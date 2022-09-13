7 đại kỵ phong thủy phòng ngủ cần tránh nếu không muốn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí

Theo phong thủy , giường ngủ đặt đối diện cửa phòng sẽ làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Người xưa cho rằng tùy thuộc vào vị trí cửa phòng chiếu thẳng vào phần nào của cơ thể mà chỗ đó sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như cửa đối diện với đầu giường sẽ gây ra chứng đau đầu, đối diện phần chân sẽ sinh ra các bệnh liên quan đến chân.

Các chuyên gia phong thủy giải thích, việc đặt giường ngủ đối diện giường ngủ với cửa ra vào sẽ khiến các luồng khí xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, gây ra vấn đề về sức khỏe.

Kê giường sát cửa sổ tưởng rằng sẽ thoáng đãng, giúp ích cho giấc ngủ nhưng hoàn toàn không đúng nhé. Xét về thường thức, giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn do bị tiếng ồn, ánh sáng và các tác động bên ngoài ảnh hưởng, từ đó tâm tình khó chịu, sức khỏe giảm sút.

Nhìn theo góc độ phong thủy, giường kê sát cửa sổ (thường là cửa kính) thì không có điểm tựa vững chắc, vận trình bất định, không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp.

Hiện nay hầu hết nhà cửa đều san sát nhau nên giường kê quá gần cửa sẽ không đảm bảo được tính riêng tư, vận trình tình cảm không thuận lợi, vợ chồng dễ lục đục bất hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa phòng ngủ đối diện gương

Theo phong thủy thì gương là con dao 2 lưỡi. Vị trí treo gương trong nhà vì vậy không thể tùy tiện. Việc treo gương đối diện cửa phòng ngủ có thể khiến gia chủ giật mình sau khi tỉnh giấc, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Không chỉ vậy, gương phản chiếu thẳng cửa phòng ngủ sẽ xung khắc và chiếu khí không tốt vào phòng ngủ. Từ đó có thể mang lại những điều kém may mắn.

Giường ngủ đối diện với góc nhọn

Nếu căn phòng không được vuông góc và có một góc nhọn, bạn nên tránh kê giường đối diện với góc nhọn ấy. Nó sẽ khiến bạn thường xuyên gặp ác mộng, giật mình. Để khắc phục điều này, bạn nên thay đổi vị trí giường hoặc dùng mành che, vật trang trí để che đi góc ngọn.

Cửa phòng ngủ đối diện cửa bếp

Vì bếp là nơi đun nấu nên bố trí cửa phòng ngủ đối diện cửa bếp sẽ làm bay mùi khói, dầu mỡ, mùi đồ ăn vào trong phòng. Điều này gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Không chỉ vậy, bếp còn tỏa nhiệt, sinh hỏa dễ khiến người ở trong phòng cảm thấy khó chịu, bực bội, nóng nực.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.