điều không may. Nhất là khi cây vạn lộc ra hoa báo hiệu sẽ có chuyển biến tốt trong cuộc sống.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích còn có tên gọi khác là cây phỉ thúy, cây may mắn, cây này khá được nhiều người lựa chọn làm cây trang trí bởi màu xanh ngọc đẹp mắt, tự nhiên và có hoa màu trắng, vàng. Nếu đặt cây ngọc bích trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, bàn thờ thần tài sẽ mang đến nhiều may mắn, sức khỏe bình an, thịnh vượng.

