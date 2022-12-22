3 cây cảnh lá to đặt ở phòng khách: điều hòa không khí, tô điểm màu sắc lạ mắt, kêu gọi tài lộc cho chủ nhà

Cây bàng Singapore ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới yêu cây cảnh, Lá của nó không chỉ đủ lớn mà còn mọc từng lớp 1 rất ấn tượng. Chúng được đặt trong phòng khách có ý nghĩa là tốt lành và thịnh vượng.

Cây cảnh này có một đặc điểm là lá của nó có khả năng thoát hơi nước rất mạnh. Ở nơi có diện tích nhỏ độ ẩm không khí sẽ cao hơn những nơi khác, chúng ta có thể tận dụng sự chênh lệch này trong môi trường để trồng nhiều cây bàng Singapore hơn để tăng độ ẩm cho không khí.

Điều quý hiếm nhất là bàng Singapore phù hợp với mọi phong cách trang trí nhà cửa, bạn đừng lo khi mua về sẽ khó bài trí



Ảnh minh họa: Internet

Bàng Singapore có tán lớn, lá to và rộng, xanh tốt quanh năm. Điều này thể hiện cho sự đầy đặn và tròn đầy. Người ta cho rằng, trồng cây cảnh trong nhà sẽ mang lại sự giàu sang, phú quý, sung túc, tài lộc dồi dào.

Dáng cây mọc thẳng, tượng trưng cho sự cần cù, chịu khó. Đây cũng chính là động lực giúp con người vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Bàng Singapore có khả năng chống ô nhiễm, điều hòa khí hậu, có thể hấp thu chất độc hại Aldehyde formic và giải phóng oxy để không khí luôn trong lành.

Cây cảnh này cũng hấp thụ CO2 thải ra ngoài môi trường, đồng thời cung cấp lượng O2 cần thiết cho quá trình hô hấp. Loài cây cảnh này cũng giúp xua tan những vận đen u ám cho không gian và cả người sở hữu nó.

Trầu bà thanh xuân

Cây cảnh trầu bà thanh xuân là loại cây xanh trồng trong chậu có kích thước lớn, là loại cây thân lá rất thông dụng, thích hợp trồng trong nhà.

Khi cây trầu bà thanh xuân phát triển đến chiều cao hơn 1 mét thì thân cây phía dưới của nó có tiếp tục phát triển cao hơn và những chiếc lá ở gần thân rễ sẽ tiếp tục rủ xuống, tạo thành hình “vảy rồng” rất đẹp.

Cây cảnh trầu bà thanh xuân giúp lọc không khí, hấp thụ CO2 và nhả ra oxy, đồng thời có khả năng hút các tia có hại từ cái thiết bị ngoại vi và lò vi sóng.

Trong phong thủy, cây cảnh trầu bà thanh xuân được xem là loại cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Sự sum sê của tán lá giúp gia chủ thịnh vượng hơn về tài chính.

Vẻ đẹp quyền uy của cây cảnh lại rất thích hợp với những người làm ở chức vụ cao, cầu mong sự thăng tiến. Đồng thời, trồng cây nơi đại sảnh hoặc phòng khách sẽ giúp gia tăng vận khí cho căn nhà cũng như vẻ sang trọng cho kiến trúc.

Đây là loại cây cảnh rất có giá trị rất được mọi người ưa thích. Đặc biệt, cây cảnh trầu bà thanh xuân nếu trồng lâu năm còn có hình dáng độc đáo, làm cảnh càng ấn tượng hơn nữa.

Cây cảnh này cũng dễ nhân giống và chịu bóng tốt. Miễn là phòng khách của bạn có ánh sáng tán xạ thì cây cảnh này có thể phát triển xanh tốt và đem lại vẻ tươi sáng cho phòng khách.

Tuy nhiên, bạn phải chú ý đến ánh sáng, nếu trong môi trường quá tối, cành trầu bà thanh xuân sẽ rũ xuống do thiếu ánh sáng, ảnh hưởng đến vẻ đẹp và sức sống của nó.

Môn nhung (Philodendron Gloriosum)

Cây môn nhung là cây cảnh thuộc họ thực vật một lá mầm Araceae, cùng họ với các loại cây xanh trồng trong chậu thông thường như cây trầu bà, cây môn quan âm, cây trầu bà lá lỗ, trầu bà lá xẻ Nam Phi, trầu bà thanh xuân...

Cây cảnh môn nhung có thể cao tới hơn 1,5 mét, phù hợp đặt trong phòng khách có không gian tương đối rộng và có trách nhiệm tạo dáng phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Lá của nó rộng và to (có thể vài chục cm), có hình trái tim rất cân đối, đặc điểm nổi bật nhất là những đường gân màu sáng và trong suốt hiện rõ trên lá. Sẽ không ai có thể cưỡng lại một cây xanh như vậy.

Đặc biệt là những chiếc lá lớn hình tình yêu độc đáo của nó, luôn nhắc nhở "I love you", thật lãng mạn.

Ngoài ra còn có một điểm quan trọng nhất, giống như các cây khác trong họ Araceae, cách bảo dưỡng cây cảnh môn nhung này rất đơn giản và cách bảo dưỡng của nó cũng tương tự như cách chăm sóc cây cảnh trầu bà.

(Ở Việt Nam, qua tìm hiểu cây cảnh này có giá không rẻ, từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng).

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.