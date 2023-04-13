5 đồ vật ngoài đường nhặt về nhà chẳng khác nào rước năng lượng 'xui xẻo' cho bản thân

Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn thế nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay sự nghiệp.

Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân, chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí, mang năng lượng, tâm niệm và tai ương của người chủ. Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới chứ hiếm khi mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang những điều xui rủi của chủ nhân cũ sang cho mình. Nếu bạn muốn mang đồ trang sức bằng đá quý cũ trước hết hãy tìm cách giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó.

Nếu vô tình nhặt được tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác trên đường bạn nên tránh nhặt và đem chúng về làm của riêng. Bởi có nhiều người quan niệm, vứt những món đồ cũ là một cách để giải xui, vứt bỏ đen đủi. Nếu bạn nhặt về nghĩa là rước điều không may về nhà.

Trường hợp bạn nhặt được ví tiền, hãy kiểm tra xem chúng có giấy tờ hay tài sản giá trị bên trong hay không. Nếu có, hãy tìm cách liên lạc và trả lại cho người chủ. Đây là một việc làm tốt, giúp bạn có thêm may mắn, bình an trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Gương bị nứt

Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt.

Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây là món đồ theo phong thủy không mang vào nhà thì sẽ tốt hơn.

Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn, nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ.

Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi, có thế mới giữ được bình an cho mình.

Hái lộc ở cây cổ thụ

Vào những ngày đầu năm mới, nhiều người có thói quen hái lộc về nhà để cầu may mắn. Song bạn có biết, việc hái lộc ở những cây to, cành lá um tùm, cây cổ thụ gần đền chùa, miếu mạo là một đại kỵ. Bởi đây là nơi trú ngụ của những dòng khí không tốt. Hái lộc ở đây đem về nhà sẽ rước theo cả xui xẻo về theo.

Trường hợp bạn muốn hái lộc đem về nhà hãy tìm những cây nhỏ, tán không quá rộng.

Hòn đá ven đường

Ngày nay, nhiều người thích dùng đá cuội để trang trí sân vườn nhà mình. Nhưng theo phong thủy, đây là hành động mà bạn phải thận trọng, bởi hòn đá ven đường không phải là thứ bạn có thể tùy tiện mang vào nhà.

Thời xưa, những xác chết vô chủ, không người thân thích thường được đem chôn ngay ven đường hay ven sông.

Ảnh minh họa: Internet

Người ta chôn làm phúc nên cũng chẳng được kĩ càng có khi dùng chính những hòn đá, hòn sỏi nhìn thấy xung quanh để lấp mộ.

Vì thế, hòn đá bình thường bạn nhìn thấy bên đường có thể chính là hòn đá đã được dùng làm việc đó, có thể nó sẽ mang theo vong hồn của người đã chết. Điều đó lý giải tại sao người ta khuyên rằng bạn không nên tùy tiện nhặt đá ven đường mang về nhà mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.