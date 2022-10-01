6 loại cây "khắc tinh" của muỗi, trang bị thêm cây này trong nhà khiến muỗi không dám bén mảng đến gần

Nhà đẹp 01/10/2022 08:43

Ngăn ngừa sốt xuất huyết cho cả nhà bằng cách 'thủ thêm' các loại cây có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả.

Cây nhất mạt hương

Nhất mạt hương (còn gọi là sen đá lá thơm) có thể tỏa ra mùi hương khiến muỗi không dám bén mảng đến nhà của bạn. Mùi của nhất mạt hương khá dễ chịu đối với con người. Nó còn giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Loại cây này rất dễ trồng, ưa bóng râm nên bạn có thể thoải mái để trong nhà.

6 loại cây 'khắc tinh' của muỗi, trang bị thêm cây này trong nhà khiến muỗi không dám bén mảng đến gần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây ngũ gia bì

Thêm một loại cây có mùi thơm dịu nhẹ nhưng lại giúp đuổi muỗi an toàn và tự nhiên chính là ngũ gia bì. Loại cây này cũng được sử dụng khá phổ biến như cây cảnh trang trí trong nhà, văn phòng làm việc và là cây cảnh mini để bàn siêu xinh.

Ngoài công dụng trang trí và là cây chống muỗi, cây ngũ gia bì còn là vị thuốc quý giúp chữa trị những căn bệnh như kháng viêm, giảm đau, đau nhức xương khớp, đau bụng, hạ sốt, tăng trí nhớ, chống suy nhược thần kinh…

Vào buổi tối, cây sẽ hấp thụ oxy và thải ra khí CO2, do đó không nên trồng nhiều chậu và tránh đặt trong phòng ngủ.

Cây ngũ sắc

Cây ngũ sắc có hoa rực rỡ bốn mùa. Cây rất dễ chăm sóc. Thường được trồng trong sân nhà hoặc ban công để làm cảnh. Ngoài ra hợp chất coumarin có trong cây còn là "khắc tinh" của muỗi.

Húng quế, húng lủi

Các loại húng có mùi rất mạnh và các loại côn trùng rất sợ mùi này. Lá húng có chứa các hợp chất giúp xua đuổi muỗi hiệu quả. Đặt một chậu húng quế, húng lủi nhỏ trên bệ cửa sổ sẽ giúp ngăn chặn muỗi xâm nhập vào nhà. Bạn cũng có thể vò nát lá húng quế, xoa nhẹ lên da để mùi hương tỏa ra, tránh tình trạng muỗi đốt. Khi cần, bạn cũng có thể hái lá húng để làm gia vị, rau sống ăn kèm cho nhiều món ăn.

6 loại cây 'khắc tinh' của muỗi, trang bị thêm cây này trong nhà khiến muỗi không dám bén mảng đến gần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây hương thảo

Cây hương thảo là giống cây ngoại nhập, có mùi dễ chịu. Hương thảo dùng để trang trí, ướp thịt nướng hoặc lá dùng để xông, tắm... Mặc dù mùi của hương thảo rất thơm nhưng muỗi lại rất ghét. Bạn có thể đặt chậu hương thảo xinh xinh trong phòng hoặc ngắt vài ngọn cây cho vào trong túi quần áo, chăn màn.

6 loại cây 'khắc tinh' của muỗi, trang bị thêm cây này trong nhà khiến muỗi không dám bén mảng đến gần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Húng chanh

Cây húng chanh hay còn gọi là tần dày lá rất dễ trồng. Húng chanh có mùi thơm. Lá cây thường được giã, lấy nước uống trị ho. Người miền Nam còn dùng lá để nêm canh. Đây cũng là một loại cây đuổi muỗi rất hiệu quả.

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