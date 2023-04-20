Ảnh hưởng đến sức khỏe, thu hút nhiều vận khí xấu vì nhà có dấu hiệu xấu trong phong thủy - cần được hóa giải ngay

Nhà đẹp 20/04/2023 05:25

Khi ngôi nhà bạn xuất hiện những hiện tượng này thì chắc có thể ngôi nhà của bạn đã có thế vận xấu, nhớ tìm cách hóa giải để không phải hối hận trong tương lai.

Căn nhà âm u

Nếu vừa bước vào nhà mà đã có cảm giác ớn lạnh thì có lẽ là do không gian nội thất nơi đây bố trí không hợp phong thủy. Tình trạng này xảy ra là do kết cấu căn nhà xây thiếu khoa học dẫn đến những khu vực sâu hơn thiếu ánh sáng mặt trời.

Sống trong một căn nhà âm u quanh năm không chỉ gây khó chịu. Việc tiếp xúc lâu dài với âm khí khiến các thành viên trong gia đình thường xuyên ốm yếu hay thậm chí là dễ bệnh tật. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt ánh sáng còn dẫn đến các căn bệnh chẳng hạn như xương yếu hay khả năng vận động kém.

Ảnh hưởng đến sức khỏe, thu hút nhiều vận khí xấu vì nhà có dấu hiệu xấu trong phong thủy - cần được hóa giải ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế gió không phù hợp

Khi bước vào một căn nhà, trước tiên là chú ý đến thế gió. Nếu bạn thấy luồng gió gần nhà rất mạnh thì bạn không nên mua, vì nếu ngôi nhà có vượng khí thì cũng bị gió thổi bay.

Theo phong thủy, một ngôi nhà tốt thì phải để gió tụ khí có nghĩa là những thế gió mạnh chắc chắn sẽ không phải là vùng đất vượng. Gió quá lớn không tốt nhưng nếu gió quá chậm và nhẹ thì không khí không được lưu thông. Môi trường sống lý tưởng nhất là gió thổi nhẹ, đủ mát.

Vật nuôi có biểu hiện lạ

Nếu nhà có âm khí nặng mà nuôi chó thì sẽ thấy biểu hiện rõ rệt như con vật đứng ngồi không yên, hay sủa đổng, kém hoạt bát… Các vật nuôi khác trong nhà cũng có biểu hiện tương tự. Nhà có âm khí nặng hay xuất hiện nhiều côn trùng, chuột bọ.

Ảnh hưởng đến sức khỏe, thu hút nhiều vận khí xấu vì nhà có dấu hiệu xấu trong phong thủy - cần được hóa giải ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có cảm giác bị nhìn trộm

Dấu hiệu này không phải là hiếm gặp. Khi sống trong một ngôi nhà tích tụ quá nhiều năng lượng tiêu cực, các thành viên có thể gặp phải những tình huống như có cảm giác như đang có người theo dõi từ phía sau. Tuy nhiên, khi ngoảnh mặt quay lại thì chẳng có ai ở đó cả.

Việc này có thể khiến gia đình luôn trong trạng thái bất an. Nếu để tiếp diễn lâu dài thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần. Thậm chí còn có những trường hợp bị suy nhược tác động xấu đến công việc.

Gia đình lục đục

Sống ở căn nhà có âm khí nặng trong một thời gian dài sẽ thấy tinh thần dần bị sa sút, tính tình thay đổi thất thường, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, hay suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Từ đó khiến gia đình khó bề hòa hợp, dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, tranh cãi liên miên…Đồng thời, tác động của trường khí này còn khiến cho công việc của gia chủ gặp nhiều tai ương, phá tài hao tài, gia đạo suy thoái, thu hút tiểu nhân, tai họa liên tiếp giáng xuống.

Ảnh hưởng đến sức khỏe, thu hút nhiều vận khí xấu vì nhà có dấu hiệu xấu trong phong thủy - cần được hóa giải ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong nhà ốm đau triền miên

Nhà có âm khí nặng sẽ khiến cho âm khí xâm nhập vào cơ thể, dễ tổn hao nguyên khí dẫn đến hay ốm đau bệnh tật. Cơ thể như phải chịu áp lực lớn, có bệnh thì khó khỏi, các vết thương cũng lâu lành, thậm chí phát bệnh nặng hơn. Đặc biệt dễ mắc các bệnh về xương khớp, đau mỏi vai gáy, thường gặp ở người phụ nữ trong nhà do có thể trạng yếu hơn.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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