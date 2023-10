Chăm sóc cây trầu bà chưa bao giờ dễ dàng đến như thế - Chỉ cần lưu ý 5 điểm chắc chắn cây phát triển mạnh mẽ, lá trở nên xanh đậm và bóng đẹp

Không tưới quá nhiều nước

Mùa đông khi độ ẩm xuống thấp, nhiều bạn có tâm lý sẽ ra sức tưới nước cho cây. Tuy nhiên, khi dư nước rễ cây sẽ có nguy cơ bị hư thối dẫn đến hiện tượng vàng hàng loạt ở lá cây.

Điều đầu tiên, hãy chắc rằng chậu của bạn có nhiều lỗ để không cho nước bị ứ đọng lại phần đáy chậu, và làm rễ cây bị ngập úng trong nước quá lâu.

Thứ hai, bạn hãy giảm tần suất tưới nước lại nếu trồng trong nhà bạn chỉ cần tưới mỗi tuần 2 lần là đủ. Còn nếu bạn trồng thủy sinh thì chỉ cần để nước ngập ⅔ rễ cây, mỗi tuần nên thay nước và tỉa bớt rễ bị hư.

Ngay khi cây có dấu hiệu bị vàng lá do dư nước, bạn nên chuyển cây ra nơi có ánh sáng mặt trời nhưng không gay gắt, để cây có nhiều năng lượng xử lý số nước tồn.

Ảnh minh họa: Internet

Để ý kỹ nhiệt độ để cây phát triển

Cây trầu bà không chịu được lạnh, do đó, cần đảm bảo nhiệt độ trên 8 độ C. Nhiệt độ trồng cây trầu bà lý tưởng nhất là trong khoảng từ 15 độ C – 30 độ C để cây có điều kiện phát triển mạnh nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Chú ý đến ánh sáng

Cây trầu bà là cây ưa mát, nhưng nếu bạn trồng chúng trong nơi không có ánh sáng hoặc ánh sáng quá yếu thì cây sẽ quang hợp kém. Dẫn đến lá sẽ dần khô và héo úa vì thiếu chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên không phải ở đâu mùa đông cũng sẽ lạnh và trời quang đãng, tiêu biểu như Sài Gòn nắng nóng quanh năm. Vì vậy, nếu bạn để cây trầu bà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt, lá cây sẽ bắt đầu rủ xuống và dần ngả sang vàng, tệ hơn có thể bị bỏng nắng.

Nên nếu bạn trồng cây trong nhà hoặc những nơi thiếu sáng thì nên đem cây ra phơi nắng khoảng 1 - 2 lần mỗi tuần vào sáng sớm trong khoảng 15 - 30 phút. Còn nếu bạn trồng cây ở ngoài trời thì nên trồng ở những nơi có bóng mát, hoặc làm giàn che chắn cho cây khỏi ánh sáng trực tiếp của mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

Trồng đất tươi xốp sẽ giúp trầu bà phát triển tốt

Cây trầu bà thích nghi tốt với loại đất xốp, thoáng khí nhưng lại giữ được ẩm. Để có loại đất này, bạn có thể tiến hành trộn nhiều xơ dừa, trấu, tro, than củi, phân chuồng hoai mục. Trong trường hợp không tạo được loại đất như trên, thay thế sang đất vườn, đất thịt cây cũng vẫn có thể sống được.