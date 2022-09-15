3 loại cây phong thủy giúp gia chủ xua đuổi xui xẻo, gia chủ tấn tài tấn lộc, tài lộc vào nhà "ùn ùn"

Nhà đẹp 15/09/2022 07:43

Nên trồng những loại cây phong thủy này để gia đình bạn luôn gập tràn may mắn và bình an.

Cây xô thơm

Cây xô thơm là một loại cây thảo mộc, có hương thơm dễ chịu. Ai cũng trồng cây này trong nhà để không khí có mùi thơm thoang thoảng. Đặc biệt, ông bà ta bảo rằng, những lúc không may cứ hái vài lá xô thơm đốt đi thì tà khí đang vây quanh sẽ được hóa giải. Trồng cây xô thơm trong nhà cũng được cho là mời gọi may mắn, giúp chủ nhà có sức sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt.

3 loại cây phong thủy giúp gia chủ xua đuổi xui xẻo, gia chủ tấn tài tấn lộc, tài lộc vào nhà 'ùn ùn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ chính là một loại cây phong thủy vô cùng phổ biến. Ngoài tác dụng thanh lọc không khí, tạo một bầu không khí trong lành, sạch sẽ trong nhà, cây lưỡi hổ còn được biết đến với tác dụng trừ tà ma, xua đuổi những thứ xui xẻo ra khỏi nhà.

Hình dáng cây lưỡi hổ có phần lá vươn thẳng lên cao, tượng trưng cho sự đi lên của gia chủ. Do đó, những người làm ăn kinh doanh thường hay lựa chọn cây phong thủy này, để cầu cho công việc làm ăn đi lên, gặt hái được nhiều tài lộc, thành công trong cuộc sống. 

3 loại cây phong thủy giúp gia chủ xua đuổi xui xẻo, gia chủ tấn tài tấn lộc, tài lộc vào nhà 'ùn ùn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây đuôi công

Là 1 trong những loại cây cảnh có vẻ đẹp ấn tượng, lại có khả năng thanh lọc không khí, cây đuôi công là biểu tượng của sự thịnh vượng, rất thích hợp để làm cây trang trí trong nhà.

Bên cạnh đó, cây đuôi công trong phong thủy học còn được cho là có giúp mang lại may mắn, thịnh vượng về cho gia chủ. Đây còn là loại cây biểu tượng cho phúc lộc, tiền tài bền vững, có tác dụng tỏa ra năng lượng tích cực, hút tài vận và xua đuổi tà ma, giúp gia chủ tấn tài tấn lộc.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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