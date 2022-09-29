5 điều cấm kỵ quan trọng trong phong thủy NHÀ VỆ SINH: ảnh hưởng tài lộc, gia chủ hao tài tốn của

Các kiến trúc sư luôn tận dụng tối đa các vị trí bố trí các gian phòng khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi họ phạm quy vào điều kiêng kỵ cho nhà ở khi bố trí phòng ngủ “nằm trong” phòng tắm.

Trong trường hợp này, gia chủ cần nhanh chóng tháo bỏ khung cửa ngăn cách. Ngoài ra, bạn hãy treo một bình hồ lô trên khung cửa vì đây là món đồ biểu tượng cho sự an lành và sức khỏe theo như phong thủy.

Theo nguyên tắc phong thủy “tọa hung hướng cát”, nhà vệ sinh nên đặt vào các hướng xấu, nhìn về hướng tốt. Nhà vệ sinh là nơi thủy khí rất nặng, nếu đặt ở hai phương vị thổ khí đương vượng là Tây Nam hoặc Đông Bắc sẽ sinh ra “Thổ khắc Thủy”, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, nhà vệ sinh cũng không nên đặt ở phía Nam vì hướng này có hỏa khí nặng, sẽ xung khắc với nhà vệ sinh thủy khí nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh đặt ở vị trí trung cung

Trong phong thủy Trung Quốc, vị trí trung cung là khu vực trung tâm, chính giữa của ngôi nhà. Đây là nơi đặt la bàn xác định và chia phương vị cát hung cho từng phần trong căn nhà, từ đó chỉ ra cách bố trí đồ đạc và nội thất sao cho hợp lý nhất.

Theo phong thủy, trung cung có vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tài vận của cả căn nhà. Do đó chuyên gia phong thủy kiến nghị các gia đình nên đặt những thứ trang trọng vào khu vực này, đồng thời cấm tuyệt đối thiết kế nhà vệ sinh ở vị trí trung cung.

Vì trong phong thủy, nhà vệ sinh thường mang uế khí và những nguồn năng lượng xấu. Nếu để phòng vệ sinh vào vị trí trung cung sẽ khiến con đường công danh tài lộc của gia chủ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, xét trên phương diện sức khoẻ, việc đặt nhà vệ sinh ở khu vực này dễ khiến những vi khuẩn có hại theo không khí lưu động ra khắp các khu vực khác trong nhà.

Điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của các thành viên trong gia đình.

Cải tạo phòng ngủ từ nhà vệ sinh cũ

Bởi vì người đông đất chật, nhiều gia đình sửa nhà vệ sinh thành phòng ngủ. Mặc dù tiết kiệm được không gian nhưng lại phạm phải sai lầm phong thủy, nghiêm khắc mà nói thì không hợp vệ sinh. Nhà vệ sinh là không sạch sẽ, cần phải tránh nằm gần kề phòng ngủ, càng không thể sửa thành phòng ngủ. Như vậy căn bản không phù hợp yêu cầu vệ sinh, thủy hỏa bất dung.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt gần khu bếp

Theo phong thủy nhà ở, nhà vệ sinh tượng trưng cho Thủy khí, trong khi đó, nhà bếp lại là Hỏa khí, vì vậy theo thuyết ngũ hành thì Thủy và Hỏa khắc nhau nên hai thứ này không bao giờ để gần nhau. Ngoài ra, nhà vệ sinh có nhiều uế khí để gần nhà bếp sẽ ám vào thức ăn, từ đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của gia chủ, thậm chí là khiến cho gia đình hao tài tốn của.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.