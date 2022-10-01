6 loại cây cảnh có khả năng hút ẩm cực tốt, cải thiện không khí, không còn lo có mùi hôi trong nhà

Nói về loài cây dễ trồng, dễ chăm, dễ phát triển không kém thì không thể không nhắc đến bạc hà. Ưu điểm của loài cây này không chỉ là có màu xanh mướt mắt, mà còn có hương thơm. Đó là lý do mọi người nên đặt ít nhất một chậu bạc hà trong phòng tắm để cải thiện không khí, mang đến hương thơm dịu nhẹ mà khi sinh hoạt sẽ giúp con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái sau thời gian làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

Cây bạc hà có mùi hương thanh mát dễ chịu giúp con người cảm thấy thoải mái và thư thái. Người ta thường làm cây trồng trong nhà vệ sinh để áp chế mùi hôi và diệt khuẩn, khử độc và cả đuổi muỗi nhà vệ sinh. Loại cây này ưa bóng râm nên rất dễ trồng và chăm sóc là gợi ý không tồi.

Chưa hết, tinh chất có trong bạc hà còn giúp đuổi côn trùng hiệu quả, đặc biệt là muỗi nên trồng bạc hà cũng là cách chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hương đào

Cây hương đào có tác dụng làm mát nhà cửa và diệt khuẩn trong không khí. Ngoài ra, cây còn là biểu tượng của hòa bình và niềm vui nên bạn đừng ngần ngại trồng một cây trong nhà nhé.

Hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng hấp thụ độ ẩm từ không khí. Cây này không mọc rễ trong đất, nơi các cây khác thường hút chất dinh dưỡng hoặc nước. Loài này chủ yếu mọc ở những nơi mưa nhiều trên thế giới, từ mực nước biển lên đến vài trăm mét độ cao. Do đặc điểm của các vùng mà nó phát triển tự nhiên, lá cẩm chướng được bao phủ bởi các tế bào chuyên biệt gọi là trichomes có khả năng hấp thụ nhanh nước tích tụ trên chúng.

Cọ cảnh

Đằng sau nét đẹp giản đơn của cây cọ cảnh là khả năng lọc amoniac cùng những chất độc hại vô cùng hiệu quả, thành ra mọi người nhất định phải đặt ít nhất một chậu trong phòng tắm. Bên cạnh đó, cọ cảnh còn giúp tăng may mắn, sinh tài, thường nhà nào trồng loài cây này sẽ mua may bán đắt, kiếm được rất nhiều tiền.

Cây cọ cảnh ngoài tác dụng làm thuốc thì trong phong thủy nó là loại cây sinh tài, giữ của. Vì thế, nhiều gia đình lựa chọn làm cây trồng trong nhà vệ sinh hoặc khu vực trong sân vườn để tốt cho sức khỏe và tài vận của các thành viên trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây không khí

Bạn nên đặt cây không khí ở trước cửa nhà hoặc bên một ô cửa sổ đầy nắng để cây đón nhiều ánh sáng mặt trời và lớn nhanh hơn. Cây không khí có thể hấp thụ tốt độ ẩm trong nhà qua lá cây.

Lựa chọn một trong tám loại cây hút ẩm, diệt nấm mốc trên, bạn sẽ không còn sợ không gian sống của mình bị ẩm, mốc, gây cảm giác khó chịu nữa.

Cây thường xuân

Cây thường xuân là loại cây leo thường trồng trong chậu treo để tránh leo lên tường hoặc các phần khác của ngôi nhà. Cây có nguồn gốc từ các bờ biển Đại Tây Dương ở Châu Âu. Môi trường sống tự nhiên của nó bao gồm các khu rừng ẩm và ôn đới.

Loại cây này rất lý tưởng khi được đặt trong những căn phòng ẩm ướt nhất trong nhà của bạn. Nó có thể là phòng tắm, thậm chí có thể là nhà bếp nếu bạn luộc nhiều mì ống hoặc rau củ. Nó cũng hoàn hảo để treo trên bồn rửa trong bếp hoặc cạnh cửa sổ.

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