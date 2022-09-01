3 thứ kiêng kỵ được thầy phong thủy khuyên không nên để trước cửa nhà, hầu như gia đình nào cũng mắc phải

3 món đồ này được xem là đồ vật xui xẻo, khiến gia chủ gặp nhiều khó khăn trong tương lai, làm ăn thua lỗ,...

Tủ giày

Nhiều gia đình hay đặt tủ giày dép ngay đối diện cửa chính để tiện sử dụng. Tuy nhiên, đây là vị trí không phù hợ để đặt tủ giày dép. Theo phong thủy, mở cửa vào nhà không nên nhìn thấy tủ giày ở ngay phía đối diện. Gia chủ nên cố gắng đặt tủ giày dép lệch sang một bên, tốt nhất là bên trái (theo hướng từ phía ngoài nhìn vào; là bên phải nếu đứng từ trong nhà nhìn ra) bởi theo quan niệm phong thủy, "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ", đặt ở bên trái tượng trưng cho rồng xanh, mang đến sự cao quý, cát tường.

Ảnh minh họa: Internet

Rác trước cửa nhà

Trước cửa nhà là một đống rác hay những đồ linh tinh thì cũng khiến cho lối ra vào luôn ngập tràn mùi khó chịu và một cảm giác cũng không mấy khoan khoái. Tiếp đến nó sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, gây ra vận xấu do những nguồn năng lượng không tốt nằm án ngữ trước cửa nhà hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong nhà. (Bao gồm cả rác hay đồ linh tinh để tạm thời trước cửa cũng gây ra những ảnh hưởng tương tự).

Ảnh minh họa: Internet

Để thảm bẩn ngay trước cửa chính

Nhiều gia đình để thảm ngay ở cửa ra vào để người đi từ ngoài về có thể thay giày dép và không làm bẩn nền nhà.

Trong phong thủy, chiếc thảm ở cửa có vai trò ngăn cản vận xấu ở bên ngoài vào nhà. Do đó, thảm cửa cần phải thường xuyên được giặt sạch sẽ. Nó vừa nói lên bộ mặt của ngôi nhà vừa tránh làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thu-kieng-ky-duoc-thay-phong-thuy-khuyen-khong-nen-de-truoc-cua-nha-hau-nhu-gia-dinh-nao-cung-mac-phai-498003.html