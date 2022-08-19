4 tuyệt chiêu khắc phục tình trạng mạng Wifi bị yếu, chậm như "rùa bò" và chập chờn đơn giản, nhanh chóng tại nhà

Nếu bạn đang download tài liệu, hoặc xem phim quá chậm,.. thì chúng ta dễ dàng biết đó là tín hiệu yếu. Nhưng đôi lúc vẫn có nhiều bạn không thể đo được do khu vực đó đã nằm ngoài tầm phủ sóng của wifi. Lúc này bạn hãy nghĩ ngay đến ứng dụng Wifi Analyzer (nền tảng Android) hoặc XYZ (nền tảng iOS) để kiểm tra được độ mạnh yếu của wifi trong khu vực xung quanh bạn.

Kiểm tra tín hiệu wifi bằng các ứng dụng điện thoại để nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân sóng wifi mạnh nhưng vào mạng yếuKiểm tra tín hiệu wifi bằng các ứng dụng có trên Android hoặc iOS để khắc phục sớm tình trạng chập chờn.

Đã bao nhiêu lần bạn đã cố gắng để khuếch đại tín hiệu, thay đổi các thiết lập và cuối cùng chẳng có gì thay đổi? Rất đơn giản đó là "tội" của các món đồ nội thất khiến tín hiệu từ Wifi bị cản trở khi truyền đi. Trong hầu hết các trường hợp, kết nối Wi - Fi yếu hoặc chập chờn do vị trí của nội thất trong nhà.

Để tối đa hóa đường truyền, bạn cần chọn vị trí đặt đồ nội thất cẩn thận và đặt chúng sát các bức tường bên ngoài. Tất nhiên chúng tôi đang nói đến những món đồ nội thất lớn và cồng kềnh như tủ quần áo, tủ bếp,....

Điều chỉnh ăng-ten của router

Nếu sử dụng router Wi-Fi có 2 ăng-ten, hãy đặt chúng vuông góc với nhau (một đứng thẳng và một nằm ngang) để tín hiệu Wi-Fi được phủ rộng nhất.

Nếu muốn tín hiệu mạnh tại một vị trí, hãy hướng tất cả ăng-ten về nơi đó. Trong trường hợp router chỉ có một ăng-ten, đặt thẳng đứng là giải pháp tối ưu.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các bộ kích sóng

Bộ kích sóng hay còn gọi là Repeater Wifi là một giải pháp để Wifi phát xa hơn, tăng sóng và tăng tốc internet tại nhà với thiết kế nhỏ gọn, không cần phải chạy dây.

Repeater sẽ tiếp nhận sóng Wifi của Router chính và phát lại với cường độ cao nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của sóng. Repeater đặc biệt có tác dụng với những ngôi nhà cao tầng và nhiều thiết bị sử dụng cùng một lúc.