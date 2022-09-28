Trong đó, 3 thương hiệu máy chiếu Optoma, máy chiếu Viewsonic và Epson được đánh giá cao hơn cả; rất phù hợp cho những ai muốn sở hữu một rạp chiếu phim thu nhỏ tại nhà.

Giải trí là nhu cầu cần thiết của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày. Để phục vụ cho mục đích này thì máy chiếu phim chính là một giải pháp lý tưởng được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay. Với khả năng trình chiếu hình ảnh chân thực, sinh động đến từng chi tiết cùng khung hình lớn mang tới trải nghiệm xem phim tại nhà cực kỳ thú vị cho người dùng.

So với Tivi thì ngoài một số lợi ích tương tự nhau, máy chiếu vẫn có lợi thế hơn trong việc tạo ra rạp chiếu phim gia đình.

Kinh tế phát triển, đời sống con người được nâng cao và nhu cầu giải trí cũng tăng lên. Để có được những phút giây thư giãn, thoải mái thì nhiều người lựa chọn cách xem phim bằng máy chiếu tại nhà. Các loại máy chiếu Full HD, 4K với màn hình cỡ lớn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của bạn.

Hình ảnh hiển thị rõ nét, sinh động, màu sắc đẹp.

Kích thước màn hình rộng, có thể tùy chỉnh theo ý muốn.

Ánh sáng vừa phải, không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mắt.

Kiểu dáng nhỏ gọn, tính di động cao, lắp đặt đơn giản.

Độ bền lâu dài theo thời gian, dễ dàng bảo dưỡng và sửa chữa.

Khả năng kết nối đa dạng với các thiết bị khác bên ngoài như điện thoại thông minh, laptop, máy tính,...

2. Các hãng máy chiếu phim gia đình chất lượng

Những năm gần đây, xu hướng sử dụng dòng máy chiếu phim gia đình đang bùng nổ, có đủ phân khúc từ phổ thông tới cao cấp. Muốn lựa chọn được chiếc thiết bị phù hợp thì cần dựa vào nhu cầu sử dụng, diện tích không gian phòng, số người xem tối đa. Bạn có thể tham khảo các hãng máy chiếu giải trí chất lượng, được sử dụng phổ biến sau:

Máy chiếu Optoma mang đến những thước phim ấn tượng

2.1. Máy chiếu Optoma

Thương hiệu máy chiếu Optoma ngay từ những ngày đầu thành lập năm 2002 đến nay, đều luôn nhận được những đánh giá cao từ phía khách hàng tại nhiều nơi trên thế giới. Dòng sản phẩm này rất thích hợp để xem phim. Nhờ ứng dụng công nghệ DLP giúp hình ảnh mượt mà, nhất là trong các nội dung có nhiều cảnh chuyển động thì nó sẽ chống nhòe, chống rung hiệu quả.

Máy chiếu Optoma có tích hợp công nghệ tái tạo màu Amazing Colour nên nhìn hình ảnh nhìn rất chân thực và tự nhiên. Ngoài ra, nó còn có khả năng kết nối không dây được với nhiều thiết bị bên ngoài; tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến 70%, giúp giảm chi phí sử dụng và nâng cao tuổi thọ thiết bị; thân thiện với người dùng cũng như môi trường xung quanh.

2.2. Máy chiếu Viewsonic

Máy chiếu Viewsonic công nghệ Mỹ rất được ưa chuộng bởi chất lượng hình ảnh đẹp, độ bền cao mà giá bán chỉ ở mức tầm trung. Riêng dòng máy chiếu phim Full HD và 4K có độ tương phản vượt trội cùng tính năng trình chiếu 3D, vẽ lên bức tranh sinh động trước mắt người nhìn; đáp ứng tốt nhu cầu xem phim 3D ở quy mô gia đình.

Viewsonic là hãng máy chiếu có chất lượng hình ảnh sắc nét, chân thực

Công nghệ xử lý màu độc quyền SuperColor nên khi nhận được hình chiếu, chip DMD sẽ xử lý để tạo ra màu sắc đẹp và ấn tượng. Không chỉ vậy, máy chiếu hãng Viewsonic có thể hoạt động với tần suất cao. Cho phép bạn thoải mái xem phim nhiều giờ liên tục mà không cần lo lắng về vấn đề máy bị nóng quá hay phát ra tiếng ồn khó chịu.

2.3. Máy chiếu Epson

Epson là thương hiệu máy chiếu lý tưởng để bạn xây dựng lên một rạp chiếu phim mini trong chính ngôi nhà của mình. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, sản xuất trên dây chuyền hiện đại với công nghệ xử lý hình ảnh 3LCD tạo ra hàng tỷ màu khác biệt. Mang tới cho người dùng những thước phim chân thực đến khó tin.

Điểm đặc biệt nhất của máy chiếu phim Epson nằm ở màn hình công nghệ Laser kết hợp độ phân giải lên đến full HD WUXGA. Bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những hình ảnh phim đẹp, sắc nét. Bên cạnh đó, với thiết kế trẻ trung, kích thước nhỏ gọn nên bạn có thể lắp máy ở nhiều không gian khác nhau.

Thương hiệu máy chiếu Epson ứng dụng công nghệ 3LCD

3. Hải Hưng chuyên cung cấp máy chiếu phim chính hãng, giá tốt

Hải Hưng tự hào là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối máy chiếu phim gia đình uy tín số 1 tại Hà Nội cũng như khu vực miền Bắc nói chung. Trong suốt hơn 10 năm xây dựng và phát triển, từng hợp tác với hàng nghìn cá nhân, tổ chức; chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách những sản phẩm tốt nhất.

Máy chiếu chính hãng, chất lượng cao của các thương hiệu lớn.

Hỗ trợ demo tận nơi miễn phí, lắp đặt chuyên nghiệp.

Giá thành cạnh tranh cao cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bảo hành thiết bị dài hạn, 12-36 tháng tùy từng model.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, còn gì tuyệt vời hơn khi được nằm thư giãn và thưởng thức những bộ phim yêu thích. Thay vì xem trên điện thoại, máy tính hay tivi có màn hình nhỏ, bạn hãy thử sử dụng máy chiếu phim gia đình. Chắc chắn, nó sẽ rất tuyệt vời và thú vị!

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