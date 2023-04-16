Bật mí 4 cách kê giường ngủ chuẩn phong thủy, hợp mệnh: gia chủ dễ sinh tài lộc, cản đươc các luồng khí bất ổn, tình cảm vợ chồng ngày càng bền vững

Nhà đẹp 16/04/2023 11:05

Khi bố trí giường ngủ, nhiều người không quan tâm đến vấn đề phong thủy. Tuy nhiên, nó lại rất quan trọng đến vấn đề tài lộc, quan hệ vợ chồng và sức khỏe đấy.

Đầu giường nên quay về hướng Bắc hoặc hướng Nam

Đầu giường tốt nhất nên quay về hướng Nam, phù hợp với từ trường của Trái Đất. Nếu không, bạn nên bố trí đầu giường quay về hướng Bắc. Đầu giường quay về hướng Nam hoặc hướng Bắc sẽ tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Trong hệ thống tuần hoàn máu của con người, hướng của động mạch chủ và các tĩnh mạch lớn tương ứng với hướng của đầu và chân của con người. Khi một người nằm ngủ theo hướng Bắc hoặc hướng Nam, họ sẽ dễ ngủ sâu, ngủ say.

Chất lượng giấc ngủ của họ sẽ đạt mức cao nhất. Đầu giường quay về hướng Bắc hoặc hướng Nam cũng có tác dụng nhất định trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Bật mí 4 cách kê giường ngủ chuẩn phong thủy, hợp mệnh: gia chủ dễ sinh tài lộc, cản đươc các luồng khí bất ổn, tình cảm vợ chồng ngày càng bền vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố trí giường ngủ xa cửa ra vào

Đặt giường ngủ tại khu vực tránh xa hoặc theo đường chéo so với cửa ra vào để sao cho khi nằm trên giường bạn sẽ có thể trông thấy được cửa ra vào, nhưng không thẳng hàng với nó. Cho dù là cửa phòng ngủ, cửa ra ban công/hiên nhà, cửa phòng tắm hoặc cửa tủ quần áo, chiếc giường của bạn không được thẳng hàng với bất kỳ một chiếc cửa nào trong phòng ngủ, nếu không, quá nhiều khí sẽ chảy về phía giường ngủ. Lý tưởng nhất là giường ngủ nằm tại vị trí chéo với cửa, nhô ra từ góc đối diện.

Tuy nhiên, lý tưởng nhất là khi bạn thức dậy, cửa phòng cần phải nằm trong tầm nhìn trực diện của bạn hoặc gần đó để bạn có thể cảm thấy là bạn có khả năng kiểm soát cuộc sống của mình.

Kê giường ngủ tránh hướng về nước và lửa

Bạn nên bài trí những vật dụng tĩnh ở không gian gần với đầu giường như tủ quần áo, ghế sofa, bàn phấn…Tất nhiên, việc để trống khoảng không gian này cũng không sao. Bạn không nên đặt các vật dụng động như tủ lạnh, TV, dàn âm thanh, điều hòa, đồng hồ đeo tay, bếp, bồn rửa… ở bức tường đối diện với đầu giường.

Bật mí 4 cách kê giường ngủ chuẩn phong thủy, hợp mệnh: gia chủ dễ sinh tài lộc, cản đươc các luồng khí bất ổn, tình cảm vợ chồng ngày càng bền vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việc đặt các vật dụng tĩnh ở đầu giường giúp gia chủ ngủ ngon, sâu giấc, tinh thần thoải mái. Các vật dụng động dễ làm ảnh hưởng đến tinh thần, giấc ngủ và những giây phút nghỉ ngơi của gia chủ.

Nếu kê đầu giường gần lửa, nước, gia chủ dễ gặp điều xui xẻo, mắc bệnh hoặc gặp tai nạn.

Chú ý đến chiều rộng, chiều cao của giường ngủ

Khi chọn giường ngủ, gia chủ cần xem xét đến chiều dài và chiều rộng của giường xem có đủ hay không. Thân giường có phẳng hay không, có nâng đỡ tốt và thoải mái hay không. Về chiều cao của giường, nhìn chung là cao hơn đầu gối của người ngủ một chút là phù hợp.

Gia chủ chú ý dọn dẹp để gầm giường luôn sạch sẽ, không có rác rưởi chất đống để kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.

Bật mí 4 cách kê giường ngủ chuẩn phong thủy, hợp mệnh: gia chủ dễ sinh tài lộc, cản đươc các luồng khí bất ổn, tình cảm vợ chồng ngày càng bền vững - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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