5 đồ vật ngoài đường nhặt về nhà chẳng khác nào rước năng lượng 'xui xẻo' cho bản thân

Nhà đẹp 13/04/2023 14:15

Theo quan niệm phong thủy, tốt nhất bạn đừng nên đặt những đồ vật lạ ngoài đường, nhất là 5 món đồ dưới đây vì có thể mang lại năng lượng xui xẻo.

Đồ trang sức bằng đá quý cũ

Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn thế nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay sự nghiệp.

Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân, chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí, mang năng lượng, tâm niệm và tai ương của người chủ. Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới chứ hiếm khi mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang những điều xui rủi của chủ nhân cũ sang cho mình. Nếu bạn muốn mang đồ trang sức bằng đá quý cũ trước hết hãy tìm cách giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó.

5 đồ vật ngoài đường nhặt về nhà chẳng khác nào rước năng lượng 'xui xẻo' cho bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác

Nếu vô tình nhặt được tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác trên đường bạn nên tránh nhặt và đem chúng về làm của riêng. Bởi có nhiều người quan niệm, vứt những món đồ cũ là một cách để giải xui, vứt bỏ đen đủi. Nếu bạn nhặt về nghĩa là rước điều không may về nhà.

Trường hợp bạn nhặt được ví tiền, hãy kiểm tra xem chúng có giấy tờ hay tài sản giá trị bên trong hay không. Nếu có, hãy tìm cách liên lạc và trả lại cho người chủ. Đây là một việc làm tốt, giúp bạn có thêm may mắn, bình an trong cuộc sống.

5 đồ vật ngoài đường nhặt về nhà chẳng khác nào rước năng lượng 'xui xẻo' cho bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gương bị nứt

Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt.

Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây là món đồ theo phong thủy không mang vào nhà thì sẽ tốt hơn.

Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn, nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ.

Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi, có thế mới giữ được bình an cho mình.

Hái lộc ở cây cổ thụ

Vào những ngày đầu năm mới, nhiều người có thói quen hái lộc về nhà để cầu may mắn. Song bạn có biết, việc hái lộc ở những cây to, cành lá um tùm, cây cổ thụ gần đền chùa, miếu mạo là một đại kỵ. Bởi đây là nơi trú ngụ của những dòng khí không tốt. Hái lộc ở đây đem về nhà sẽ rước theo cả xui xẻo về theo.

Trường hợp bạn muốn hái lộc đem về nhà hãy tìm những cây nhỏ, tán không quá rộng.

Hòn đá ven đường

Ngày nay, nhiều người thích dùng đá cuội để trang trí sân vườn nhà mình. Nhưng theo phong thủy, đây là hành động mà bạn phải thận trọng, bởi hòn đá ven đường không phải là thứ bạn có thể tùy tiện mang vào nhà.

Thời xưa, những xác chết vô chủ, không người thân thích thường được đem chôn ngay ven đường hay ven sông.

5 đồ vật ngoài đường nhặt về nhà chẳng khác nào rước năng lượng 'xui xẻo' cho bản thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người ta chôn làm phúc nên cũng chẳng được kĩ càng có khi dùng chính những hòn đá, hòn sỏi nhìn thấy xung quanh để lấp mộ.

Vì thế, hòn đá bình thường bạn nhìn thấy bên đường có thể chính là hòn đá đã được dùng làm việc đó, có thể nó sẽ mang theo vong hồn của người đã chết. Điều đó lý giải tại sao người ta khuyên rằng bạn không nên tùy tiện nhặt đá ven đường mang về nhà mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 đệ nhất cây cảnh hút ẩm, diệt nấm mốc, thanh lọc không khí khiến nhiều người thắc mắc: Sao không nói sớm?

4 đệ nhất cây cảnh hút ẩm, diệt nấm mốc, thanh lọc không khí khiến nhiều người thắc mắc: Sao không nói sớm?

Cây trồng trong nhà không chỉ có tác dụng trang trí mà có khả năng thanh lọc không khí, hút độ ẩm, chống nấm mốc.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp nhặt tiền lẻ đồ vật xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 29 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ