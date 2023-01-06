4 đồ vật tuyệt đối không đặt ở huyền quan vì có thể chúng sẽ cản trở phong thủy!

Nhà đẹp 06/01/2023 13:33

Huyền quan trong nhà nhớ đừng để các vật này, bởi chúng sẽ mang đến những nguồn năng lượng tiêu cực gây bí tắc đường tài vận.

Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.

Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách. Tất cả các luồng vận khí, năng lượng ra vào đều phải đi qua khu vực này. Đây là nơi tiếp mạch và dẫn khí từ bên ngoài vào trong nhà.

Huyền quan trong nhà nhớ đừng để các vật này, bởi chúng sẽ mang đến những nguồn năng lượng tiêu cực gây bí tắc đường tài vận.

Cây cảnh có gai, hoa giả

Các loại cây có gai như xương rồng, hoa hồng hay cây có lá nhọn như dương xỉ không thích hợp để trang trí tại nơi huyền quan phòng khách.

Theo phong thủy, gai nhọn là nơi tập chung nhiều nguồn khí xấu, và nó có thể xua đi những luồng khí tốt đi vào bên trong nhà, ảnh hưởng đến vận may của gia chủ.

Còn về mặt khoa học, vì huyền quan là nơi đông người qua lại nên có thể gây nguy hiểm cho con người nếu chẳng may ngã phải.

4 đồ vật tuyệt đối không đặt ở huyền quan vì có thể chúng sẽ cản trở phong thủy! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chậu cây, chậu hoa giả cũng kiêng kỵ đặt ở huyền quan vì phong thủy cho rằng nó tạo ra nhiều luồng khí xấu, khiến gia chủ cảm thấy mệt mỏi, cáu gắt mỗi khi bước vào trong nhà, ảnh hưởng tới cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

Bạn có thể đặt những chậu cây nhỏ gọn như cây kim tiền, kim ngân… vừa đẹp, vừa tốt cho phong thủy ngôi nhà.

Gương

Rất nhiều người nghĩ rằng, bố trí một chiếc gương ở gần cửa sẽ tiện cho việc soi, ngắm trước khi ra ngoài. Tuy nhiên xét theo phong thủy học, đây là một việc làm tối kỵ, sai sách và cần phải sửa ngay, nhất là khi gương đặt ở thế đối diện cửa chính.

Lý do là bởi cách bài trí này rất bất lợi cho vận khí, tài khí của ngôi nhà, không khác gì một kiểu "đuổi" thần tài đi. Gia chủ sẽ gặp khó khăn về kinh tế, ít nhận được may mắn về tiền tài nếu phạm phải điều này.

Khi thực sự muốn đặt gương ở huyền quan, hãy đặt đồ vật này theo hướng quay mặt vào bên trong phòng. Nếu nhà có cầu thang thì nên để đối diện cầu thang.

4 đồ vật tuyệt đối không đặt ở huyền quan vì có thể chúng sẽ cản trở phong thủy! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thảm trải sàn

 

Đặt thảm trải nhà tại vị trí huyền quan, chủ nhà có thể lau sạch chân khi từ bên ngoài bước vào nhà. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc gia chủ đã mang bụi bẩn và vận khí không tốt vào trong nhà.

 

Vì thế, hãy đặt thảm lau chân bên ngoài cửa và thường xuyên giặt sạch để đảm bảo huyền quan luôn được sạch sẽ, thông thoáng.

Ô che mưa

Một cái ô dễ dàng tích lũy âm khí, đặt biệt là khi đặt chiếc ô bị ướt đúng huyền quan, nó sẽ khiến cho vị trí này tràn ngập âm khí.

Tuy nhiên, ra ngoài về treo ô ngay sau khi bước qua cửa vào nhà là thói quen của nhiều người vì làm như thế khá tiện. Để khắc phục, chúng ta có thể lắp thêm một chiếc đèn chiếu sáng để tăng dương khí, đuổi bớt âm khí ra khỏi phòng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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