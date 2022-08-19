4 loại cây không nên trồng xung quanh nhà để tránh "rước" điềm xấu cho gia chủ

Theo phong thủy, cần phải tránh trồng cây này xung quanh nhà hoặc trong vườn nhà để tránh được những 'tai hại' không ngờ ập đến.

Cây liễu

Theo ông bà truyền lại, cây Liễu có phát âm gần với từ “Lưu” nghĩa là đổ, chảy đi. Chính vì vậy nó mang nghĩa tán gia, bại sản. Hơn nữa cây liễu từ xưa luôn được lấy ra để so sánh với những người con gái có số phận nổi trôi nên nó mang nghĩa hoàn toàn không may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, cây liễu lại là cây thuộc về phần âm. Chính vì vậy nó sẽ thu hút âm khí vào ngôi nhà. Hơn nữa đây là cây không sinh hạt nên biểu tượng cho việc không may mắn trong đường con cái nên từ xưa người ta đã kỵ việc trồng cây này trước nhà. Nhưng không phải vậy mà không ai trồng loại cây này, họ thường trồng ở công viên, ở quanh hồ để tạo bóng mát.

Cây bách

Cây bách bốn mùa xanh tốt và có sức sống mãnh liệt vì thế loài cây này vốn dĩ là loài cây rất may mắn. Tuy nhiên, điều không ổn là người ta thường trồng loài cây này ở các mộ phần và còn gọi là cây nấm mộ.

Chính vì lẽ đó nên người ta cho rằng đây là loại cây không tốt lành và là một loài cây đặc biệt phải kiêng kị.

Cây dâu

Cây dâu có tên gọi Hán - Việt là “tang”, theo phiên âm tiếng Việt thì từ này mang ý nghĩa xấu và không tốt lành nên cũng không phải là lựa chọn để trồng trong vườn nhà. Tuy nhiên, theo quan niệm của phong thủy, cây dâu lại có tác dụng trừ tà, trừ ma quỷ nên vẫn có nhiều gia đình lựa chọn trồng cây này trong vườn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây đa

Cây đa được coi là loại cây không dung nạp con người. Gốc và rễ loại cây này thường to và thô, dễ khiến cho địa hình đất đai lồi lõm, gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà.

Hơn thế, cây đa cũng thường được trồng ở đền thờ miếu mạo nên không thích hợp trồng trong gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-loai-cay-khong-nen-trong-xung-quanh-nha-de-tranh-ruoc-diem-xau-cho-gia-chu-493477.html