6 điềm lành xuất hiện là minh chứng cho một năm mới tài lộc vô biên, nhà sắp có nhiều tin vui, đếm tiền mỏi tay

Nhiều người tin rằng những giấc mơ thường mang đến dự báo đặc biệt cho tương lai. Trước khi may mắn, tài lộc đến, bạn có thể mơ thấy những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ này có thể là những điều phi thường, không có thực trong hiện tại nhưng nó là điềm báo cho sự nghiệp, tình duyên trong tương lai sẽ có nhiều tin vui.

Nếu nhà ở hoặc văn phòng làm việc có minh đường rộng rãi ở không gian phía trước mặt tiền thì đây cũng là dấu hiệu hưng vượng.

Ngược lại, trước nhà nếu bị vật cao, lớn áp chế, cản trở, tầm nhìn phía trước eo hẹp như cây to, cột điện, cao ốc… sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận thế và cả sự nghiệp của chủ nhân.

Tiếng chim hót quanh nhà sáng sớm

Một số người thức dậy sớm và nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót quanh nhà. Điều này không chỉ có nghĩa là gần đây, gia đình bạn sẽ gặp chuyện vui, tài lộc ngày càng vượng mà còn có nghĩa là vận đen của gia đình bạn sẽ được giải trừ, may mắn sẽ đến.

Gia chủ làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, gặp được nhiều đối tác, khách hàng. Công việc của các thành viên trong gia đình cũng thăng tiến, thuận lợi. Con cháu trong nhà cũng học hành tấn tới, đạt thành tích cao. Vì vậy, việc nghe tiếng chim hót quanh nhà vào buổi sáng là điềm báo rằng vài năm nữa, gia chủ ắt sẽ có được vinh hoa, phú quý.

Vật nuôi trong nhà sinh sôi

Ngôi nhà có phong thủy tốt, nhiều tài lộc thì nuôi con vật nào con đó cũng lớn nhanh, khỏe mạnh, thậm chí sinh con đẻ cái đầy đàn hoặc trồng cây gì cũng xanh tốt, sớm ra hoa kết trái... Nếu ngôi nhà có những dấu hiệu này thì chứng tỏ mảnh đất rất hợp với giá chủ, càng sống lâu càng có lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Những bóng đèn tỏa sáng hơn bình thường

Nhà ở không nên để u ám. Đèn được thắp sáng năng lượng tích cực mới tràn vào làm thịnh vượng ngôi nhà. Ngược lại, nhà cửa ẩm thấp và u tối thì tiền tài chậm đến.

Đèn là tài lộc, là hy vọng. Nếu ánh đèn mờ ảo, tiền tài khó vào và vận thế không phất lên được.

Cây cối sinh sôi nảy nở

Tình trạng của cây cối trong nhà cũng là thước đo sinh khí cho mỗi ngôi nhà. Khi cây trồng héo úa, gia chủ cần khắc phục ngay để duy trì trường khí.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu cây cối trong nhà ngày một sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái cũng chứng tỏ rằng ngôi nhà có trường khí tốt. Cuộc sống của gia chủ sẽ ngày một giàu có, ấm no và có hậu. Ngoài ra, gia chủ cũng cần lựa chọn các loại cây mọng nước với chiếc lá tròn, đầy đặn hoặc loại cây có màu lá đậm tượng trưng cho tiền tài, giàu sang, may mắn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.