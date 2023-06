Tận hưởng cuộc sống hiện đại ngay trong ngôi nhà của bạn

Công viên ven sông, một trong những tiện ích nổi bật tại Khu đô thị La Villa Green City

Một khu đô thị đúng nghĩa là nơi mọi người không chỉ tận hưởng cuộc sống với những tiện ích hiện đại mà còn được tận hưởng thiên nhiên trong lành ngay trong khu phố. Với những tiêu chí đó, những năm gần đây khu đô thị đã trở thành điểm đến của người người. Tuy nhiên, với mức sống ngày càng được nâng cao, tiêu chí để phát triển những khu đô thị hiện đại hơn cũng được đặt ra.

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, chuyên gia trong ngành thiết kế và thi công chia sẻ: “Ngày trước người dân lựa chọn một nơi đơn thuần là để ở nhưng hiện nay nhu cầu có phần khắt khe hơn là có nhiều không gian để tận hưởng. Trong đó môi trường sống xanh ra đời, với mảng xanh là chủ đạo, mảng xanh ở đây không chỉ là cây xanh mà còn những tiện ích gần gũi với thiên nhiên như view sông hồ, các tiện ích thân thiện với môi trường”.

Được thiết kế nằm ngay trong lòng TP.Tân An, Long An, có một khu đô thị hiện hữu nổi bật với không gian mở hiện đại của một điểm đến an cư mong đợi. Với cấu trúc thiết kế gần gũi thiên nhiên, mật độ xây dựng thấp, và không làm phá vỡ cảnh quan vốn có, khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển hiện đã và đang mang đến chốn an cư hài lòng cho khách hàng.

Một cư dân sống trong TP.Tân An – anh An đã chia sẻ: “Mỗi chiều tôi và bạn bè đều thuê sân Tennis ở đây để chơi, La Villa Green City là một khu đô thị đã hình thành, tôi khá bất ngờ vì tốc độ xây dựng nhanh. Với các tiện ích đầy đủ, không chỉ giúp những cư dân sống trong dự án mà cả những người không thuộc dự án như chúng tôi cũng được sử dụng. Vào buổi tối, không khí ở đây rất mát mẻ, với công viên ánh sáng dọc bờ sông Vàm Cỏ Tây, tôi thường dẫn gia đình dạo bộ và thư thái cà phê ở đây. Tôi cũng đang có suy nghĩ sẽ sở hữu một căn nhà tại khu đô thị này, để gia đình tiện sinh hoạt hơn.”

Không gian xanh tại khu đô thị La Villa Green City

Theo chia sẻ của đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group, khu đô thị La Villa Green City sở hữu vị trí đặc biệt là trong một thành phố đang phát triển, khá sôi động. Việc hình thành khu đô thị như tháo gỡ được bài toán về nhà ở trong thành phố. Đối với La Villa Green City, Trần Anh Group rất chú trọng việc bảo vệ môi trường sống của người dân, từ hệ thống thoát nước đến khu vực xử lý nước thải trong khu đô thị. Với lợi thế nằm ở giáp sông, nên khả năng thoát nước tự nhiên chống ngập úng là điểm nhấn của dự án.

Cùng cách thiết kế các căn nhà có diện tích đất vườn lớn (sân trước 6m, sân sau 2m) mang đến cuộc sống xanh trong từng chi tiết.

Hiện chỉ cần thanh toán trước 15%, tương ứng 585 triệu đồng khách hàng quan tâm đã có thể sở hữu ngay căn nhà phố 1 trệt 2 lầu trong khu đô thị La Villa Green City hiện đã có cư dân sinh sống và hoạt động kinh doanh.