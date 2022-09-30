Trúc đốm như đúng tên gọi, rất dễ phân biệt với màu đốm trên lá ấn tượng. Trúc đốm cũng thuộc nhóm cây trồng trong nhà. Loại cây này thường được ưa chuộng trang trí ở văn phòng, bàn làm việc. Trồng cây trúc đốm trong nhà không khó, bởi trúc đốm không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp như hoa hồng hay lan.

Cây trúc đốm là loại cây có lá xếp vào top những loại cây trồng có lá đẹp dùng trong cắm hoa. Nó thường được dùng kết hợp một cách sáng tạo trong các bình hoa, chậu hoa trang trí. Bạn sẽ rất bất ngờ với độ đẹp tinh tế của lá trúc đốm khi kết hợp vào cắm hoa. Bên cạnh việc dùng trong cắm hoa, cây trúc đốm còn được dùng nhiều trong các công trình, viền lối đi, đồi cành. Bạn còn có thể trồng trúc đốm vào một chiếc chậu thủy tinh dạng thủy cảnh, nó thích nghi rất tốt và tuyệt đẹp.

Cây thài lài nhiều màu là loài hoa thân thảo lâu năm thuộc chi Tradescantia, lá đẹp, là loại cây thân lá, chịu bóng râm, dễ nuôi.

Cây thài lài có không cần phải chăm sóc nhiều, thích hợp trồng trên ban công và bệ cửa sổ hướng Đông hoặc Bắc, với ánh sáng dịu nhẹ hơn 3 tiếng mỗi ngày. Như vậy, cây có thể phát triển tốt.

Muốn trồng cây thài lài phải đảm bảo đất tơi xốp, thoát nước tốt, môi trường trồng cây phải duy trì độ ẩm không khí nhất định. Bạn nên thường xuyên bổ sung phân bón và nước trong suốt thời gian sinh trưởng.

Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ có tên khoa học là Ficus Elastica, và thuộc họ Moraceae. Ngoài tên cây đa tiếng anh, thì còn có các tên gọi khác là cây Đa Cao Su, cây Đa Ấn Độ, Đa Dai. Cây có nguồn gốc xuất xứ từ vùng đông bắc Ấn Độ và Indonesia, sau thường xuất hiện và phân bố nhiều ở các khu rừng ẩm nhiệt đới châu Á, Malaysia và Ấn Độ.

Hiện nay, cây đa búp đỏ đang ngày càng được ưa chuộng và trồng phổ biến ở Việt Nam. Chắc chắn ai cũng dễ dàng nhận ra cây búp đa đỏ cổ thụ được trồng làm cảnh trên những con đường hay tại các công trình khác nhau hoặc những chậu cây đa búp đỏ để bàn.

Cây đa búp đỏ là loài cây có vẻ đẹp đầy sức sống, có nhiều công dụng trong cuộc sống con người. Đầu tiên phải kể đến tác dụng làm cảnh, tạo điểm nhấn nổi bật, xanh mát cho không gian được trồng cây.

Những cây đa búp đỏ để bàn là những cây đã được lai tạo thành công với kích thước nhỏ. Đặc biệt, giống cây lai tạo này có thể thích nghi tốt trong môi trường điều hòa hay thiếu ánh sáng. Do đó, cây thường được trồng trong các chậu sứ nhỏ xinh để trưng bày trên bàn học, bàn làm việc, góc phòng, văn phòng công sở hay các quán cafe,…

Hoa đa búp đỏ thường mọc thành nhiều cụm, hàng năm cứ đến tháng 5 tháng 6 sẽ nở. Hoa ban đầu từ màu cam sau dần chuyển thành màu đen. Quả đa nhỏ hình oval và dài khoảng 1cm. Quả có màu lục vàng và bên trong chứa nhiều hạt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cẩm nhung lá đỏ

Cây cẩm nhung là một loại hoa thân thảo thuộc họ Acanthaceae, rất thích hợp trồng trong bóng râm. Sau khi trồng cây cảnh này trong chậu, bạn có thể để chậu cây lên bệ cửa sổ quay mặt về hướng Đông hoặc Bắc. Cây cảnh này không yêu cầu cao. ánh sáng, có thể sống tốt trong môi trường nửa râm.

Để nuôi dưỡng cây cẩm nhung lá đỏ nhiều màu sắc, bạn phải tránh cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng dịu và đảm bảo rằng môi trường thông thoáng trong thời kỳ sinh trưởng, Độ ẩm không khí vừa phải, đất trồng cũng cần thoát nước tốt.

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