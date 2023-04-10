5 đồ vật dù có quý đến cách mấy cũng không để trong nhà: rước tai họa, TIÊU HAO tài lộc, khánh kiệt tài sản

Nhà đẹp 10/04/2023 21:05

Chỉ vì đặt những đồ vật này trong nhà, tiền tài sẵn có trong gia đình có thể "không cánh mà bay", vận xui ập đến không ngớt, sức khỏe giảm sút "nghiêm trọng".

Không để đồ lặt vặt trong phòng khách

Phòng khách là nơi chúng ta nghỉ ngơi, tiếp khách, có thể nói là mặt tiền của một ngôi nhà nên mọi người cần lưu ý và cố gắng không nên đặt quá nhiều đồ lặt vặt trong phòng khách.

Nếu có quá nhiều thứ lộn xộn trong phòng khách, nó sẽ trở nên đặc biệt bừa bộn. Sau khi mở cửa vào nhà sẽ cho người ta cảm giác vô cùng bẩn thỉu, bừa bộn, không chỉ ảnh hưởng đến khách đến chơi mà còn ảnh hưởng đến cả tâm trạng của chính chúng ta. Ngoài ra, nếu trong phòng khách có quá nhiều đồ lặt vặt sẽ dễ ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió trong nhà, lâu ngày sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

5 đồ vật dù có quý đến cách mấy cũng không để trong nhà: rước tai họa, TIÊU HAO tài lộc, khánh kiệt tài sản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có quá nhiều thứ lộn xộn trong phòng khách, nó cũng dễ bị vi khuẩn và mùi hôi. Nhiều đồ lặt vặt sẽ mang theo một số bụi và vi khuẩn, tất cả chất đống lại với nhau, cũng sẽ sinh ra một số vi khuẩn và mùi lạ, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và có thể gây ra một số tác động xấu đến sức khỏe.

Những đồ vật thủy tinh, sứ bị sứt mẻ

Nhiều gia đình thường chủ quan giữ lại những đồ vật cũ, đã sứt mẻ. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng việc làm này mang những ý nghĩa không tốt, chén nứt tượng trưng cho vận xui sẽ ập đến.

Với chén mẻ bạn không nên vứt vào sọt rác hay bỏ đi mà hãy lấy tấm vải đỏ hay giấy màu đỏ gói lại và đem vứt, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đường công danh, sự nghiệp cũng như tài vận, sự thịnh vượng của gia đình bạn. Vì vậy ta không nên giữ những đồ vật thuỷ tinh, sứ bị sứt mẻ trong gia đình bạn nhé.

Thức ăn cũ trong tủ lạnh

Phong thủy xem thức ăn là biểu tượng cho khả năng cho và nhận tình yêu và do đó, việc chứa trong tủ lạnh nhiều thức ăn cũ được xem là mối nguy hại cho các mối quan hệ bạn đang sở hữu.

Ngoài ra, theo một công bố của các nhà khoa học Mỹ thì có nhiều điều không an toàn đối với thức ăn để trong tủ lạnh lâu ngày. Sau khi tiến hành thử nhiệm ngẫu nhiên tại một cửa hàng bán thực phẩm đối với món gà tây đã để 6 ngày trong tủ lạnh thì các nhà khoa học đã phải giật mình khi phát hiện thấy, có tới hàng trăm loại vi khuẩn đang ký sinh ở đây.

5 đồ vật dù có quý đến cách mấy cũng không để trong nhà: rước tai họa, TIÊU HAO tài lộc, khánh kiệt tài sản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để hoa khô héo, cây chết trong nhà

Cây còn sống tượng trưng cho sự tăng trưởng trong phong thủy. Nếu cây trong nhà bạn đang bị héo, rủ xuống hoặc chết, chúng sẽ làm giảm năng lượng trong gia đình bạn.

5 đồ vật dù có quý đến cách mấy cũng không để trong nhà: rước tai họa, TIÊU HAO tài lộc, khánh kiệt tài sản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoa khô tạo nên phong thủy không tốt cho chủ nhân ngôi nhà bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ. Theo một chuyên gia về phong thủy, phong thủy quan niệm “hình nào khí nấy” nên những đồ vật có liên quan đến sự chết chóc như những bông hoa khô thì cần phải loại bỏ.

Khi thấy hoa sắp tàn héo thì gia chủ đem đi bỏ và thay hoa mới vào để cho không gian tươi đẹp và phong thủy trở nên mới hơn.

Máy móc hư hỏng

Theo phong thủy học, đồ điện tử trong nhà đại diện cho năng lượng, sức mạnh và quyền lực. Do đó, máy móc hư hỏng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe, những mối quan hệ bạn đang có và công việc bạn đang làm. Tốt nhất bạn nên đi sửa những đồ điện cũ hỏng hoặc bỏ chúng đi để không làm ảnh hưởng đến nguồn năng lượng trong gia đình.

5 đồ vật dù có quý đến cách mấy cũng không để trong nhà: rước tai họa, TIÊU HAO tài lộc, khánh kiệt tài sản - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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