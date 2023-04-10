4 vị trí hút lộc trong nhà: gia chủ càng giữ gìn sạch sẽ chắc chắn rước được nhiều tài lộc, sự nghiệp suôn sẻ, tài vận hanh thông

Nhà đẹp 10/04/2023 16:05

Để thu hút được nhiều tài vận đến với gia đình, gia chủ đặc biệt ghi nhớ không để những vị trí này trong nhà "mất vệ sinh", lúc nào cũng phải trong tình trạng sạch sẽ chắc chắn sẽ được như ý nguyện.

Nhà vệ sinh

Theo quan niệm của phong thủy, việc giữ sạch nhà vệ sinh là rất quan trọng trong một ngôi nhà. Vì đây là nơi tập trung độ ẩm cao nhất trong nhà, nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ dễ gây nên mùi hôi, không khí ngột ngạt và ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

Ngoài ra, hầu hết các gia đình đều xây dựng nhà vệ sinh kết nối với một phòng khác. Nếu nhà vệ sinh không được giữ sạch sẽ, nó có thể trở thành nguồn gốc gây ra vi khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm mất tài lộc, may mắn và sự giàu có của gia đình. Do đó, vệ sinh thường xuyên nhà vệ sinh sẽ giúp cải thiện không khí trong nhà và đảm bảo tài lộc và sự giàu có của gia đình được bảo vệ.

4 vị trí hút lộc trong nhà: gia chủ càng giữ gìn sạch sẽ chắc chắn rước được nhiều tài lộc, sự nghiệp suôn sẻ, tài vận hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bếp

Bếp là nơi tích trữ thực phẩm và cũng được coi là một vị trí nắm giữ tài chính quan trọng trong gia đình. Khi bạn thường xuyên nấu nướng, nguồn thực phẩm dồi dào, tự nhiên, tài lộc sẽ từ đó sinh ra. 

Tuy nhiên, nếu nhà bếp không được giữ sạch sẽ, ngoài việc làm ô nhiễm thực phẩm, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong nhà thì thần tài sẽ dần dần rời khỏi đây và vận may sẽ biến mất.

Phòng khách

Đây là nơi cần dọn dẹp thường xuyên nhất vì phòng khách tương ứng với tài vị. Nếu phòng khách có quá nhiều đồ lộn xộn thì sẽ làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Hơn nữa, phòng khách lộn xộn cũng khiến gia đình có tài lộc, dễ lục đục nội bộ.

Người làm ăn kinh doanh nếu để phòng khách bẩn sẽ có ít bạn bè, đối tác trong việc làm ăn, có thêm nhiều kẻ xấu và đối thủ. Vậy nên phòng khách cần được dọn dẹp sạch sẽ. Không nên chất đống rác trong phòng khách, kiêng kỵ đặt thùng rác trong phòng khách.

4 vị trí hút lộc trong nhà: gia chủ càng giữ gìn sạch sẽ chắc chắn rước được nhiều tài lộc, sự nghiệp suôn sẻ, tài vận hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lối vào

Đó là vị trí kết nối giữa cửa và phòng khách, và đây được xem như là điểm quan trọng nhất để thu hút vận may vào trong một ngôi nhà. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của lối vào trong bất kỳ ngôi nhà nào. Do đó, cần luôn giữ cho khu vực sảnh của ngôi nhà được sạch sẽ, gọn gàng và không lộn xộn. Nếu bước ra khỏi cửa và được đón nhận bởi một sảnh nhà đẹp và sạch sẽ, vận may và tài lộc sẽ đến với gia đình một cách tự nhiên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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