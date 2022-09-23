4 sai lầm khi sử dụng dụng ví làm triệt tiêu đường tài lộc, khả năng thu hút Thần tài giảm sút

Trong phong thủy, bạn cần phải lưu ý ví tiền của mình để tránh mắc phải những lỗi cơ bản sau đây.

Để ví rỗng

Khi sử dụng ví tiền, bạn đừng bao giờ để ví rỗng. Hãy luôn để một số tiền nhỏ trong ví. Về mặt tâm lý, nó sẽ giúp bạn cảm thấy yên tâm, tự tin trong bất cứ tình huống nào. Về phong thủy, tiền trong ví sẽ giúp hút thêm tài lộc cho chủ nhân. Một chiếc ví rỗng sẽ khiến chủ nhân cảm thấy không an toàn khi đi ra đường.

Tốt nhất là nên để ở tất cả các ngăn của ví. Không quan trọng mệnh giá của tiền, chỉ cần trong các ngăn đều có tiền là được. Điều này mang ý nghĩa "kho tài lộc" lúc nào cũng đầy, không bao giờ sợ thiếu thốn.

Ảnh minh họa: Internet

Để ảnh gia đình trong ví

Hình ảnh về những người thân trong gia đình sẽ khiến trường khí bị nhiễu loạn, dễ phân tán và giảm sức hút tiền bạc, sự giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Để hóa đơn hay biên lai thanh toán tiền

Một số người có thói quen khi thanh toán thường bỏ cả hóa đơn lẫn tiền thừa vào ví. Tuy nhiên, đây lại là điều đại kỵ và hóa đơn là vật bạn tuyệt đối không được cho vào ví tiền.

Người xưa quan niệm rằng việc đặt một vật tượng trưng cho số tiền đã mất đi trong ví sẽ khiến bạn bị “hao tài”, chúng là nhân tố kích thích nợ nần sẽ tăng lên vì thế mà triệt đi đường tài lộc của mình. Tốt nhất, nếu muốn giữ lại hóa đơn bạn nên để chúng riêng ra ở túi quần hay cho thẳng vào túi đồ bạn vừa mua.

Không dùng ví đã qua sử dụng

Không dùng ví đã qua sử dụng vì năng lượng của người chủ cũ nằm ở trong ví sẽ ảnh hưởng đến bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bạn không bao giờ biết dòng năng lượng đó là tốt hay xấu, vì vậy, tốt nhất là hãy mua một chiếc ví mới cho mình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đừng để tiền bạc tiêu tan, sự nghiệp trắc trở chỉ vì để TỦ LẠNH sai vị trí phong thủy Gia chủ cần đặc biệt chú ý vị trí của tủ lạnh hiện tại trong gia đình để tránh gặp những 'sự cố' tiền bạc không đáng có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-sai-lam-khi-su-dung-dung-vi-lam-triet-tieu-duong-tai-loc-kha-nang-thu-hut-than-tai-giam-sut-505857.html