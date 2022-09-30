4 màu sơn CỬA CHÍNH phạm lỗi phong thủy "cực nặng": triệt đường tài lộc, dẫn tử khí vào nhà

Nhà đẹp 30/09/2022 15:22

Nếu bạn đang lựa chọn màu cho cửa chính, hãy tránh xa 4 màu này kẻo sức khỏe xuống dốc, tài lộc mất sạch.

Màu vàng đất

Màu vàng đất là màu của sao Ngũ hoàng theo thuyết âm dương ngũ hành. Đây vốn là ngôi sao biểu tượng cho sát khí, hung tinh, sự không may mắn. Nếu bị sao này “chiếu” tới thì cuộc đời coi như “chấm hết” bởi mọi tai họa, điềm hung có thể đến bất ngờ, không báo trước. Do vậy, tốt nhất nên tránh màu vàng đất khi sơn cửa chính cho ngôi nhà.

Màu đỏ

Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, tiền tài, hay được dùng để trang hoàng nhà cửa; nhất là trong dịp Tết hoặc trước những sự kiện đặc biệt của gia đình. Dù tốt là vậy nhưng nếu sơn cửa chính bằng màu đỏ thì lại là đại họa đấy ạ. Màu đỏ dễ khiến tâm lý con người bị hưng phấn quá độ, dẫn đến nóng nảy, dễ sinh cãi vã hoặc dính vào chuyện tranh chấp không đâu. Đối với ngôi nhà xây theo hướng Tây thì lại càng đại kỵ hơn bởi sẽ khiến người sống trong đó luôn thấy nóng bức, bực bội, nhất là vào thời điểm giữa trưa.

Màu đen

Màu đen không phải lựa chọn tốt cho khu vực cửa chính. Nhiều người cho rằng màu đen đem lại cảm giác mạnh mẽ, sang trọng cho căn nhà nhưng theo phong thủy, nó đại diện cho tà khí và những điều không may. Do đó, chọn màu đen để sơn cửa có nghĩa là bạn đang mời gọi những điều xui xẻo, chiêu dẫn thêm âm khí vào nhà.

4 màu sơn CỬA CHÍNH phạm lỗi phong thủy 'cực nặng': triệt đường tài lộc, dẫn tử khí vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể khiến các thành viên trong nhà bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đường tài lộc gặp khó khăn.

Gam màu này cũng tạo ra cảm giác u ám, nặng nề, khiến gia chủ và khách tới thăm bị ảnh hưởng không tốt về tâm trạng.

Màu xanh lam đậm

Trong phong thủy, màu đen và màu lam đậm đại diện cho tà khí, điều không may, những thứ âm hồn. Do vậy, việc chọn một trong hai màu sắc này để sơn cửa thì chẳng khác nào bạn đang mời gọi những điều không may tới nhà.

4 màu sơn CỬA CHÍNH phạm lỗi phong thủy 'cực nặng': triệt đường tài lộc, dẫn tử khí vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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