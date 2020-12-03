Tại Long An sắp xuất hiện điểm dã ngoại ấn tượng

Nhà đất 03/12/2020 14:52

Lần đầu tiên xuất hiện tại Long An, tổ hợp khu vui chơi giải trí công viên nước cùng điểm dã ngoại ven hồ với quy mô hơn 2ha dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2021. Đây là một trong những tiện ích lớn nhất trong nội khu dự án khu đô thị sân golf West Lakes Golf & Villas do Trần Anh Group phát triển.

Quẳng gánh lo con vào hè

Dự kiến trong thời gian tới, các gia đình có con trẻ sẽ không phải khó khăn trong quá trình tìm địa điểm để con có thể vui chơi vào hè, hay mất nhiều chi phí để cả gia đình có thể sở hữu một chuyến dã ngoại hoàn hảo.

Những gia đình có con trẻ, đặc biệt là các gia đình sống tại những thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội đều chung nỗi niềm khi con vào hè. Cứ sau những dịp Tết Nguyên Đán, con trẻ quay lại trường học sau một thời gian là đến hè. Phụ huynh lo lắng, con trẻ nháo nhác tìm những điểm vui chơi sau thời gian học tập.

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, những không gian xanh và các trò chơi dân gian đã được thay thế bởi những khu vui chơi công nghệ hiện đại. Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra khi con trẻ bị lệ thuộc nhiều vào điện thoại thông tin, hay những trò chơi điện tử dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng có như: trầm cảm; tự kỷ… Cũng bởi một phần thời gian các thành viên trong gia đình dành cho nhau hạn hẹp vì bận rộng công việc và vì không có môi trường để trải nghiệm các hoạt động vui chơi cùng nhau.

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Một trong những hạng mục tại công viên nước West Lakes Golf & Villas đang trong giai đoạn hoàn thiện

Tại TP.HCM, nhiều bậc phụ huynh đã tìm đến những địa điểm dã ngoại ngoài trời để tạo các hoạt động phát triển kỹ năng cho con như: cắm trại, chơi các trò chơi liên hoàn, trekking… Tuy nhiên, điểm đáp ứng được những yêu cầu trên đều nằm ở khá xa thành phố như Đồng Nai, Vũng Tàu… Phụ huynh thường phải chuẩn bị một kế hoạch kỹ càng trước khi di chuyển như thời gian, chi phí, đồ dùng…

Có thể nói, phát triển những điểm trên cần một quỹ đất khá lớn, môi trường trong lành phù hợp, trước thực trạng quỹ đất hạn hẹp, các thành phố lớn và những khu vực cận thành phố khó có thể phát triển mô hình này.

Tuy nhiên, có một nơi vừa gần thành phố, vừa nằm trong một dự án được quy hoạch bài bản sở hữu một tổ hợp tiện ích với quy mô hơn 2ha bao gồm công viên nước; khu trò chơi liên hoàn; khu dã ngoại ven hồ độc đáo sắp hình thành - Đó chính là khu đô thị sân golf West Lakes Golf &Villas tại Đức Hòa, Long An.

Điểm dã ngoại hoàn hảo nằm sát thành phố

Như đã chia sẻ ở trên, khu đô thị sân golf West Lakes Golf & Villas là một dự án đang có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư cũng như khách hàng an cư. Giá trị dự án mang lại không chỉ nằm ở sản phẩm nhà liền thổ được xây dựng bài bản mà còn nằm trong chính quy mô tiện ích hiện hữu đẳng cấp và đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhiều người.

Với quy mô hơn 537 căn biệt thự, dự án đang được xây dựng với tiến độ đạt 80%, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2021. Ngày 29/11 vừa qua, những chủ nhân đầu tiên sở hữu biệt thự West Lakes đã được nhận bàn giao nhà.

Theo chia sẻ của đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group, số lượng sản phẩm dự án đang được khách lựa chọn rất lớn. Để kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng, đơn vị đã gấp rút triển khai thi công đồng bộ cả nhà và tiện ích để dự án được vận hành trong thời gian sớm nhất.

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West Lakes Golf & Villas sẽ trở thành điểm dã ngoại ấn tượng tại Long An

Dự án tạo nên giá trị khác biệt nhờ nằm liền kề sân golf lớn nhất khu vực, bên cạnh đó, tổ hợp tiện ích vui chơi giải trí công viên nước đã hình thành, trở thành điểm đến thứ 2 sau công viên nước Đầm Sen của TP.HCM.

Điều đáng chú ý, bên cạnh công viên nước sẽ được triển khai hạng mục không gian thảm thực vật xanh nằm ngay bên hồ tự nhiên nhằm mục đích đưa nơi đây trở thành điểm dã ngoại hiện đại nhất khu vực phía Tây TP.HCM, gồm những hạng mục như: khu cắm trại ngoài trời, khu trò chơi liên hoàn, khu check-in đa dạng chủ đề, khu vực câu cá, chèo thuyền…

Bên cạnh phục vụ cho cư dân sống tại dự án, nơi đây sẽ phục vụ cho tất cả khách tham quan đến từ trong và ngoài khu vực.

Chỉ cách TP.HCM chừng 45 đến 60 phút di chuyển, chắc chắn điểm dã ngoại tại West Lakes Golf & Villas sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong năm 2021.

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Từ khóa:   West Lakes Golf & Villas Trần Anh Group

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