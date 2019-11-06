Sạt lở trên tuyến đường ven biển Bình Thuận: nguyên nhân do bể chứa nước thuộc Dự án Nova World Bình Thuận bị vỡ

Đêm 5/11, tuyến đường ven biển DT719 từ thành phố Phan Thiết đi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã bị sạt lở nghiêm trọng, tạo hàm ếch. Ông Tống Duy Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành xác định, nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn khiến bể chứa nước thuộc Dự án Nova World Bình Thuận bị bể. Nước mưa quá tải nên bị vỡ, đã đưa một lượng nước và cát rất lớn đổ tràn xuống đường như một dòng chảy sau đó tạo vũng nước xoáy.

Lượng nước quá lớn theo dòng xoáy tạo hàm ếch khổng lồ (Ảnh internet)

Được biết đoạn đường đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông qua khu vực. Vị trí sạt lở là tại Km8+700 thuộc xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Nơi đường nước đi qua tạo hàm ếch làm sụt gần hết mặt đường, xuất hiện một hố rất sâu. Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối cát đỏ đã phủ lấp toàn bộ đoạn tỉnh lộ 719, chiều dài khoảng 20m đã bị sạt lở và đứt gãy hoàn toàn, giao thông bị chia cắt.

Ông Tống Duy Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho rằng, nguyên nhân bắt nguồn ban đầu là do cơn mưa lớn khiến đập chứa nước của Dự án Nova World Bình Thuận do nước quá tải nên bị vỡ, đã đưa rất nhiều nước và cát tràn xuống đường như một dòng chảy, sau đó tạo vũng nước xoáy, gây sạt lở.

Theo vị chủ tịch xã, dự án này chưa có giấy phép xây dựng nên phía chủ đầu tư chỉ xây kè tạm để ngăn cát. Vì vậy gặp mưa lớn, cát đã tràn xuống đường gây hỏng đường.

Nước và cát tràn xuống đường đã tạo thành dòng suối dài cả trăm mét. (Ảnh:Internet)

Xác định chưa xảy ra thiệt hại về người và tài sản của dân. Theo ông Mạnh, ngành chức năng địa phương đang phối hợp với chủ dự án tiếp tục khắc phục san lấp toàn bộ mặt bằng bị sạt lở, trả lại hiện trạng con đường.

Đến trưa 6/11, tuy đoạn đường tạm thời được khắc phục, nhưng phương tiện qua lại khu vực vẫn được cảnh báo hạn chế.

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