6 vị trí bàn ăn phạm phong thủy cần tránh ngay tức khắc: phá hoại vận may của ngôi nhà, mang lại điềm gở cho gia chủ và còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình

Theo phong thủy, Tây Nam là vị trí của sao Nhị Hắc, đại biểu cho bệnh tật. Phòng ăn liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe , do đó tuyệt đối không được đặt bàn ăn ở hướng này.

Nếu đặt bàn ăn gần với bếp nấu, nhiệt độ cao từ căn bếp sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đối với sức khỏe và tâm trạng của các thành viên trong gia đình. Nhiệt độ cao từ bếp lò có thể mang lại một cảm giác khó chịu, bức rức và nóng nảy cho những thành viên trong gia đình và đôi khi dẫn đến những cáu giận không đáng có, vì vậy khi đặt bàn ăn trong nhà thì phải tránh xa bếp lò và hoặc có một khoảng ngăn cách giữa bếp lò và bàn ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn ăn không được đặt đối diện với bàn thờ

Bàn thờ là nơi thờ cúng thần linh và tổ tiên, là nơi tôn nghiêm và cần yên tĩnh. Vì vậy, gia chủ không được đặt bàn ăn đối diện với bàn thờ hoặc quá gần bàn thờ để tránh quấy nhiễu bề trên.

Chưa hết, nếu bàn thờ là nơi thờ phụng các vị thần linh ăn chay, mà bữa cơm của gia đình bạn lại thường có thịt cá, bàn ăn lại đặt đối diện/gần bàn thờ thì điều này thể hiện sự bất kính với thần linh.

Do đó, theo phong thủy, gia chủ nên cố gắng đảm bảo khoảng cách nhất định giữa bàn ăn và bàn thờ.

Thứ tự ngồi trong bàn ăn

Mỗi thành viên trong gia đình đều có một vị trí ngồi phù hợp trong phong thủy. Theo đó, người cha nên ngồi ở vị trí quay về hướng có Sinh Khí, người mẹ nên nên ngồi quay về hướng Diên Niên sẽ tạo ra sự vui vẻ, hòa hợp. Con cái còn đang đi học nên ngồi quay về hướng Phục Vị. Trưởng bối trong nhà nên ngồi đối diện với hướng Thiên Y sẽ tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt dưới xà nhà

Ngoài phòng vệ sinh thì việc đặt bàn ăn dưới xà nhà cũng là một trong 6 điều cấm kỵ đấy. Bàn ăn đặt dưới xà nhà sẽ mang lại cảm giác bị đè nén và chịu một áp lực vô hình, khiến bữa cơm của các thành viên trong gia đình trở nên không thoải mái, người ngồi ăn sẽ luôn có cảm giác bất an, áp lực khiến cho cả gia đình bất an, gia khí bất hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt bàn ăn dưới chân cầu thang

Vì diện tích eo hẹp, nhiều gia đình vẫn đặt bàn ăn dưới chân cầu thang nhưng đây cũng là một đại kỵ phong thủy. Để hóa giải, gia chủ nên đặt hai chậu trúc dưới chân cầu thang.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.